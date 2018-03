«Καύσωνας» χτυπάει την Αρκτική. Θερμοκρασίες ρεκόρ σημειώνονται στην περιοχή και οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι αυτή η υπερθέρμανση είναι κάτι πρωτοφανές που υπερβαίνει τη λογική ενός τυχαίου, σπάνιου και παράξενου φαινομένου. Ένα απίστευτο κύμα καύσωνα στην Αρκτική κι ένα εξίσου απίστευτο κύμα πολικού ψύχους στην Ευρώπη; Οι επιστήμονες αναγκάζονται να αναθεωρήσουν ακόμη και τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις τους για την κλιματική αλλαγή.

Τον Δεκέμβριο, μια επιστημονική ομάδα της αμερικανικής κυβέρνησης έγραψε μια αναφορά για την Αρκτική, χτυπώντας το καμπανάκι του κινδύνου. Το βασικό συμπέρασμα της αναφοράς ήταν ζοφερό: η Αρκτική δεν δείχνει κανένα σημάδι επιστροφής στην γνωστή παγωμένη κατάσταση που αποτελούσε την κανονικότητά της τις τελευταίες δεκαετίες.

Η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο περιβάλλον της Αρκτικής δυστυχώς δείχνει πως μάλλον έχουν δίκιο. Αν και ο ήλιος δεν έχει ανατείλει στην κεντρική Αρκτική για περισσότερους από τέσσερις μήνες, στην περιοχή αυτή τη στιγμή, επικρατεί ρεκόρ ζέστης. Οι παρατηρητές χαρακτηρίζουν το φαινόμενο αυτό «τρελό», «παράξενο» ή «απλά συγκλονιστικό».

«Αυτό που συμβαίνει είναι μια ανωμαλία μεταξύ των ανωμαλιών. Είναι αρκετά μακριά από αυτά που έχουν παρατηρηθεί ιστορικά και γι’ αυτό είναι ανησυχητικό. Σημαίνει ότι θα υπάρξουν περισσότερες εκπλήξεις όσο εμείς συνεχίζουμε να ενοχλούμε το ‘θυμωμένο θηρίο’ που λέγεται κλίμα», λέει ο Μίκαελ Μαν, διευθυντής του επιστημονικού κέντρου Earth System του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια. «Η Αρκτική θεωρείται κάτι σαν τον αρχηγό του κοπαδιού όταν μιλάμε για το κλίμα. Αυτό συμβαίνει λόγω των επιπτώσεων της υπερθέρμανσης που προκαλεί ο άνθρωπος στην συγκεκριμένη περιοχή. Η Αρκτική στέλνει λοιπόν μια σαφή προειδοποίηση».

Την περασμένη Κυριακή, η θερμοκρασία στο Βόρειο Πόλο ανέβηκε περίπου στο σημείο τήξης ενώ σε κάποια τμήματα της Αρκτικής η θερμοκρασία ήταν κατά 50 βαθμούς της κλίμακας Φαρενάιτ υψηλότερη από το κανονικό. Για να καταλάβει κανείς πόσο περίεργο είναι αυτό, το Ακρωτήριο Μόρις Τζέσαπ είναι ένα καλό παράδειγμα. Πρόκειται για ένα άγονο και ακατοίκητο ακρωτήριο πάνω από τον Αρκτικό Ωκεανό. Μόλις 450 μίλια από το Βόρειο Πόλο, είναι το βορειότερο σημείο της Γροιλανδίας.

Wow... truly a remarkable event ongoing right now in the #Arctic.

Current temperatures well above previous years in February (>80°N latitude)! Average temperature is the bright blue line (https://t.co/kO5ufUWrKq). pic.twitter.com/BuseG4hQPE

— Zack Labe (@ZLabe) February 23, 2018