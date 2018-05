Ο Χάρβεϊ Καϊτέλ, γεννημένος στις 13 Μαΐου του 1939 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης, είναι ένα σπουδαίος ηθοποιός, που μέσα από πρωταγωνιστικούς ή συχνά πυκνά από δεύτερους ρόλους, έχει υπηρετήσει με συνέπεια την Έβδομη Τέχνη, γράφοντας τη δική του μοναδική κινηματογραφική ιστορία. Με αφορμή τα γενέθλια του, παρουσιάζουμε πέντε χαρακτηριστικές δημιουργίες της πλούσιας φιλμογραφίας του.

Χάρβεϊ Καϊτέλ: «Η συνεργασία μου με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο ήταν το ταξίδι της ζωής μου...»

«Ο Τελευταίος Πειρασμός» (The Last Temptation of Christ - 1988) του Μάρτιν Σκορτσέζε

Ο ξυλουργός Ιησούς από τη Ναζαρέτ, που βασανίζεται από τους πειρασμούς των δαιμόνων, της ενοχής για την παραγωγή σταυρών για τους Ρωμαίους, του οίκτου για τους ανθρώπους και τον κόσμο, και της σταθερής πρόσκλησης από το Θεό, αποφασίζει να βρει τί επιθυμεί ο Θεός από αυτόν. Αλλά, καθώς η αποστολή του πλησιάζει στην εκπλήρωση, καλείται να αντιμετωπίσει τον μέγιστο πειρασμό: την κανονική ζωή ενός καλού ανθρώπου με την Μαρία Μαγδαληνή.

Από τις πιο χαρακτηριστικές δημιουργίες του είδους, ο «Τελευταίος Πειρασμός» του Σκορτσέζε, είναι ένα εξαιρετικό υπαρξιακό δράμα, το οποίο εξελίσσεται σταδιακά, καθώς η ταινία είναι βασισμένη, όχι στα Ευαγγέλια, αλλά στο ομώνυμο και πολυσυζητημένο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη. Πρωταγωνιστούν: Γουίλεμ Νταφόε, Χάρβεϊ Καϊτέλ, Πολ Γκρέκο, Βέρνα Μπλουμ. Το φιλμ ήταν Υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Διαβάστε επίσης:

Η σχέση Κινηματογράφου και Θρησκείας μέσα από δώδεκα ταινίες

«Reservoir Dogs» (1992) του Κουέντιν Ταραντίνο

Έξι, άγνωστοι μεταξύ τους, κακοποιοί, που για παρατσούκλια χρησιμοποιούν ονόματα χρωμάτων, επιλέγονται από έναν μαφιόζο ώστε να «χτυπήσουν» ένα κοσμηματοπωλείο. Μετά από την επεισοδιακή ληστεία, η συμμορία συγκεντρώνεται σε μια αποθήκη για να μετρήσει τα κλοπιμαία αλλά και τις απώλειές της. Εκεί αρχίζουν και οι πιο βίαιες, αιματηρές συγκρούσεις.

Το «Reservoir Dogs» κυκλοφόρησε το 1992 και ήταν η πρώτη ταινία που γράφτηκε και σκηνοθετήθηκε από τον Κουέντιν Ταραντίνο. Ενώ δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία στην αρχική έξοδό της στις κινηματογραφική αίθουσες, ωστόσο έγινε σύντομα κλασικό σημείο αναφοράς του εναλλακτικού σινεμά, για να πάρει θέση ως μια σημαντική cult ταινία, ενώ ταυτόχρονα θεωρείται και ένα από τα κινηματογραφικά έργα που είχαν σημαντική επίδραση στη νεότερη γενιά σκηνοθετών. Πρωταγωνιστούν: Χάρβεϊ Καϊτέλ, Τιμ Ροθ, Μάικλ Μάντσεν, Κρις Πεν, Στιβ Μπουσεμί.

Διαβάστε επίσης:

Κουέντιν Ταραντίνο: Ο αρχιτέκτονας της κινηματογραφικής ποπ κουλτούρας

«Μαθήματα Πιάνου» (The Piano - 1993) της Τζέιν Κάμπιον

Η Άντα Μαγκράθ πηγαίνει στη Νέα Ζηλανδία να παντρευτεί τον Άλιστερ Στιούαρτ. Ταξιδεύει μαζί με την μικρή κόρη της Φλόρα. Η Άντα δεν έχει μιλήσει καθόλου απ' όταν ήταν 6 ετών και εκφράζεται μέσω του πιάνου της και τη νοηματική γλώσσα. Η κόρη της κάνει το διερμηνέα. Η Άντα, η Φλόρα και τα υπάρχοντά τους, συμπεριλαμβανομένων και του πιάνου, αποβιβάζονται σε μια παραλία της Νέας Ζηλανδίας. Καθώς δεν τους περιμένει κανένας, περνάνε τη νύχτα εκεί. Την επόμενη μέρα φτάνουν ο Άλιστερ μαζί με το πλήρωμά του και τον φίλο του Μπέινς.

Στο εξαιρετικό φιλμ «Μαθήματα Πιάνου», σε σκηνοθεσία και σενάριο της Τζέιν Κάμπιον, πρωταγωνιστούν η Χόλι Χάντερ, η Άννα Πάκουιν, ο Χάρβεϊ Καϊτέλ και ο Σαμ Νιλ. Ενώ τη μουσική της ταινίας έγραψε ο Μάικλ Νάιμαν. Κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα και το Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ των Καννών. Παράλληλα έλαβε οκτώ (8) υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας κερδίζοντας τα Βραβεία Πρωτότυπου Σεναρίου, Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της Χόλι Χάντερ και Β' Γυναικείου Ρόλου για την Άννα Πάκουιν. Η Χάντερ βραβεύτηκε επίσης με BAFTA, αλλά και Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου.

«Το Βλέμμα του Οδυσσέα» (Ulysses' Gaze - 1995) του Θόδωρου Αγγελόπουλου

Το έργο «Το Βλέμμα του Οδυσσέα», αποτελεί ένα ταξίδι του βλέμματος στην ταραγμένη Βαλκανική Χερσόνησο του 20ού αιώνα. Ενός αιώνα που ξεκίνησε με όνειρα για την ιστορική «έφοδο στον ουρανό» και κατέληξε σε ερείπια, στο βίαιο ρήμαγμα ανθρώπινων ζωών και στον θάνατο ενός κόσμου. Ο Ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Α. (Χάρβεϊ Καϊτέλ), επιστρέφει μετά από πολλά χρόνια στην πατρίδα του, για να παραστεί στην προβολή της τελευταίας του ταινίας που προκάλεσε τη βίαιη αντίδραση φανατικών θρησκευόμενων. Ο πραγματικός όμως λόγος της επιστροφής του είναι η αναζήτηση τριών κουτιών ανεμφάνιστου φιλμ των αδελφών Μανάκι, πιονέρων του κινηματογράφου στα Βαλκάνια.

Η απεγνωσμένη αναζήτηση του πρώτου κινηματογραφικού βλέμματος στα Βαλκάνια εκπληρώνει και την ανάγκη του σκηνοθέτη να βρει έναν καινούριο τρόπο για να ξαναδεί τον κόσμο. Η Οδύσσεια του Α. δεν είναι μια ομηρική Οδύσσεια. Όλα τα ομηρικά αντίστοιχα αποτελούν απλώς σχήματα και οχήματα για να ξεδιπλωθεί με νέους τρόπους «η ανθρώπινη περιπέτεια, η περιπέτεια που ποτέ δεν τελειώνει». Η ταινία βρίθει συμβολισμών, ενώ διαθέτει παράλληλα έντονες αυτοαναφορικές καταστάσεις.

Διαβάστε επίσης:

«Το Βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου

«Νιότη» (Youth - 2015) του Πάολο Σορεντίνο

Ο Φρεντ (Μάικλ Κέιν) και ο Μικ (Χάρβεϊ Καϊτέλ), είναι δύο φίλοι κοντά στη δύση της ζωής τους, οι οποίοι παραθερίζουν σ' ένα όμορφο ξενοδοχείο στους πρόποδες των Άλπεων. Ο Φρεντ είναι συνθέτης και συνταξιούχος επικεφαλής ορχήστρας πια, έχοντας εγκαταλείψει την μεγάλη του αγάπη, τη μουσική. Ο Μικ, είναι ένας σκηνοθέτης εν ενεργεία, που προσπαθεί να ολοκληρώσει το ύστατο - κατ’ αυτόν - σενάριό του. Ο χρόνος κυλά ήρεμα, με τους δύο φίλους να παρατηρούν με τρυφερότητα τις μπερδεμένες ζωές των παιδιών τους, τα κραυγαλέα νιάτα των σεναριογράφων που δουλεύουν με τον Μικ και τους υπόλοιπους ενοίκους του ξενοδοχείου. Αντίθετα με εκείνους, κανείς δεν μοιάζει να ανησυχεί για τον χρόνο που περνά. Η ρουτίνα τους όμως θα διαταραχθεί όταν ένας απεσταλμένος της Βασίλισσας της Αγγλίας θα τους επισκεφθεί, προκειμένου να πείσει τον Φρεντ να είναι ο μαέστρος ενός κονσέρτου προς τιμήν του πρίγκιπα Φίλιπ, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Δύο χρόνια μετά το απόλυτο κινηματογραφικό του αριστούργημα, «Η Τέλεια Ομορφιά» (La grande bellezza / The Great Beauty - Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας) ο Πάολο Σορεντίνο επιστρέφει με τη νέα του δημιουργία. Ταινία Έναρξης του 21ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρες, η «Νιότη» μπορεί να μην είναι «Η Τέλεια Ομορφιά», όμως διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά ενός σπουδαίου σκηνοθέτη. Προσεγμένη κινηματογράφηση, ανθρωποκεντρικό σενάριο, υπέροχη φωτογραφία κι ένα εξαιρετικό σύνολο ηθοποιών - με τους Χάρβεϊ Καϊτέλ, Ρέιτσελ Βάις, Τζέιν Φόντα και Πολ Ντέινο - όπου ξεχωρίζει η σπουδαία ερμηνεία του Μάικλ Κέιν.

Διαβάστε επίσης:

Μάικλ Κέιν, Χάρβεϊ Καϊτέλ στη «Νιότη» του Πάολο Σορεντίνο