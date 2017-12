Σε κλοιό αιματηρών διαδηλώσεων βρίσκεται το Ιράν. Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως μια διαμαρτυρία κατά της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της ανεργίας αλλά εχουν λάβει μεγάλες πολιτικές διαστάσεις.

Πρόκειται για τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στο Ιράν μετά το 2009 και την επανεκλογή στην προεδρία του Μαχμούντ Αχμαντινεζάντ, όταν η αντιπολίτευση είχε καταγγείλει νοθεία.

Τώρα οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ αλλά και τον πρόεδρο της χώρας Χασάν Ροχανί, φωνάζοντας συνθήματα όπως «θάνατος στο δικτάτορα».

Οι διαδηλώσεις έχουν αρκετή συμμετοχή τις τελευταίες ημέρες και έχουν εξαπλωθεί σε πολλές πόλεις της χώρας, όπως το Ντορούντ, το Κερμανσάχ αλλά και την πρωτεύουσα Τεχεράνη.





Χθες, στο Ντορούντ η αστυνομία διέλυσε αντικυβερνητικούς διαδηλωτές με αληθινά πυρά. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τις δυνάμεις ασφαλείας να ανοίγουν πυρ κατά των διαδηλωτών. Οι πληροφορίες έκαναν αρχικά λόγο για δυο νεκρούς αντικυβερνητικούς διαδηλωτές.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε σήμερα ο αντικυβερνήτης της επαρχίας Χαμπιμπολάχ Χοτζαστεπούρ, κατηγορώντας «εχθρικές ομάδες και ξένες υπηρεσίες πληροφοριών ότι βρίσκονται πίσω από τις ταραχές». Ο ίδιος υποστήριξε πως οι δυνάμες ασφαλείας δεν άνοιξαν πυρ εναντίον των διαδηλωτών. «Ο στόχος μας ήταν να βάλουμε ειρηνικά τέλος στις διαδηλώσεις, αλλά λόγω της παρουσίας ορισμένων ατόμων και ομάδων, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν», όπως είπε.

Σε λογαριασμό στο Telegram των Φρουρών της Επανάστασης, του επίλεκτου σώματος στρατού του καθεστώτος, αναφέρεται πως «ένοπλοι διείσδυσαν μεταξύ των διαδηλωτών και άνοιξαν πυρ στα τυφλά εναντίον των πολιτών και εναντίον της νομαρχίας».

BREAKING NEWS; Reports say Iranian forces have opened fire at protesters in Lorestan, Iran. Unconfirmed reports of three protesters dead. Bodies carried away by crowd.#IranProtests pic.twitter.com/L0oAhUUbW2

— BNL NEWS (@BreakingNLive) December 30, 2017