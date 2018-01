Δεντρόπιτα, σπίτια στη φύση και άλλα με υπέροχους κήπους και τεράστια παράθυρα με θέα τη θάλασσα ή τις μεγαλουπόλεις, είναι μόνο λίγα από εκείνα που εντυπωσίασαν τους ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.

Το Airbnb, η πλατφόρμα που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες της να αναζητήσουν και να νοικιάσουν δωμάτια και σπίτια για διακοπές, θέλησε να μοιραστεί μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram εικόνες από τα πιο δημοφιλή καταλύματά της στο Instagram για τη χρονιά που μας πέρασε.

Όλα μοιάζουν να έχουν βγει από παραμύθι και δικαίως κέρδισαν τα περισσότερα like. Ας δούμε τα πιο όμορφα καταλύματα για το 2017.

1- Tye Haus – A-Frame Cabin, Skykomish, Washington, Η.Π.Α.

2- The Little Owl Cabin at Mt. Rainier, Packwood, Washington, Η.Π.Α.

3- Honeymoon House on Superior Pebble Beach, Lutsen, Minnesota, Η.Π.Α

4- Best Place in the Heart of Downtown Tulum, Μεξικό

5- Secluded Intown Treehouse: Part I, Atlanta, Georgia, Η.Π.Α.

6- Vondel House, Amsterdam, Ολλανδία

7- Secluded Intown Treehouse: Part II, Atlanta, Georgia, Η.Π.Α

8-Charming & Cozy Paris Apartment, Γαλλία

9-‘Cliff House’- Stunning Waterfront Position, Mollymook, New South Wales, Αυστραλία

10-Prime 3 Story Cape Town Penthouse, Νότια Αφρική