Με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσον, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις έρχεται στην Αθήνα την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο μοναδικός ηθοποιός στην Ιστορία του Κινηματογράφου που έχει κερδίσει τρία Βραβεία Όσκαρ Ά Ανδρικής Ερμηνείας - My Left Foot: The Story of Christy Brown (1989), There Will Be Blood (2007), Lincoln (2012) - έχει δηλώσει πως θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση και στο αφιέρωμα που ακολουθεί, παρουσιάζουμε πέντε χαρακτηριστικές ερμηνείες του, με αφορμή του «τίτλους τέλους» της σπουδαίας καριέρας του. Διαβάστε επίσης: Εγκαταλείπει την ηθοποιία ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

«Ο Τελευταίος των Μοϊκανών» (The Last of the Mohicans - 1992) του Μάικλ Μαν

1757 στην Πολιτεία Νέας Υόρκης. Οι Άγγλοι και οι Γάλλοι έχουν μεταφέρει τον μεταξύ τους πόλεμο στις αμερικανικές αποικίες τους, αναγκάζοντας τους ιθαγενείς Ινδιάνους να εμπλακούν παρά τη θέλησή τους. Αυτές τις δύσκολες και επικίνδυνες στιγμές, ο Ναθάνιελ Χόκεϊ, υιοθετημένος γιος του Μοϊκανού Τσίνγκατσκουγκ και η Κόρα, κόρη ενός Βρετανού αξιωματούχου, συναντιούνται κάτω από αντίξοες συνθήκες και ερωτεύονται παράφορα. Καθώς, όμως, ο ανεξάρτητος και ισχυρός χαρακτήρας του Χόκεϊ δεν συμβιβάζεται εύκολα με τα συμφέροντα των εμπόλεμων πλευρών, ο έρωτάς τους κινδυνεύει να γίνει ένα ακόμα θύμα της σκληρότητας του πολέμου μέσα στα πυκνά δάση της αμερικανικής ηπείρου και τα αιματοβαμμένα πεδία της μάχης.

Μία εμβληματική ταινία, η οποία εκτός από τις αξιόλογες ερμηνείες των ηθοποιών και τη σκηνοθεσία του Μάικλ Μαν, διαθέτει κι ένα εξαιρετικό μουσικό σκορ, το οποίο θεωρείται πλέον κλασικό. Το φιλμ απέσπασε το Όσκαρ Καλύτερου Ήχου, μεταξύ πολλών άλλων κινηματογραφικών βραβείων. Το σενάριο είναι του Τζον Μπάλντερστον, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζέιμς Φένιμορ Κούπερ. Πρωταγωνιστούν: Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Μάντλιν Στόου, Ράσελ Μινς, Έρικ Σβάιγκ, Γιόντι Μέι, Στίβεν Γουάντινγκτον, Γουές Στάντι, Πατρίς Σερό, Πιτ Πόστλγουεϊτ.

«Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης» (Gangs of New York - 2002) του Μάρτιν Σκορσέζε

Αρχές της δεκαετίας του 1860. Ενώ ο εμφύλιος πόλεμος μαστίζει τις ΗΠΑ, η Νέα Υόρκη «διαθέτει» το δικό της πεδίο μάχης. Οι ντόπιοι Αγγλοσάξονες συγκρούονται με τους Ιρλανδούς και τους Ιταλούς μετανάστες. Ο Άμστερνταμ Βάλον, γιος του αρχηγού των Ιρλανδών μεταναστών, μόλις βγήκε από το ορφανοτροφείο μ’ ένα μόνο σκοπό: τον θάνατο του διαβόητου Μπιλ Κάτινγκ, του επονομαζόμενου «Χασάπη». Ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για τον βίαιο θάνατο του πατέρα του Άμστερνταμ.

Εκτός όμως από την εκδίκηση, ο Άμστερνταμ ψάχνει τον τρόπο να ενώσει τους συμπατριώτες του. Προκειμένου να το πετύχει, αποφασίζει να παρεισφρήσει στον κύκλο του Μπιλ και να γίνει έμπιστος βοηθός του. Η κατάσταση όμως θα περιπλεχθεί, όταν ο Άμστερνταμ θα ερωτευθεί την Τζένι Έβερντιν, μια «ταλαντούχα» πορτοφολού που φαίνεται ότι συνδέεται με κάποιον τρόπο με τον Μπιλ.

Οι «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» ήταν υποψήφιες για 10 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Α΄ Ανδρικού Ρόλου (Ντάνιελ Ντέι Λιούις). Ο Σκορσέζε κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας, ενώ το τραγούδι «The Hands That Built America» των U2, που πλαισιώνει την ταινία, κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα Τραγουδιού. Πρωταγωνιστούν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Κάμερον Ντίαζ, Τζον Σι Ράιλι, Λίαμ Νίσον, Μπρένταν Γκλίζον, Τζιμ Μπρόντμπεντ, Ντέιβιντ Χέμινγκς, Χένρι Τόμας, Γκάρι Λούις, Κάρα Σέιμουρ, Έντι Μάρσαν, Στίβεν Γκράχαμ, Τιμ Πίγκοτ Σμιθ.

«Θα Χυθεί Αίμα» (There Will Be Blood - 2007) του Πολ Τόμας Άντερσον

Όταν ο Ντάνιελ Πλέινβιου (Ντάνιελ Ντέι Λιούις) πληροφορείται μυστηριωδώς ότι σε μια μικρή πόλη κάπου στα δυτικά αναβλύζουν τόνοι πετρελαίου, αποφασίζει να πάρει την τύχη στα χέρια του και μετακομίζει μαζί με τον γιο του H.W. (Ντίλον Φρίζιερ) στη σκονισμένη Little Boston. Σε αυτή την πόλη, όπου το κέντρο της ζωής των κατοίκων είναι η εκκλησία του χαρισματικού ιεροκήρυκα Έλι Σάντεϊ (Πολ Ντάνο), o Πλέινβιου και ο H.W. «πιάνουν την καλή». Ωστόσο, αν και όλοι πλουτίζουν χάρη στην πετρελαιοπηγή, τα πάντα αλλάζουν καθώς οι συγκρούσεις κλιμακώνονται και κάθε ανθρώπινη αξία - η αγάπη, η ελπίδα, η συνύπαρξη, η πίστη, η φιλοδοξία, ακόμη και ο δεσμός μεταξύ πατέρα και γιου - απειλούνται από τη διαφθορά, την απάτη και τη ροή του πετρελαίου.

Το φιλμ «Θα Χυθεί Αίμα» (There Will Be Blood - 2007), είναι μία επική δημιουργία για την οικογένεια, την πίστη, την εξουσία και το πετρέλαιο, η οποία διαδραματίζεται στην Καλιφόρνια στο γύρισμα του αιώνα, την περίοδο της πετρελαϊκής άνθησης. Tο δυστοπικό αριστούργημα του Πολ Τόμας Άντερσον, το οποίο φαντάζει επίκαιρο όσο ποτέ, στην Αμερική του Ντόναλντ Τραμπ. Η δύναμη του χρήματος, η απληστία, η θρησκευτική εμμονή, η διαδοχή στην οικογένεια, περιγράφουν ιδανικά μία κοινωνία που καταρρέει, καθώς οι ηθικές αξίες βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση. Το φιλμ διακατέχεται από την συγκλονιστική ερμηνεία του Ντάνιελ Ντέι Λιούις - ο μόνος ηθοποιός στην Ιστορία του Κινηματογράφου, που έχει αποσπάσει τρία Βραβεία Όσκαρ στην Κατηγορία Ά Ανδρικού Ρόλου.

«Λίνκολν» (Lincoln - 2012) του Στίβεν Σπίλμπεργκ

«Αν η δουλεία δεν θεωρείται λάθος, τότε τίποτα δεν είναι λάθος» - Αβραάμ Λίνκολν (Δεκέμβριος 1865)

Η ταινία παρακολουθεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες της ζωής ενός από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, του Αβραάμ Λίνκολν. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθετεί τον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις σε ένα συναρπαστικό θρίλερ, που εξετάζει τη σύγκρουση ανάμεσα στον Λίνκολν και τους ισχυρούς άνδρες του υπουργικού συμβουλίου του, στην προσπάθειά του να τερματίσει την πιο αιματοβαμμένη σύγκρουση της χώρας, τον Εμφύλιο Πόλεμο, και παράλληλα, να αλλάξει τον ρου της ιστορίας βάζοντας τέλος στη δουλεία, επαναφέροντας την Ένωση της Αμερικής.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο της Ντόρις Κιρνς Γκούντγουιν «Team of Rivals», το οποίο αφηγείται τις τελευταίες εβδομάδες της ταραχώδους ζωής του Αβραάμ Λίνκολν, πριν από τη δολοφονία του. Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, παρουσιάζει ένα ανθρώπινο δράμα, μέσα από το οποίο ο Λίνκολν όχι μόνο προσπαθεί να δώσει ένα τέλος στον καταστροφικό εμφύλιο πόλεμο αλλά μάχεται ταυτόχρονα να περάσει την 13η Τροπολογία σχετικά με τη μόνιμη κατάργηση της δουλείας. Μια πράξη αληθινής εθνικής τόλμης μέσα από την οποία θα πρέπει να καταθέσει όλες του τις δυνάμεις, ψυχικές και ηθικές, γεγονός που θα τον μετατρέψει σε θρύλο. Θα καταπιαστεί με τις επιπτώσεις των πράξεών του στον κόσμο και σε αυτούς που αγαπά.

«Πάντα ήθελα να διηγηθώ την ιστορία του Λίνκολν. Είναι μια από τις πιο συναρπαστικές μορφές ολόκληρης της ιστορίας και της ζωής μου. Θυμάμαι τον εαυτό μου γύρω στα τέσσερα ή πέντε, που πρωτοείδα το Lincoln Memorial και ήμουνα τρομερά εντυπωσιασμένος από το μέγεθος αυτού του αγάλματος που κάθεται στην καρέκλα και καθώς πλησίαζα πιο κοντά, με είχε αιχμαλωτίσει το πρόσωπό του. Δε θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή, έχοντας με αφήσει να αναρωτιέμαι για αυτόν τον άνθρωπο που καθόταν εκεί ψηλά. Όσο περισσότερα μάθαινα σχετικά με τον Λίνκολν, αυτή η αίσθηση της έκπληξης όλο και μεγάλωνε. Ο Λίνκολν καθοδήγησε τη χώρα κατά τη διάρκεια της χειρότερης περιόδου, επέτρεψε στα ιδανικά της Αμερικανικής δημοκρατίας να επιζήσουν και επιβεβαίωσε το τέλος της δουλείας. Αλλά ήθελα να κάνω μια ταινία που θα δείξει πόσο πολύπλευρος ήταν ο Λίνκολν. Ήταν πολιτικός, στρατιωτικός αρχηγός, και ταυτόχρονα πατέρας, σύζυγος και άντρας, ο οποίος πάντα έψαχνε βαθιά μέσα του.» - Στίβεν Σπίλμπεργκ

«Αόρατη Κλωστή» (Phantom Thread - 2017) του Πολ Τόμας Άντερσον

Η ταινία διαδραματίζεται στον κόσμο της μόδας την δεκαετία του 1950 στο Λονδίνο, όπου ένας σχεδιαστής μόδας αναλαμβάνει να ντύσει τα μέλη της υψηλής κοινωνίας και της βασιλικής οικογένειας. Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις συνεργάζεται ξανά με τον σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, στην τοποθετημένη στο Λονδίνο της δεκαετίας του '50 «Αόρατη Κλωστή». Ο Βρετανός ηθοποιός, ενσαρκώνει τον διάσημο σχεδιαστή μόδας Ρείνολντς Γούντκοκ, ο οποίος γνωρίζει τη νεαρή Άλμα (Βίκι Κριπς) που θα γίνει η μούσα του και θα του αναστατώσει τη ζωή. Πρωταγωνιστούν επίσης οι ηθοποιοί: Λέσλι Μάνβιλ, Καμίλα Ράδερφορντ, Ρίτσαρντ Γκρέιαμ.

H νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον («Μανόλια», «Θα Χυθεί Αίμα») με τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις στον τελευταίο ρόλο της καριέρας του, έχει ήδη αποσπάσει δύο Υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες 2018 - χωρίς όμως να κερδίσει κάποιο βραβείο - και θα προβληθεί στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 1η Φεβρουαρίου, σε διανομή της εταιρείας UIP.