Σε τουλάχιστον 10 ανήλθε ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ αυτών ένας 16χρονος, και σε 1300 και πλέον εκείνων που τραυματίστηκαν χτες, Μ. Παρασκευή, στις συγκρούσεις που ξέσπασαν με τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας κοντά στα σύνορα Γάζας- Ισραήλ.

Οι διαταγές που είχαν δοθεί στους ισραηλινούς στρατιώτες ήταν να ανοίξουν πυρ εναντίον Παλαιστίνιων διαδηλωτών στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας όπως έκαναν και στις 30 Μαρτίου, ημέρα κατά την οποία 23 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν. «Αν υπάρξουν προκλήσεις, θα υπάρξει η πιο σκληρή αντίδραση όπως και την περασμένη εβδομάδα. Δεν προτιθέμεθα να αλλάξουμε τις διαταγές για πυροβολισμούς, παραμένουμε στην ίδια γραμμή», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν, σε δηλώσεις του στη δημόσια ραδιοφωνία.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, περίπου 20.000 Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν κοντά στα σύνορα, ιδίως στα ανατολικά των πόλεων Χαν Γιούνες και Γάζα. Ορισμένοι ενεπλάκησαν στα επεισόδια και «επιχείρησαν να προκαλέσουν φθορές και να παραβιάσουν τον φράχτη ασφαλείας...».

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος προέτρεψε τους Παλαιστίνιους το βράδυ της Πέμπτης, να μην πλησιάσουν τον φράκτη στα σύνορα με το Ισραήλ ενώ οι ΗΠΑ εμπόδισαν ανακοίνωση του ΟΗΕ που ζητούσε έρευνα για τα αιματηρά επεισόδια στη Γάζα. Συγκεκριμένα, Το Κουβέιτ, κράτος-μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, πρότεινε την Παρασκευή να εγκριθεί από το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ μια ανακοίνωση που θα καλούσε να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τα πολύνεκρα επεισόδια στα ισραηλινοπαλαιστινιακά σύνορα στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά οι ΗΠΑ εμπόδισαν να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία, όπως είχαν πράξει επίσης πριν από μία εβδομάδα, ανέφεραν διπλωμάτες.

Η Ουάσινγκτον απέτρεψε εκ νέου το ενδεχόμενο να εκδοθεί ανακοίνωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, διακόπτοντας τη διαδικασία της σιωπής που θα επέτρεπε την υιοθέτηση του κειμένου που πρότεινε το Κουβέιτ, εξήγησε διπλωμάτης χώρας-μέλους του ΣΑ υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά του απηύθυνε έκκληση στο Ισραήλ να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Το κίνημα διαμαρτυρίας που ονομάστηκε «Η Πορεία της Επιστροφής» προγραμματίζει συγκεντρώσεις και καθιστικές διαμαρτυρίες επί έξι εβδομάδες κάτω από το τείχος ασφαλείας στη μεθόριο, διεκδικώντας το «δικαίωμα της επιστροφής» για τους περίπου 700.000 Παλαιστίνιους που εκδιώχθηκαν από τη γη τους ή που διέφυγαν κατά τη διάρκεια του πολέμου που ακολούθησε την ίδρυση του Ισραήλ στις 14 Μαΐου 1948.

Στο μεταξύ, η αριστερή ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση Μπε'Τσελέμ καλούσε τους ισραηλινούς στρατιώτες να μην πυροβολούν άοπλους Παλαιστινίους στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Η Μπε'Τσελέμ δημοσίευσε καταχωρίσεις στα μέσα ενημέρωσης με τίτλο: «Λυπάμαι διοικητά, δεν πυροβολώ».

«Στρατιώτη, οι εντολές για πυρά, που μπορεί να προκαλέσουν τον θάνατο αμάχων οι οποίοι δεν δημιουργούν κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές, είναι παράνομες», υποστηρίζει η οργάνωση.

Η έκκληση αυτή καταγγέλθηκε από τον υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας Γκιλάντ Ερντάν, ο οποίος υποστήριξε μιλώντας στον ραδιοσταθμό του στρατού πως ζήτησε από τον εισαγγελέα να εξετάσει το ενδεχόμενο να ασκηθούν διώξεις σε βάρος της Μπε Τσελέμ για «κάλεσμα σε στάση».

Israeli snippers shot him last Friday in the head from the back, and killed him, today Gaza responds by burning thousands of tires.#GreatReturnMarch #FridayOfTires #Share

#جمعة_الكوشوك pic.twitter.com/C7ReU9ES99

— Palestine Observer (@PalObserver) April 6, 2018