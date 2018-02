Η τελετή απονομής των επετειακών 90ών βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, με παρουσιαστή για δεύτερη συνεχή χρονιά τον Αμερικανό παρουσιαστή, Τζίμι Κίμελ. Καθώς μετράμε πλέον αντίστροφά για την βραδιά των Όσκαρ, παρουσιάζουμε αναλυτικά μερικές από τις σημαντικότερες κατηγορίες. Με αφορμή και το 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, του οποίου η Ταινία Έναρξης είναι Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, ξεκινάμε το ταξίδι μας, από τον μαγικό κόσμο των ταινιών τεκμηρίωσης.

Η ταινία «Το Σχήμα του Νερού» του Μεξικανού σκηνοθέτη, Γκιγιέρμο ντελ Τόρο συγκεντρώνει 13 υποψηφιότητες για τα Βραβεία Όσκαρ. Ακολουθούν η «Δουνκέρκη» του Κρίστοφερ Νόλαν με οκτώ υποψηφιότητες και το φιλμ, «Τρεις Πινακίδες έξω από το Έμπινγκ στο Μιζούρι» του Μάρτιν ΜακΝτόνα.

Στην Κατηγορία του Ντοκιμαντέρ, οι πέντε (5) ταινίες τεκμηρίωσης που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, είναι οι εξής:

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

«Πρόσωπα και Ιστορίες» (Faces Places / Visages Villages - 2017) των Ανιές Βαρντά και JR (Γαλλία)

Καταργώντας τα σύνορα μεταξύ ντοκιμαντέρ και ταινίας μυθοπλασίας, εισάγοντας καινοτομίες και υιοθετώντας τεχνοτροπίες όπως την «κάμερα στυλό», η Ανιές Βαρντά - η μεγάλη κυρία του Γαλλικού Σινεμά και «γιαγιά της Nouvelle Vague», όπως συχνά πυκνά την αποκαλούν - αποτελεί μία μοναδική περίπτωση στην Ιστορία της Έβδομης Τέχνης.

Πρόκειται για μια αεικίνητη πρωτοπόρο των εικόνων, η οποία άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το Σινεμά. Μία θρυλική σκηνοθέτιδα το έργο της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε στο επετειακό 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Η πρόσφατη ταινία της Ανιές Βαρντά και του JR, «Πρόσωπα & Ιστορίες / Faces Places», είναι ένα ζωηρό και αισιόδοξο road movie, το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Καννών. Με πρωταγωνιστές την ίδια και τον 33χρονο διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο φωτογράφο και εικαστικό JR, με τον οποίο η Βαρντά συνυπογράφει τη σκηνοθεσία.

Η ταινία τεκμηρίωσης «Πρόσωπα & Ιστορίες» θα αποτελέσει την Ταινία Έναρξης του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 2 Μαρτίου στο Ολύμπιον, ενώ θα κυκλοφορήσει σύντομα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, σε διανομή της εταιρείας One from the Heart.

«Αυτοί Που Έμειναν στο Αλέπο» (Last Men In Aleppo - 2017) του Φιράς Φαγιάντ (Δανία, Συρία)

Καθώς οι βομβαρδισμοί στη Συρία μαίνονται, μια ομάδα απλών πολιτών αποφασίζει να μην εγκαταλείψει το Αλέπο και αναλαμβάνει τον απεγκλωβισμό των κατοίκων από τα συντρίμμια μιας πάλαι ποτέ υπέροχης πόλης. Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ του Σάντανς για αυτό το συνταρακτικό χρονικό μιας μάχης που όσο άνιση και αν αρχικά φάνταζε, κάποιοι έμειναν εκεί για να τη δώσουν.

Στα πέντε χρόνια του εμφυλίου πολέμου που έχει διαλύσει τις περισσότερες μεγάλες πόλεις της Συρίας, μια ομάδα πολιτών ψάχνει κάτω από συντρίμμια, εκεί όπου κάποτε υπήρχαν πλατείες και κτίρια, για να σώσει όσους χτύπησαν οι βόμβες. Η κάμερα του Φιράς Φαγιάντ ακολουθεί την ομάδα «Λευκά Κράνη», που από το 2013 έχει αναλάβει να διασώσει τον άμαχο πληθυσμό της χώρας, σε ένα συγκλονιστικό οδοιπορικό που γυρίστηκε κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών στο Χαλέπι και έβαλε σε κίνδυνο τις ζωές των συμμετεχόντων.

Η ταινία πρωτοπροβλήθηκε στο περσινό φεστιβάλ του Σάντανς, κερδίζοντας, πέρα από το πρώτο βραβείο του τμήματος διεθνών ντοκιμαντέρ, την εκτίμηση του παγκόσμιου φεστιβαλικού κυκλώματος, καταγράφοντας μια θριαμβευτική πορεία τους επόμενους μήνες. Ένα σπουδαίο ντοκιμαντέρ, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον Σεπτέμβριο στο 23ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Αθήνας - Νύχτες Πρεμιέρας.

«Abacus: Small Enough to Jail» (2016) του Steve James (Η.Π.Α.)

Το ντοκιμαντέρ του Steve James, το οποίο πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα του τον Σεπτέμβριο του 2016, στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, παρουσιάζει πως ένα μικρό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ονομάζεται Abacus γίνεται η μόνη εταιρεία που κατηγορείται εγκληματικά μετά την κρίση των στεγαστικών δανείων των Ηνωμένων Πολιτειών το 2008.

«Icarus» (2017) του Bryan Fogel (Η.Π.Α.)

Το ντοκιμαντέρ του Netflix, αποκαλύπτει πως όταν ο Bryan Fogel επιχειρεί να αποκαλύψει την αλήθεια για τον ντόπινγκ στον αθλητισμό, μια τυχαία συνάντηση με έναν Ρώσο επιστήμονα μετατρέπει την ιστορία του από ένα προσωπικό πείραμα σε ένα γεωπολιτικό θρίλερ που περιλαμβάνει ύποπτες εξετάσεις, ανεξήγητους θανάτους, αλλά γεγονότα από Ολυμπιακούς αγώνες, εκθέτοντας ουσιαστικά το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην αθλητική ιστορία.

«Το Νησί των Γενναίων» (Strong Island - 2017) του Γιάνσι Φορντ (Η.Π.Α.)

Ο Ουΐλιαμ, ο αδελφός τoυ σκηνοθέτη Γιάνσι Φορντ, σκοτώθηκε πριν από 25 χρόνια σε μια γειτονιά του Λονγκ Άιλαντ από έναν λευκό μηχανικό αυτοκινήτων, μετά από μια αντιπαράθεση που ξέφυγε απ’ τον έλεγχο. Ο Γιάνσι γυρίζει πίσω στο χρόνο, στην εποχή της δολοφονίας - όταν ακόμα ήταν κορίτσι - και ξεκινά τη δική του έρευνα, όχι για να αποκαταστήσει την αδικία της δικαστικής απόφασης, αλλά για να μας κάνει να νιώσουμε την οδύνη, τη βία και το ρατσισμό βαθιά κάτω από το δέρμα μας, όποιο χρώμα κι αν έχει αυτό. Καθώς ο σκηνοθέτης αφηγείται την συγκινητική ιστορία του αντικρίζοντας κατάματα στην κάμερα, επινοεί μια εντυπωσιακή κινηματογραφική γλώσσα. Ακόμα ένα προσεγμένο ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο τιμήθηκε με το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής (Αμερικανικό Ντοκιμαντέρ) στο Sundance FF 2017. Πρόκειται για μία αξιόλογη ταινία τεκμηρίωσης, την οποία είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε στο 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των 90ων Βραβείων Όσκαρ της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, με οικοδεσπότη της βραδιάς τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Αν και παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια η απονομή των βραβείων Όσκαρ διεξάγεται την τελευταία Κυριακή του Φεβρουάριου, φέτος αποφασίστηκε να λάβει χώρα την πρώτη Κυριακή του Μαρτίου, έτσι ώστε να μην συμπέσει χρονικά με την τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Φεβρουάριου, στην πόλη Πιόνγκτσανγκ, της Νότιας Κορέας.