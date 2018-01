Τα Graphic Novels (GN) κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του κοινού, της κριτικής και της επιστημονικής κοινότητας. Οι αναγνώστες ανακαλύπτουν μια νέα διάσταση της «λογοτεχνίας» που συνδυάζει τον Λόγο με την Εικόνα. Δημιουργοί και εκδότες πειραματίζονται με τις όψιμες δυνατότητες του Μέσου των κόμικς, πολλές φορές δανειζόμενοι την «αίγλη» κλασικών λογοτεχνικών κειμένων, χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Οι ακαδημαϊκοί σπεύδουν να εγκωμιάσουν το «νέο είδος». Οι εκπαιδευτικοί βρίσκουν σε αυτό ένα «εργαλείο», αρωγό στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα GN δανείζονται, πράγματι, και συνδυάζουν στοιχεία άλλων επικοινωνιακών Μέσων και Τεχνών, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες. Εντούτοις, στόχος μας είναι να δείξουμε πως αποτελούν μια αυτοδύναμη φόρμα των «κόμικς» (ή καλύτερα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, των «εικονογραφηγημάτων»). Αν θέλουμε να αποδώσουμε στα GN την αξία που τους αναλογούν, οφείλουμε να τα αντιμετωπίσουμε μάλλον ως μια ολοκληρωμένη φόρμα του Μέσου των εικονογραφηγημάτων, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ικανή να δώσει τα δικά της ώριμα έργα, παρά ως συμπλήρωμα ή υποκατάστατο της λογοτεχνίας ή κάποιας άλλης έντεχνης δημιουργίας. Με άλλα λόγια, δεν αξίζουν την προσοχή μας επειδή μοιάζουν με κάτι ούτε γιατί «εκλαϊκεύουν» κάποια άλλη τέχνη. Μόνο αν πάρουμε τις αναγκαίες αποστάσεις, αν απομακρυνθούμε από τη «μόδα» της εποχής και την ταύτισή τους με άλλες τέχνες, θα είμαστε σε θέση, πρώτον, να δούμε τα GN ως αυτό που πραγματικά είναι και, δεύτερον, να αναγνωρίσουμε το «νέο» που κομίζουν στον πολιτισμό της ανάγνωσης.



1. Η εμφάνιση των Graphic Novels



Στην Ελλάδα ο όρος GN έγινε γνωστός την τελευταία κυρίως δεκαετία. Η συγκεκριμένη φόρμα των κόμικς, ωστόσο, έχει να επιδείξει πλούσια, και εξαιρετικά δημιουργική, διαδρομή σαράντα χρόνων (Soloup, 2012: 322-323). Τις δάφνες για τη δημιουργία του πρώτου GN τις δρέπει ο Will Einser για το εικονογραφήγημά του A Contract with God and Other Tenement Stories το οποίο κυκλοφόρησε το 1978 από τις εκδόσεις Baronet Publishing (Weiner, 2003 : 17-20). Στα ελληνικά κυκλοφόρησε με τον τίτλο Συμβόλαιο με τον Θεό (Eisner, 2009). Αν και πολλοί ερευνητές αναφέρουν προγενέστερες χρήσεις του όρου GN και παραθέτουν έργα που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως τέτοια, αδιαμφισβήτητο παραμένει το γεγονός πως η μεγάλη επιτυχία, που σημείωσε το έργο του Eisner, καθιέρωσε τον όρο, ανοίγοντας, την ίδια ώρα, νέα μονοπάτια στον τρόπο που αφηγούνται τα κόμικς.



1.1. A Contract with God



Το πρώτο GN, το Συμβόλαιο με τον Θεό, δεν είναι ενιαία «μυθιστορηματική» ιστορία. Αποτελεί, αντίθετα, συρραφή τεσσάρων, συγγενικών μεταξύ τους, ιστοριών, τις οποίες συνδέει η απεικόνιση της εργατικής τάξης της εβραϊκής κοινότητας στη Νέα Υόρκη την εποχή της μεγάλης κρίσης. Το έργο του Eisner και τα εγκωμιαστικά σχόλια που το συνόδευσαν, δημιούργησαν νέα δεδομένα στον χώρο των αμερικάνικων κόμικς και του Μέσου των εικονογραφηγημάτων διεθνώς, επηρεάζοντας πολλούς δημιουργούς –όπως τον Art Spiegelman–, οι οποίοι άρχισαν να προσανατολίζονται σε πολυσέλιδες αφηγήσεις μυθιστορηματικού χαρακτήρα. Ο νεωτερισμός που εισήγαγε το συγκεκριμένο έργο αφορά τη χρήση του μεγάλου σε έκταση μυθιστορηματικού λόγου, που δεν συνηθίζονταν μέχρι τότε στο Μέσο των κόμικς και κυρίως στα αμερικάνικα mainstream comics. Επιπλέον βασική καινοτομία του είναι πως απευθυνόταν πρωτίστως στο ενήλικο κοινό που δεν ανήκε στον στενό κύκλο των φανατικών αναγνωστών κόμικς.



Σε λιγότερο από δέκα χρόνια από την κυκλοφορία του Συμβολαίου του Eisner φάνηκε πως τα GN κουβαλούσαν πολλά δώρα για τα κόμικς τόσο όσον αφορά τις δυνατότητες της αφήγησης όσο και την επαναπροσέγγιση ενός ευρύτερου ενήλικου κοινού που ως τότε θεωρούσε το Μέσο των εικονογραφηγημάτων ως συνώνυμο των παιδικών κόμικς ή της παραλογοτεχνίας. Στο μέσο της δεκαετίας του 1980 (συγκεκριμένα τη διετία 1986-1987) παράγονται σημαντικά εικονογραφηγήματα, με τα χαρακτηριστικά των GN. Αυτά προέρχονταν τόσο από τον χώρο των υπερηρωϊκών mainstream comics όσο και από τον εναλλακτικό χώρο των underground comix.



1.1.1 Το ρεύμα των mainstream GN



Στην πρώτη περίπτωση, στα υπερηρωικά mainstream comics, ανάμεσα στις πολλές εξαιρετικές εκδόσεις, ξεχωρίζουν δυο εικονογραφηγήματα (από την εκδοτική εταιρεία Marvel) : το Batman. The Dark knight returns του Frank Miller (1986) και το Watchmen των Alan Moore και Dave Gibbons (1986). Αν και τα δύο συνδέονται με τον φανταστικό κόσμο των υπερηρώων, στα έργα αυτά ξεχωρίζει η διαφορετική και πολυεπίπεδη προσέγγιση των χαρακτήρων. Οι δημιουργοί προσγειώνουν τους υπερήρωες από τους μανιχαϊστικούς αιθέρες του απόλυτου καλού και του απόλυτου κακού, στην ανθρώπινη ψυχολογία και φθαρτότητα (Wright, 2001 : 271). Ο Alan Moore, ένας από τους πιο σημαντικούς σεναριογράφους, αναφέρεται στην αλλιώτικη προσέγγιση των χαρακτήρων από τον ίδιο και τους δημιουργούς της γενιάς του (σημειώνοντας την επιρροή του Stan Lee μετά τη δεκαετία του 1960), σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε με τους προγενέστερους μονοδιάστατους χαρακτήρες των υπερηρωικών κόμικς.[1]



1.1.2 Το ρεύμα των «εναλλακτικών» GN



Παράλληλα με τα mainstreams GN εμφανίζεται και η εναλλακτική εκδοχή τους, με αντιπροσωπευτικό έργο το Maus του Art Spiegelman (1986). Η αυτοαναφορική αφήγηση του Spiegelman επικεντρώνεται στις οδυνηρές αναμνήσεις του πατέρα του δημιουργού, του Vladek, από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Εβραίων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και γράφει ένα «κόμικς για ενήλικες», ο δημιουργός δεν διστάζει να προχωρήσει στην αποδομητική επαναχρησιμοποίηση ζωόμορφων ηρώων, στοιχείο που είχε ταυτιστεί με τα παιδικά κόμικς (funny animals) από τη δεκαετία του 1930. Ας μην ξεχνάμε πως το ίδιο είχαν ήδη κάνει τα underground comix για το επίσης ενήλικο κοινό τους. Οι ήρωες στο Maus έχουν πρόσωπα με χαρακτηριστικά ζώων (οι Εβραίοι εμφανίζονται σαν ποντίκια, οι Γερμανοί στρατιώτες σαν γάτες και οι Πολωνοί σαν γουρούνια). Η αφήγηση του Spiegelman αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τα δραματικά γεγονότα της ναζιστικής θηριωδίας και τον ανθρώπινο πόνο, χαράζοντας ταυτόχρονα νέα μονοπάτια στην οπτική αφήγηση και εγκαινιάζοντας ένα ολόκληρο ρεύμα στη φόρμα των GN που ακολούθησαν σημαντικοί δημιουργοί, όπως η Marjan Satrapi, o Joe Sacco ή ο Graig Thompson. Δεν είναι τυχαίο πως το Maus αποτελεί το πρώτο εικονογραφήγημα που τιμήθηκε το 1992 με το βραβείο Pulitzer.[2]



1.1.3 «Κόμικς για ενήλικες»



Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, τα τρία GN που συζητήσαμε –και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά κόμικς που κινούνταν σε παρόμοια τροχιά, στοχεύοντας σε ένα καλλιεργημένο ενήλικο κοινό– άλλαξαν ριζικά την εντύπωση του κοινού για το Μέσο των κόμικς. Ο όρος GN δήλωνε, εκτός των άλλων, την απόπειρα δημιουργών και εκδοτών να απεγκλωβιστούν από την κυρίαρχη αντίληψη που ταύτιζε το Μέσο των κόμικς με τα παιδικά και ευτελή αναγνώσματα (McCloud, 2000 : 28-30). Η νέα φόρμα αφήγησης απευθυνόταν σε «ώριμους» αναγνώστες. Οι τελευταίοι, αλλά και το ευρύτερο κοινό που μέχρι τότε δεν είχε αναπτύξει ιδιαίτερη αναγνωστική σχέση με τα κόμικς, τα εμπιστεύτηκαν. Ο δρόμος για τα GN ήταν πλέον ανοιχτός, προσφέροντας, κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, νέες δυνατότητες και νέες αισθητικές κατευθύνσεις σε δημιουργούς και αναγνώστες, χτίζοντας σταδιακά την ωριμότερη ίσως, αφηγηματικά, φόρμα των εικονογραφηγημάτων.



1.2. Τα GN στην Ελλάδα



Όπως προαναφέρθηκε, ο όρος έφτασε στην Ελλάδα με καθυστέρηση τριάντα περίπου χρόνων –αρχικά χάρη στη μετάφραση αριστουργημάτων της διεθνούς παραγωγής- στα μέσα της δεκαετίας του 2000, όπως τα Palestine (ΚΨΜ, 2006), Persepolis (Ηλίβατον, 2006), V for Vendetta (Anubis, 2006), Blankets (ΚΨΜ, 2007), Maus (Zoobus, 2007), Watchmen (Anubis, 2008), Batman. The Dark Knight Returns (Anubis, 2008) και άλλα.



1.2.1. GN Ελλήνων δημιουργών



Το πρώτο ελληνικό εικονογραφήγημα, που προσδιορίζεται ως GN, εμφανίζεται τον Μάιο του 2008 και τιτλοφορείται 1453 (Μανούσος, 2008). Το έργο του Ορέστη Μανούσου και του Νίκου Παγώνη κυκλοφόρησε από την Anubis. Λίγους μήνες αργότερα ακολουθεί το Logicomix των Απόστολου Δοξιάδη, Χρίστου Παπαδημητρίου, Αλέκου Παπαδάτου και Annie Di Donna, από τις εκδόσεις Ίκαρος (Δοξιάδης, 2008). Η μεγάλη επιτυχία του βραβευμένου έργου, η οποία υπήρξε πρωτίστως διεθνής μέσα από πολλές μεταφράσεις, διαφημίζει και εισάγει ουσιαστικά τον όρο GN στην ελληνική πολιτισμική σκηνή. Εκδότες και δημιουργοί αρχίζουν να βλέπουν θετικά τη νέα φόρμα (χάρη στην εμπορική επιτυχία και την καλλιτεχνική της αξία) και το ευρύτερο κοινό συνειδητοποιεί σταδιακά πως υπάρχουν και «άλλα» κόμικς για ενήλικες (Soloup, 2012: 323). To 2009, το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο Οι δραπέτες της Σκακιέρας του Ευγένιου Τριβιζά, με εικονογράφηση της Ράνιας Βαρβάκη, αυτοπροσδιορίζεται, στο εξώφυλλο, ως graphic novel (Τριβιζάς, 2009). Ακολούθησαν οι μεταφορές λογοτεχνικών έργων ελλήνων συγγραφέων από τους Θανάση Πέτρου και Δημήτρη Βανέλλη, όπως το Παραρλάμα και άλλες ιστορίες του Δημοσθένη Βουτυρά (2011), Το Γιούσουρι και άλλες φανταστικές ιστορίες (2012) και Η Μεγάλη Βδομάδα του Πρεζάκη (2015) από τις εκδόσεις Τόπος με τον προσδιορισμό τους (στο εσώφυλλο αυτή τη φορά) ως GN. Το 2014, επίσης με τον προσδιορισμό του ως GN, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κέδρος το Αϊβαλί. Το έργο συνέβαλε, και αυτό με τη σειρά του, στο παραπάνω ρεύμα αποδοχής και διάδοσης του όρου στην Ελλάδα, αν λάβουμε υπόψη τη θερμή ανταπόκριση του κοινού (τρεις εκδόσεις, μεταφράσεις), το πλήθος κριτικών και αναλύσεων που έλαβε από ακαδημαϊκούς, φιλολόγους, ιστορικούς και δημοσιογράφους –λόγω του θέματός του- (μικρασιατική καταστροφή και διαχείριση της έννοιας της πατρίδας), του ζητήματος των πνευματικών δικαιωμάτων που ανακινήθηκε με αφορμή τη δικαστική διαμάχη με τους κληρονόμους του συγγραφέα Φώτη Κόντογλου, τη σημαντική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μπενάκη, καθώς και στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και σε εκθεσιακούς χώρους σε όλη την Ελλάδα, σπάζοντας το άβατο των κόμικς σε χώρους τέχνης.



Ακολούθησαν και άλλα εικονογραφηγήματα, τα οποία ασχολούνται με «ενήλικα» θέματα –Η Δημοκρατία (2015), Η πάπισσα Ιωάννα (2016), Ερωτόκριτος (2016), Η κερένια κούκλα (2017). Είναι αξιοσημείωτο πως τα περισσότερα αποτελούν αποδόσεις λογοτεχνικών έργων. Επίσης, αν και τα παραπάνω έργα δεν προσδιορίζονται ως GN, η σχετική αρθρογραφία στον τύπο και το διαδίκτυο τα αξιολογεί ως τέτοια.



1.2.2 Τα… GN πριν τα GN



Πριν προχωρήσουμε, είναι απαραίτητο σε αυτό το σημείο να πάμε πίσω στον χρόνο. Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν των ελληνικών κόμικς, βρίσκουμε αρκετά κόμικς που κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τα σύγχρονα GN. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις –στον βαθμό που η μεγάλη έκταση της αφήγησης είναι προϋπόθεση της φόρμας των GN– εκείνα διαθέτουν περισσότερες σελίδες από τα νεότερα έργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Μαύρο είδωλο της Αφροδίτης του Γιάννη Καλαϊτζή με 94 σελίδες (Καλαϊτζής, 1990) ή το Χαμένο Φάσμα των Αποστολίδη, Ζωγλοπίτου με 88 σελίδες (Αποστολίδης, 1996), έργα με καλοδουλεμένο σενάριο, πολυεπίπεδη πλοκή και αναφορές με ποικίλες νοηματοδοτήσεις, που απευθύνονται σε ενήλικο κοινό. Υπάρχουν λοιπόν εικονογραφηγήματα τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν που έχουν κοινή αισθητική και παρόμοιες προθέσεις από τους δημιουργούς τους, χωρίς κανένα ουσιαστικό χαρακτηριστικό να τα διαφοροποιεί. Το ερώτημα που προκύπτει λοιπόν, είναι: σε τι διαφέρουν; Δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξουμε πως εντέλει διαφέρουν μόνο στον προσδιορισμό τους, με άλλα λόγια στο …περιτύλιγμα.[3]



ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

[1] Σημειώνει ο Alan Moore: «If the writer is comparatively skillful, minor quirks of personality will be introduced into the scheme…If the writer is adventurous, he might feel the need to explore the character in greater depth… Maybe the writer will devote an entire issue to the character, attempting to unlock the mysteries of his past by means of a flashback or something» (Moore, 2003 : 23-25). Για τα mainstream comics και την εξέλιξή τους στην αμερικάνικη σκηνή, βλ. επίσης Klock (2002 : 4), Lee (2011 : 64) και Wright (2001 : 7-29).

[2] Για το Maus βλ. ενδεικτικά: (Chute, 2009 : 340-357) (Witek, 1989 : 97-118) και (Juno, 1997 : 7-27).

[3] «Από μια άποψη η ιδέα του ‘εικονογραφημένου μυθιστορήματος’ ήταν μια υπερβολή της διαφήμισης. Σήμαινε απλώς ότι οι εκδότες μπορούσαν να πουλήσουν κόμικς για ενήλικες σε ένα ευρύτερο κοινό, δίνοντάς τους άλλο όνομα: συγκεκριμένα συνδέοντάς τα με την ιδέα του μυθιστορήματος, και αποσυνδέοντάς τα από την εικόνα των κόμικς» (Sabin, 1997 : 165).

[4] «Τα ‘comics’ είναι στην πραγματικότητα ένας ανεπιτυχής ονοματικός προσδιορισμός, ο οποίος, όμως, τουλάχιστον στην ευρεία χρήση της αγγλικής (και της ελληνικής) γλώσσας δεν έχει βρει επάξιο αντικαταστάτη. Είναι ‘ελεεινή παλιννόστηση του μεταναστεύσαντος κωμικού’ όπως αναφέρει ο Πέτρος Μαρτινίδης, κάτι που φυσικά ‘δεν σημαίνει πως η μέσω εικόνων αφήγηση είναι οπωσδήποτε αστεία’» (Νικολόπουλος, 2011: 28).

[5] «So, why comics called ‘comics’? The reason is the fact that the early strips, both in England and in America, were of a humorous nature and so the attribute ‘comic’ remained attached to this art form even when various new genres ere developed later on» (Saraceni, 2003 : 94).

[6] «The future for the graphic novel lies in the choice of worthwhile themes and the innovation o exposition… The attraction to it of a more sophisticated audience lies in the hands of serious comic book arists and writers who are willing to risk trial and error» (Eisner, 1985 : 141).

[7] «Θα ήθελα να προτείνω για τα ‘κόμικς’… τη λέξη ‘εικονογραφήγημα’. Όχι μόνο γιατί η ‘γη’ προσφέρεται να στηρίζει καλύτερα τον δικό μου νεολογισμό, αλλά γιατί αποδίδεται, έτσι, η κατ’ εξοχήν ποιότητα του είδους: η αφήγηση ιστοριών με την συμπαράθεση σχεδιασμένων εικόνων» (Μαρτινίδης, 1990: 16).

[8] «‘Graphic narrative’ sounds like an euphemism twice removed from its source and still jaw the unfortunate resonance of ‘graphic’ with the way it tends to be paired with ‘sexuality’ or ‘violence’» (Wοlk, 2007 : 62).

[9] «Γραφικός» στο λεξικό του Μπαμπινιώτη είναι αυτός «που σχετίζεται με τη γραφή», και «γραφικά» ως «σχέδια και εφαρμογές της ζωγραφικής που χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο και τους υπολογιστές», αλλά και «αυτό που έχει ιδιαίτερη, ιδιότυπη παρουσία που είναι χαρακτηριστικό του είδους του: χωριουδάκι, ξωκλήσι, ακρογιαλιά, κάστρο». Επίσης το λεξικό Τεγόπουλου- Φυτράκη, εκτός από το επίθετο «ο της γραφής» παραπέμπει και στον «παραστατικό, που γοητεύει ως θέαμα, που χαρακτηρίζεται από ιδιότυπη συμπεριφορά ή εμφάνιση». «Γραφιστικός» απ’ την άλλη και για τα δυο λεξικά είναι ο «σχετικός με την γραφιστική τέχνη, την τέχνη δηλαδή του «γραφίστα», του καλλιτέχνη που «ασχολείται με τις γραφικές τέχνες».

[10] «Μυθιστόρημα (roman). Η μεγάλη μορφή της πεζογραφίας όπου ο συγγραφέας, δια μέσου πειραματικών ‘εγώ’ (προσώπων) εξετάζει εξαντλητικά μερικά μεγάλα θέματα της ύπαρξης… Το μυθιστόρημα που εγώ ονομάζω ευρωπαϊκό διαμορφώνεται στη μεσημβρινή Ευρώπη στην αυγή των Νέων Χρόνων και αντιπροσωπεύει από μόνο του μια ιστορική ενότητα… Με τον πλούτο των μορφών του, με την ιλιγγιωδώς συμπυκνωμένη ένταση της εξέλιξής του, με τον κοινωνικό του ρόλο, το ευρωπαϊκό μυθιστόρημα (όπως και η ευρωπαϊκή μουσική) δεν έχει όμοιό του σε κανέναν άλλο πολιτισμό» (Κούντερα, 1988: 151-152).

[11] «Comic narration blends and modifies features shared by other art forms -especially literature, painting, photography, and film. Like literature, comics contain devices such as characterization, conflict, plot and all of these components of well –written fiction that we learn about in school. Unlike literature, comics are able, quite literally, to ‘put a human face’ on a given subject. That is, comics blend words and pictures so than, in addition to reading text, readers ‘see’ the characters through the illustrations» (Versaci, 2008 : 13).

[12] «The use of cinematic techniques can advance the standards of comic art and writing, but if those techniques are seen as the highest point to which comic art can aspire, then the medium is condemned forever to be a poor relative for the motion picture industry. That isn’t good enough. Comics are also viewed in literary terms, in an effort between comic sequences and conventional literary forms. Thus, the comic book ‘short story’ is modeled closely upon the classic formula of writers like O. Henry and Saki, with the surprise payoff the last panel. More inanely, comic work of more than 40 pages is automatically equated with a novel, once more suffering badly from the comparison. With the best will in the world, if you try to describe the Dazzler graphic novel in the same terms as you describe Moby Dick then you’re simply asking for trouble» (Moore, 2003 : 3).

[13] «Artist Eddie Campbell, in a slightly tongue-in –cheek manifesto of 2004 argues for the most utilitarian and flexible use of the term: “‘Graphic Novel’ is a disagreeable term, but we will use it anyway’, he says. “The goal of the graphic novelist is to take the form of the comic book, which has become an embarrassment, and raise it to a more ambitious and meaningful level… If an artist offers a set of short stories as his new graphic novel (as Eisner did with A Contract with Good), we should not descend to quibbling. We should only ask whether his new graphic novel is a good or bad set of short stories”» (Mazur & Danner, 2014 : 295)

[14] Ο όρος «εικονογραφηγήματα» του Πέτρου Μαρτινίδη θα ήταν μια καλή επιλογή για να ονομαστεί η φόρμα των GN στην ελληνική γλώσσα, όμως νομίζω πως ταιριάζει ακόμα καλύτερα στο να δηλώνει το σύνολο του Μέσου.