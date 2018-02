Σε πτήση για πολύ γερά νεύρα εξελίχθηκε εκείνη της United Airlines με προορισμό τη Χονολουλού, όταν, μισή ώρα πριν την προσγείωση, οι επιβάτες είδαν έναν από τον κινητήρα να χάνει κομμάτια του.

Αξιοσημείωτη είναι η ψυχραιμία του επιβάτη Erik Haddad ο οποίος κατέγραψε το συμβάν και το ανάρτησε στο Twitter.

Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε με ασφάλεια.

that looks bad, plane and simple ✈️ #ua1175 pic.twitter.com/EKXUxDBw9q

— Erik Haddad (@erikhaddad) 13 Φεβρουαρίου 2018