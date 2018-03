Με την έναρξη του πρώτου προγράμματος Οδοντιατρικής στην Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου καθίσταται ως ένα ολοκληρωμένο και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κέντρο Επιστημών Υγείας και Ιατρικής. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου παρέχει το συγκριτικό πλεονέκτημα καθώς έχει τις πιο ολοκληρωμένες σπουδές στους τομείς της Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο με 22 προγράμματα σπουδών, 10 από αυτά να προσφέρονται κατά αποκλειστικότητα από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει «γιατρούς νέας γενιάς» οι οποίοι θα βελτιώσουν το επίπεδο υγείας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό γίνεται κατορθωτό με ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο – το οποίο εφαρμόζεται – με την χρήση Νέων Τεχνολογιών σε τομείς όπως η ανατομία, η βιολογία και η φυσιολογία μέσω καινοτομικών και πρωτοποριακών προσεγγίσεων που επιτυγχάνεται με τη λειτουργία υπερσύγχρονων εργαστηρίων προσομοίωσης.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που αξιολογήθηκε από τον έγκυρο, ανεξάρτητο, διεθνή οργανισμό πανεπιστημιακών αξιολογήσεων QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars™), κατακτώντας τον υψηλότερο δείκτη "5 Αστέρων" στους τομείς της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων/Υποδομών, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Διεθνοποίησης και της Προσβασιμότητας/Στήριξης των φοιτητών.

Κέντρο Ιατρικής Εκπαίδευσης για Κύπριους, Ελλαδίτες και Διεθνείς Φοιτητές

Η Σχολή έχει ήδη επιτελέσει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό κλινικό έργο και το ακαδημαϊκό προσωπικό έχει στο ενεργητικό του μια αξιόλογη ερευνητική δραστηριότητα με ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα στοιχεία προσελκύουν όλο και περισσότερους επίλεκτους φοιτητές.

Το πτυχίο Ιατρικής (Doctor of Medicine, MD) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί τη βάση για συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 6 χρόνων και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Ήδη φοιτητές προερχόμενοι από χώρες όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, τη Ρωσία, την Ινδία, και φυσικά την Ελλάδα και την Κύπρο αποτείνονται για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ταχεία εισαγωγή των φοιτητών στην κλινική πράξη υπογραμμίζει τη σημασία της κλινικής εφαρμογής των βασικών επιστημών στην Ιατρική και χρησιμεύει στην τόνωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για τον τομέα αυτό. Επιτρέπει επίσης στους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Επιπρόσθετα, η Ιατρική Σχολή έχει συνεργασίες για καλοκαιρινά προγράμματα πρακτικής εμπειρίας (internship) σε διεθνή φήμης ιδρύματα όπως το University of Rome, University of Southampton, Imperial College London, Barts and the London School of Medicine, Queen Mary, University of Pennsylvania και άλλα.

Η Ιατρική Σχολή είναι ήδη αναγνωρισμένη και περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research), ενώ βραβεύτηκε μετά από διαγωνισμό από την Crestron International Awards με δύο πρώτα βραβεία στις κατηγορίες Best Medical Solution και Best Educational Installation.

Σημαντικό πλεονέκτημα της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι το γεγονός ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό περιλαμβάνει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ενώ στους καθηγητές συμπεριλαμβάνονται ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2015, βιοχημικός Tomas Lindahl και ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber. Επίσης, επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath.

Κλινική Άσκηση

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας. Τα τελευταία χρόνια, η Ιατρική Σχολή επέκτεινε το δίκτυο των συνδεδεμένων νοσοκομείων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Αρεταίειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ιπποκράτειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Απολλώνειο και του Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center και του Γενικού Νοσοκομείου ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων στην Ελλάδα. Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center για την κλινική άσκηση των φοιτητών.

Η ταχεία εισαγωγή των φοιτητών στην κλινική πράξη υπογραμμίζει τη σημασία της κλινικής εφαρμογής των βασικών επιστημών στην Ιατρική και χρησιμεύει στην τόνωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών για τον τομέα αυτό. Επιτρέπει επίσης στους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Πρώτο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Oι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής στη Λευκωσία έχουν επεκταθεί, για τις ανάγκες της οδοντιατρικής, με επιπρόσθετο όροφο που έχει εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και σύγχρονες μεθόδους διαπαιδαγώγησης, που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Οδοντιατρική Εκπαίδευση. Η κλινική άσκηση στην ιδιόκτητη Οδοντιατρική Κλινική στοχεύει στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση.

Το πρόγραμμα Οδοντιατρικής (Bachelor of Dental Surgery, BDS) της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει διάρκεια 5 χρόνια. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική και το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5,000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης ισοδύναμο με 300 ECTS.

Το πτυχίο Οδοντιατρικής αναγνωρίζεται διεθνώς αφού πληροί τις προδιαγραφές για την άσκηση της οδοντιατρικής (General Dental Practioner) σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ 2005/36 και τροποποίηση 2013/55/ΕΕ.

Ευρύ φάσμα προγραμμάτων Επιστημών Υγείας και Ζωής

Με την ενεργότερη προώθηση και δικτύωση των ερευνητικών προγραμμάτων της Σχολής, τη συνεχή αρωγή διακεκριμένων ξένων καθηγητών στη διδασκαλία και τη συχνή διοργάνωση εξειδικευμένων συνεδρίων στην Ιατρική Σχολή, ειδικά για τους φοιτητές του πανεπιστημίου, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να εμβαθύνει τις προοπτικές των Επιστημών Υγείας. Στον τομέα αυτό συγκαταλέγονται τα προγράμματα Λογοθεραπείας, και το πρώτο πρόγραμμα Λογοπαθολογίας στην ελληνική γλώσσα, αξιοποιώντας την πρώτη αναγνωρισμένη Ιδιόκτητη Πανεπιστημιακή Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής στην Κύπρο, για τις ανάγκες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο είναι επίσης το πρώτο πανεπιστήμιο που εισήγαγε σπουδές στην Φυσικοθεραπεία από το Σεπτέμβριο του 2008 με το πρόγραμμα να εξασφαλίζει για τους απόφοιτους πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Το δε δημοφιλές πρόγραμμα της Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής στελεχώνεται από διεθνώς καταξιωμένους ακαδημαϊκούς της Αθλητικής Επιστήμης και της Φυσικής Αγωγής. ενώ το πανεπιστήμιο πρωτοπορεί και στον τομέα της Εργοθεραπείας με το πρώτο και μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα στην Κύπρο και στην Ελλάδα.

Το Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης το πρόγραμμα της Νοσηλευτικής αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και εγκεκριμένα και εξειδικευμένα προγράμματα στην Εφαρμοσμένη Διατροφή και Διαιτολογία και στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας.

Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το πρόγραμμα Βιολογικές Επιστήμες – το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM), ενώ το πρόγραμμα Φαρμακευτικής εξασφαλίζει άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού. Ταυτόχρονα, με την προσθήκη του προγράμματος Βιοϊατρικών Επιστημών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει το πληρέστερο Τμήμα Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο.

Η δραστηριότητα και συνεχής εξέλιξη της Ιατρικής Σχολής, η συνεργασία με ευρέως αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες που ενισχύουν την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα αλλά και η κοινωνική προσφορά του πανεπιστημίου, κυρίως στον τομέα της υγείας, το κατατάσσουν πλέον διεθνώς ως ένα ολοκληρωμένο και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κέντρο Επιστημών Υγείας και Ιατρικής στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο.

Πώς μπορεί κάποιος να βρει περισσότερες πληροφορίες;

Στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357 – 22713000

ή email: admit@euc.ac.cy