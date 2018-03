Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου, κατέταξε στο ενεργητικό της ακόμη μια στρατηγική συμφωνία με ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στο κόσμο, το Harvard Τ.Η. Chan School of Public Health.

Η Ιατρική Σχολή θα είναι ο συντονιστής του προγράμματος «Principles and Practice of Clinical Research (PPCR)» που προσφέρεται διαδικτυακά και τα μαθήματα διδάσκονται από καθηγητές του Harvard T.H. Chan School of Public Health. Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν φοιτητές της Ιατρικής, μεταπτυχιακοί φοιτητές Ιατρικής, ακαδημαϊκοί και ερευνητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κλινική έρευνα ή την ακαδημαϊκή έρευνα γενικότερα.

Το πρόγραμμα θα αρχίσει στα τέλη Μαρτίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι τον Νοέμβριο 2018. Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί πιστοποιητικό από το Harvard Τ.Η. Chan School of Public Health, πολύ σημαντικό προσόν με προστιθέμενη αξία τόσο για επαγγελματικούς αλλά και για ακαδημαϊκούς σκοπούς.