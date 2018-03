Γιατί επέλεγε τόσα χρόνια το Χολυγουντ και μεγάλες ξένες εταιρείες παραγωγής την Κροατία , την Ουγγαρία και άλλες χώρες και όχι την Ελλάδα που «διαθέτει ένα υπέροχο φυσικό πλατό» όπως λέει ο υπουργός Νίκος Παππάς και ιδανικό φως όπως θα προσθέταμε εμείς; Πολύ απλά γιατί οι διαδικασίες ήταν απαγορευτικές. Ζήσαμε πρόσφατα το παράδειγμα του ριμέικ του σίκουελ του επιτυχημένου μιούζικαλ με τίτλο «Mamma Mia: Here We Go Again». Ενώ οι παραγωγοί ήθελαν να επιστρέψουν στη Σκιάθο και την Σκόπελο όπου γυρίστηκε η πρώτη version , τελικά κατέληξαν στην Κροατία εξαιτίας έλλειψης φορολογικών και οικονοµικών κινήτρων αλλά και γραφειοκρατικών εµποδίων.

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής βάζει τέλος στη δυσκαμψία που έχει στερήσει πολλά εκατομμύρια στη χώρα, με νόμο που παρουσιάστηκε χθες και με αφορμή τον οποίο μιλάμε σήμερα με τον Λευτέρη Κρέτζο Γενικό Γραμματέα ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Τα 70 εκατομμύρια περιμένουν παραγωγούς και σκηνοθέτες να τα διεκδικήσουν και ο Λευτέρης Κρέτζος δηλώνει περήφανα πως αυτή τη φορά, θα πάει στις Κάννες έχοντας όλα τα εφόδια να διεκδικήσει για τη χώρα μας το μερίδιο που της αντιστοιχεί στον χώρο των διεθνών παραγωγών.

Να προσθέσουμε ότι το νομοσχέδιο αγκαλιάστηκε από την πλειοψηφία των βουλευτών. Άκουσαμε μάλιστα πως με ιδιαίτερη θέρμη το υποδέχτηκε ο κος Κώστας Μπακογιάννης ο οποίος εδώ και καιρό, έχει προχωρήσει στη δημιουργία του Film Office, που συνεργάζεται με το Hellenic Film Office, συνεταιρισμό ιδιωτικών εταιρειών με μεγάλη πείρα στον οπτικοακουστικό τομέα, που έγινε ακριβώς με σκοπό να εξυπηρετεί ξένες παραγωγές που κάνουν γυρίσματα στη χώρα μας.

Με μεγάλη έκπληξη είδαν χθες κινηματογραφιστές και παραγωγοί, να εκπληρώνεται ένα χρόνιο αίτημά τους. Η παρούσα κυβέρνηση αποφάσισε έμπρακτα να δείξει , πως είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο και ως μέσο βιομηχανίας και όχι μόνο ως μέσο πολιτισμού, με νόμο που ψηφίστηκε και ο οποίος θα επιτρέψει την προσέλκυση ξένων κινηματογραφικών παραγωγών. Η πρωτοβουλία ανήκει στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Ο υπουργός Νίκος Παππάς και ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος, πριν ενημερώσουν χθες το βράδυ στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης ένα κατάμεστο αμφιθέατρο που το αποτελούσαν παραγωγοί , ηθοποιοί , δημοσιογράφοι και στελέχη των ΜΜΕ, είχαν παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιο σε πρέσβεις και θεσμικούς εκπροσώπους ξένων χωρών.

Ρωτήσαμε πως εγκρίθηκε από τους θεσμούς το ποσό των 75 εκατομμυρίων που θα δοθεί αυτή τη χρονιά στη στήριξη των παραγωγών «Πρόκειται για αναπτυξιακό μέτρο, δεν έχει σχέση με φοροαπαλλαγές» ήταν η απάντηση. Τόσο ο Νίκος Παππάς όσο και ο Λευτέρης Κρέτσος , έδωσαν ξανά και ξανά έμφαση στον αναπτυξιακό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. «Η Ελλάδα, εκτός από φιλόξενη χώρα, διαθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που της ανοίγονται από την οπτικοακουστική βιομηχανία.» λέει ο Λ. Κρέτσος ενώ επανήλθε πολλές φορές στην κατ’ιδίαν συζήτηση που κάναμε , στις δυνατότητες που θα δοθούν στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρη Κρέτσο

Πως θα προσπεραστούν όμως τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αποθάρρυναν έως τώρα την προσέλκυση ξένων παραγωγών;

«Οι διαδικασίες που θα απαιτούνται για τη στήριξη κάθε παραγωγής, θα είναι σε “fast track” πλαίσιο, με διαφάνεια, χωρίς γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και με άμεση χρηματοδότηση τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες παραγωγές. Ο νόμος προβλέπει στήριξη σε όλους τους κλάδους της οπτικοακουστικής παραγωγής -από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση ως τα κινούμενα σχέδια και τα ντοκιμαντέρ- και δεν θα εξαιρεθεί κανένας. Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας είναι ο Οργανισμός, ο οποίος θα λειτουργήσει ως ομπρέλα για όλα αυτά» μας λέει ο Λ. Κρέτσος.

Γιατί πήρε το υπουργείο ψηφιακής πολιτικής την πρωτοβουλία κύριε Κρέτζο;

Γιατί είναι αρμόδιο για την ρύθμιση του τοπίου στα ΜΜΕ και για την εποπτεία του Ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τα οπτικοακουστικά μέσα. Το ΕΚΟΜΕ αποτελεί διυπουργικό όργανο και στο ΔΣ του συμμετέχει το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Ψηφιακής πολιτικής. Είμαστε ένα νέο Υπουργείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη πολιτικών που σχετίζονται με τις τεχνολογικές υποδομές, τις ψηφιακές τεχνολογίες και το οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Γιατί κατά τη γνώμη σας ενώ εξήγγειλαν πολλοί υπουργοί πολιτισμού τα μέτρα αυτά στο παρελθόν, δεν πέρασαν ποτέ στην πράξη; Ήταν δύσκολο;

Υπήρχαν πολλά εμπόδια, είναι αλήθεια αυτό. Στο παρελθόν υπήρχαν θετικές πρωτοβουλίες, πολλές εξαγγελίες, αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν ούτε την τόλμη ούτε το πραγματικό ενδιαφέρον να δοθούν πόροι στον χώρο της οπτικοακουστικής παραγωγής.

Μιλάτε για ένα νομοσχέδιο αναπτυξιακού χαρακτήρα. Πιο είναι το σημαντικότερο όφελος για τη χώρα αν όλα πάνε κατ’ευχήν;

Όλα κατ’ευχήν θα πάνε, γιατί η αναπτυξιακή πρωτοβουλία έχει ήδη αγκαλιαστεί από τους φορείς της αγοράς και τους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού κλάδου. Αυτό εισπράξαμε και χθες στο Ίδρυμα Κακογιάννη. Ο νόμος ενισχύει την εγχώρια οπτικοακουστκή βιομηχανία, φέρνει νέες αναπτυξιακές προοπτικές σε έναν κλάδο με πολύ υψηλή προστιθέμενη αξία η πορεία του οποίου επηρεάζει και την πορεία άλλων κλάδων όπως τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Ο κλάδος του κινηματογράφου και της τηλεόρασης απασχολεί άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 150 επαγγέλματα. Είναι ένας κλάδος αιχμής.

Η κοινωνία πότε θα εισπράξει το όφελος;

Θα ωφεληθεί άμεσα, τόσο με όρους παραγωγής ποιοτικού περιεχομένου όσο και με όρους αύξησης απασχόλησης και δίκαιης ανάπτυξης. Σημασία δεν έχει μόνο η ανάπτυξη, αλλά και το περιεχόμενο αυτής. Το όραμα της μεταμνημονιακής Ελλάδας πρέπει να έχει σε κεντρική θέση τη δημιουργική/ πολιτιστική βιομηχανία, η οποία συνδέεται συνεχώς με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες μετάδοσης περιεχομένου.

Τι έχετε κάνει και τι θα κάνετε για να διαδοθούν οι νέες δυνατότητες;

Έχουμε μιλήσει με τα μεγαλύτερα studios του κόσμου και πολλούς παραγωγούς εντός και εκτός Ελλάδας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά όλοι περιμένουν να δουν στην πράξη το πως θα εφαρμοστεί. Οι μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής περιεχομένου όπως το Νετφλιξ είναι πρόθυμες να επενδύσουν, αλλά οι ίδιες κάνουν μόνο μηδενικού ρίσκου επενδύσεις. Επομένως, το βασικό κλειδί της επιτυχίας του μέτρου είναι να υπάρξει ταυτόχρονη κινητοποίηση της Ελληνικής κοινότητας εντός και εκτός της χώρας. Η ρύθμιση δίνει ένα εργαλείο στα χέρια των παραγωγών και των δημιουργών για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας στον χώρο της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Αν το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο) δεν εγκρίνει τα γυρίσματα σε κάποιον αρχαιολογικό χώρο , τι θα συμβεί;

Η Ελλάδα έχει πλέον κίνητρα να παράσχει στους Έλληνες και διεθνείς παραγωγούς. Απαιτείται όμως να προχωρήσει η απλοποίηση των διαδικασιών κινηματογράφησης και η ρύθμιση επί μέρους θεμάτων, όπως το εργόσημο.

Τα έχετε συζητήσει;

Έχει συσταθεί διυπουργική επιτροπή που έχει βάλει στο τραπέζι τα θέματα αυτά και ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε ευχάριστες ειδήσεις και σε αυτό το πεδίο.

Οι παραγωγοί θα σας παρουσιάζουν το πρότζεκτ τους και εφόσον εγκριθεί θα δανείζονται από τράπεζες το ποσό το 20 % του οποίου θα τους επιστρέφετε σε 6 μήνες. Πόσο εφικτό είναι αυτό εν μέσω capital control; Έχετε μιλήσει με τις τράπεζες;

Ζητήσαμε από τις τράπεζες να βοηθήσουν τους παραγωγούς, των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν εγκριθεί και να αξιοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα.

Με ποια κριτήρια θα επιλέγονται οι ταινίες;

Υπάρχουν κριτήρια από τον νόμο 4487 για την επιλογή των ταινιών Θα λειτουργεί ειδική επιτροπή στο ΕΚΟΜΕ αλλά η όλη αξιολόγηση είναι απολύτως αντικειμενική, δεν υπεισέρχονται στη διαδικασία υποκειμενικά κριτήρια του προσώπου που θα επεξεργάζεται την αίτηση. Υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση που απορρέει και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τη συγκρότηση της διαδικασίας, αξιοποιήσαμε τη διεθνή πρακτική και εμπειρία, όπως έχουν κάνει όλες οι χώρες της Ευρώπης. Το cash rebate της χώρας μας είναι από τα πλέον ανταγωνιστικά προγράμματα κινήτρων παγκοσμίως. Καλύπτουμε πλήθος δαπανών πριν, κατά τη διάρκεια και στο στάδιο του post-production.

Από πότε δέχεστε αιτήσεις;

Μέσα στην εβδομάδα θα δημοσιευθεί η κοινή υπουργική απόφαση που περιγράφει και εξειδικεύει το πώς θα εφαρμοστεί ο νόμος και ποιες δαπάνες καλύπτονται. Μέσα στην εβδομάδα το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων θα είναι ανοιχτό και έτοιμο να δεχτεί αιτήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες σε όλα τα στάδια, από την ώρα υποβολής αίτησης, έως την ώρα της επιστροφής χρημάτων στους δικαιούχους. Σε 45 ημέρες θα έχει εγκριθεί ή απορριφθεί ένα επενδυτικό σχέδιο και σε 5-6 μήνες θα έχουν επιστραφεί τα χρήματα στους δικαιούχους.

Πόσο ανταγωνιστικό είναι το περιβάλλον αυτό; Γνωρίζουμε πως οι γειτονικές χώρες δίνουν γη και ύδωρ για να προσελκύσουν παραγωγές εδώ και χρόνια. Εσείς με ποια στρατηγική θα κινηθείτε;

Πρέπει να δείτε στις Κάννες τι διαφήμιση κάνουν οι Τούρκοι - και όχι μόνο. Διαγκωνίζονται διάφορες χώρες για το ποια θα δώσει τα περισσότερα. Εμείς θα πρέπει να επενδύσουμε στην ποιότητα και στη συνέπεια αξιοποιώντας την ομορφιά και την εναλλαγή του ελληνικού τοπίου. Θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι φορείς, αλλά και η αγορά, σε αυτήν την προσπάθεια. Το κλειδί είναι οι συνέργειες.

Στις Κάννες θα πάτε;

Θα επισκεφτούμε τις Κάννες και αυτή τη φορά θα έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε για τη χώρα μας εκτός από τον καλό καιρό και τα πολλά μας μνημεία και την ελληνική φιλοξενία.