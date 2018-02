Μετά τις ταινίες «Ελεύθερος Σκοπευτής» και «Sully», ο Κλιντ Ίστγουντ καταπιάνεται με μία ακόμη αληθινή ιστορία. Νωρίς το βράδυ της 21ης Αυγούστου του 2015, ο κόσμος παρακολουθούσε συγκλονισμένος καθώς τα ΜΜΕ ανέφεραν την αποτροπή μιας τρομοκρατικής επίθεσης στο τρένο Thalys #9364 με προορισμό το Παρίσι. Μια απόπειρα που απετράπη από τρεις θαρραλέους Αμερικανούς που ταξίδευαν στην Ευρώπη. Η ιστορία τους περιγράφεται στην ταινία: «Αναχώρηση για Παρίσι 15:17».

«Δεν ήταν συνειδητή επιλογή να αφηγούμαι ηρωικές ιστορίες ή να κάνω ταινίες για αφανείς ήρωες. Απλώς ασχολούμαι με τις ιστορίες που εμφανίζονται και με ενδιαφέρουν. Μερικές είναι εξαιρετικές και έχουν ωφελήσει την κοινωνία, οπότε είναι καλό να διηγείται κανείς τέτοιες ιστορίες.» - Κλιντ Ίστγουντ

Αναχώρηση για Παρίσι 15:17 / The 15:17 To Paris

Σκηνοθεσiα: Κλιντ Ίστγουντ / Clint Eastwood

Σενάριο: Ντόροθι Μπλίσκαλ (βασισμένο στο βιβλίο «The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and ThreeAmerican Heroes» των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν)

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν, Τζούντι Γκριρ, Τζένα Φίσερ, Ρέι Κορασάνι, Τόμας Λένον, Τόνι Χέιλ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Τομ Στερν

Μοντάζ: Μπλου Μάρεϊ

Μουσική: Κρίστιαν Τζέικομπ

Έτος Παραγωγής: 2018

Χώρα Παραγωγής: Η.Π.Α.

Διάρκεια: 94 λεπτά

Η ταινία «The 15:17 to Paris» ακολουθεί τις ζωές των τριών φίλων, από τη δύσκολη παιδική τους ηλικία μέχρι την στιγμή που βρήκαν τον δρόμο τους, ως τη σειρά των απίθανων γεγονότων που οδήγησαν στην επίθεση. Καθ’ όλη την διάρκεια της οδυνηρής εμπειρίας που έζησαν, η φιλία τους δεν κλονίστηκε ποτέ και έγινε το πιο δυνατό τους όπλο, επιτρέποντάς τους να σώσουν τις ζωές πάνω από 500 ανθρώπων που επέβαιναν στο τρένο.

«Αυτοί οι τρεις νεαροί στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και οι προσπάθειες τους είχαν μεγάλη επίδραση στους συνανθρώπους τους. Όταν ψάχναμε ηθοποιούς, είδαμε πολλούς καλούς επαγγελματίες, αλλά κοίταζα τους τύπους αυτούς και έλεγα γιατί να μην κάνουμε κάτι αναπάντεχο; Τελικά, μια μέρα τους ρώτησα αν μπορούν να παίξουν τους εαυτούς τους.» - Κλιντ Ίστγουντ

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes των Άντονι Σάντλερ, Άλεκ Σκαρλάτος, Σπένσερ Στόουν και Τζέφρι Ι. Στερν.

Η Ντόροθι Μπλίσκαλ που διασκεύασε το βιβλίο για τη μεγάλη οθόνη, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό που με τράβηξε στην ιστορία τους ήταν η πίστη, οι σχέσεις με τις μητέρες τους και πώς ανέθρεψαν αυτούς τους άνδρες που θριάμβευσαν, αυτούς τους ήρωες που επηρέασαν πολλές ζωές».

Στο φιλμ πρωταγωνιστούν οι αληθινοί ήρωες των γεγονότων, Σάντλερ, Σκαρλάτος και Στόουν, που θα υποδυθούν τους εαυτούς τους. Πλάι στους αληθινούς ήρωες εμφανίζονται οι ηθοποιοί: Τζούντι Γκριρ («Ο πλανήτης των πιθήκων: Η σύγκρουση»), Τζένα Φίσερ («The Office»), Ρέι Κορασάνι («The Long Road Home»), Τόμας Λένον («Transformers 4: Εποχή αφανισμού») και ο Τόνι Χέιλ («Veep»).

«Αυτό που έκαναν τα παιδιά ήταν να δείξουν ότι ο απλός άνθρωπος μπορεί όχι μόνο να έχει φοβερά ένστικτα, αλλά και να λειτουργεί με βάση αυτά. Σίγουρα ήταν έτοιμοι γιατί είχαν στρατιωτική και ιατρική εκπαίδευση, αλλά δεν ήταν στο πεδίο της μάχης και δεν ήταν προετοιμασμένοι για αυτό το περιστατικό. Είδαν απλώς κάτι να συμβαίνει και συνεργάστηκαν για να σώσουν οι τρεις τους πολλές ζωές. Αν μπορούν αυτοί, μπορούμε κι εμείς.» - Κλιντ Ίστγουντ

Στις 24 Αυγούστου του 2015, ο Στόουν, ο Σκαρλάτος και ο Νόρμαν τιμήθηκαν με το μετάλλιο της Γαλλικής Λεγεώνας της Τιμής για τις πράξεις τους από τον τότε Πρωθυπουργό της Γαλλίας, Φρανσουά Ολλάντ. Και ενώ γυρίστηκε η απονομή εκείνη τη μέρα, επειδή οι γωνίες λήψης ήταν περιορισμένες, η τελετή αναπαραστάθηκε εξ ολοκλήρου στο Μέγαρο των Ηλυσίων, για τις ανάγκες της ταινίας.

«Νομίζω ότι το πιο δύσκολο για έναν επαγγελματία ηθοποιό είναι να παίζει τον εαυτό του. Είναι πιο εύκολο να κρύβεσαι πίσω από έναν χαρακτήρα παρά να βγάζεις τον πραγματικό εαυτό σου στο κόσμο. Αλλά όσο περισσότερο χρόνο περνούσα με τους φίλους αυτούς, καταλάβαινα ότι είναι η ραχοκοκαλιά της ιστορίας. Ένιωσα ότι μπορούν να το κάνουν. Έχω χρησιμοποιήσει ξανά ανθρώπους που δεν είναι ηθοποιοί σε μικρούς ρόλους. Αλλά δεν παίζουν ακριβώς τον εαυτό τους. Όμως σε αυτή την περίπτωση, μας έδειχναν πώς συνέβη το περιστατικό για να είμαστε όσο γίνεται πιο ακριβείς και κατάλαβα ότι έπρεπε να δώσουμε μια ευκαιρία στους αληθινούς παρευρισκόμενους. Ήθελα να είναι ο εαυτός τους, κανένας άλλος και ένιωσα ότι μπορούν να το κάνουν.» - Κλιντ Ίστγουντ

Η ταινία «Αναχώρηση για Παρίσι 15:17» (The 15:17 To Paris - 2018) του Κλιντ Ίστγουντ θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, από την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου, σε διανομή της εταιρείας Tanweer.