Στις 4 Μαΐου του 1970 η εθνοφρουρά του Οχάιο διατάχθηκε να διαλύσει φοιτητική συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του πολέμου του Βιετνάμ στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Κεντ. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, τέσσερις φοιτητές έπεσαν νεκροί από τα πυρά των εθνοφρουρών και 11 τραυματίστηκαν.

Εκατοντάδες κολέγια, γυμνάσια και πανεπιστήμια έκλεισαν τις επόμενες μέρες ως αντίδραση στο μακελειό, σε μια πρωτοφανή μαθητική απεργία με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.000.000 μαθητών και φοιτητών η οποία αποτέλεσε ορόσημο στον αντιπολεμικό αγώνα της εποχής.

Το αιματηρό γεγονός συντάραξε τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποτέλεσε πλήγμα για τον πρόεδρο Νίξον, στην προσπάθειά του να πείσει τους συμπατριώτες του για την αναγκαιότητα του πολέμου στο Βιετνάμ.

Η ιστορία που έγινε τραγούδι

Από το μακρινό Λος Άντζελες, ο Νιλ Γιανγκ, συγκλονισμένος από το «Μακελειό του Κεντ», εμπνεύστηκε το τραγούδι «Ohio». Στις 21 Μαΐου 1970 μπήκε στο στούντιο μαζί με τους Ντέιβιντ Κρόσμπι, Στέφεν Στιλς και Γκράχαμ Νας. Οι τέσσερις τους αποτελούσαν τους Crosby, Stills, Nash & Young ή CSN&Y, ένα από τα σπουδαιότερα και επιδραστικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της αμερικάνικης ροκ μουσικής.

Η ηχογράφηση δεν κράτησε παρά λίγες ώρες και στις αρχές Ιουνίου το τραγούδι κυκλοφόρησε σε σινγκλ, φθάνοντας στο Νο14 του αμερικάνικου πίνακα επιτυχιών. Η άλλη πλευρά του μικρού δίσκου περιείχε το τραγούδι του Στέφεν Στιλς Find the Cost of Freedom.

Πολλοί εμπορικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί αρνήθηκαν να παίξουν το τραγούδι, λόγω των αναφορών του στις ευθύνες του προέδρου Νίξον για το μακελειό στο Κεντ. Αγκαλιάστηκε, όμως, από τους κολεγιακούς και πανεπιστημιακούς σταθμούς κι έγινε ένα από τα μουσικά σύμβολα του αγώνα κατά του πολέμου του Βιετνάμ. Σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια διαμαρτυρίας που μας έχει δώσει η ροκ μουσική.

Οι στίχοι του Ohio

Tin soldiers and Nixon coming,

We're finally on our own.

This summer I hear the drumming,

Four dead in Ohio.

Gotta get down to it

Soldiers are cutting us down

Should have been done long ago.

What if you knew her

And found her dead on the ground

How can you run when you know?

Gotta get down to it

Soldiers are cutting us down

Should have been done long ago.

What if you knew her

And found her dead on the ground

How can you run when you know?

Tin soldiers and Nixon coming,

We're finally on our own.

This summer I hear the drumming,

Four dead in Ohio