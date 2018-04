Ταραχές σημειώθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στη Νότια Καρολίνα κατά τις οποίες επτά κρατούμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 17 τραυματίστηκαν.

Η στάση ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής στη φυλακή του Μπίσοπβιλ. Τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας η κατάσταση είχε τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Twitter, επτά κρατούμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 χρειάστηκε να μεταφερθούν εκτός φυλακής για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Από την πλευρά των σωφρονιστικών υπαλλήλων και των δυνάμεων της τάξης δεν υπάρχουν θύματα. Στις ταραχές συμμετείχαν πολλοί κρατούμενοι. Για την υπόθεση έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Lee County Fire/Rescue assisted With a Mass Causality Incident at Lee Correctional. Mutual Aid was received from FlorenceCounty EMS, Kershaw County EMS, Darlington County EMS, Lexington County EMS and Hartsville Rescue. Assistance was also received from Med One a private service. pic.twitter.com/P22A1ruzQY

— Lee County Fire (@LeeCountyFire) April 16, 2018