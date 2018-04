To Ritual Performance - Η τελετουργία στο χορό και το θέατρο είναι ένα εργαστήριο με τον σκηνοθέτη Δημήτρη Τσιάμη και τη χορογράφο Ελένη Χατζηγεωργίου στο Art Act Area που ξεκινά στις 3 Μαΐου.

Πώς σχετιζόμαστε σήμερα με την τελετουργία; Ποιά είναι η θέση της στην σύγχρονη τέχνη; Πως τα στοιχεία της τελετουργίας διαμορφώνουν και εξελίσσουν την τέχνη του ηθοποιού, του χορευτή και του performer; Ποιά αντίληψη της τέχνης και ποιές νέες δυνατότητες δημιουργίας προσφέρει η τελετουργία; Η τέχνη και η τελετουργία, από τα βάθη της αρχαιότητας, συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους.

Η παρόρμηση του ανθρώπου, η ανάγκη για έκφραση μιας έντονα βιωμένης συγκίνησης ή επιθυμίας και η σχέση του με το Άγνωστο, εκδηλώνονται μέσα από δρώμενα μετασχηματισμού και μετουσίωσης.

Στην τελετουργία ο ίδιος ο άνθρωπός μέσω συμβολικών δράσεων δημιουργεί έναν άλλον κόσμο, έναν χώρο ιερό, όπου η σωματική, νοητική, πνευματική και κοινωνική του αντίληψη παίρνει νέο σχήμα, μορφή, νόημα και γίνεται τέχνη.

Στην σύγχρονη τέχνη παρατηρούμε μια επαναπροσέγγιση της τελετουργικής της διάστασης μέσα από έργα, παραστάσεις και επιτελεστικές δράσεις που επιδιώκουν μια ουσιαστικότερη σύνδεση με το Άλλο, εστιάζοντας στον υπερβατικό χαρακτήρα της συλλογικής-καλλιτεχνικής εμπειρίας.

Στο εργαστήριο αυτό, θα εστιάσουμε στην τελετουργική διάσταση, την κοινωνική σημασία και την πνευματική αξία των παραστατικών τεχνών σήμερα.

Στόχος του εργαστηρίου είναι η ανάδειξη της θέσης του ερμηνευτή και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων, της δημιουργικότητας και της συνειδητότητάς του, μέσα από την απόκτηση γνώσεων και πρακτικών που προέρχονται από διαφορετικές παραδόσεις και διαφορετικά συστήματα θεάτρου και χορού.

Οι συντονιστές του σεμιναρίου, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη έρευνα και πρακτική τους πάνω στη σχέση της τελετουργίας με το θέατρο, τον χορό και την performance, συνδέουν μεθόδους και τεχνικές γύρω από μία κοινή προσέγγιση που αναδεικνύει τον μεταμορφωτικό χαρακτήρα της τέχνης.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργαλεία που προέρχονται από:

-Το χορό και την ανθρωπολογική μελέτη του χορού και του ρυθμού (στοιχεία από την τεχνική της Πρωτόγονης Έκφρασης, ρυθμικές δομές των τελετουργικών και παραδοσιακών χορών και τραγουδιών, αποδόμηση της κίνησης, αυτοσχεδιασμός, σύνθεση κ.α.).

-Το θέατρο (Μέθοδος “The vertical of the role”, ensemble training, δομές παιχνιδιού, σύνθεση, ενέργεια, κείμενο, φωνή κ.α.)

-Την παράδοση των τελετουργιών (δομή, μύθος, αρχέτυπα, συμβολισμός, μηχανισμός έκστασης), σε ένα συνδυασμό που συμπληρώνει και καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ερμηνευτών σήμερα.

Πληροφορίες:

Θέμα εργαστηρίου: «Τελετουργία και σύνθεση»

Έναρξη εργαστηρίου: Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 στις 18.30

Ημέρες Μαθημάτων: Κάθε Πέμπτη στις 18:30 – 20:30

Μάϊος: 3, 10, 17, 24, 31

Ιούνιος:7,14,21,28

Ιούλιος: 5

Στο Art Act Area_Creative Space: Αθηνάς 12, 6ος όροφος (Πλησίον Μετρό Μοναστηράκι)

Κόστος: 150 ευρώ



Το εργαστήριο Ritual Performance απευθύνεται σε ηθοποιούς, θεατρολόγους, χορευτές, performers, θεραπευτές μέσω Τέχνης, σπουδαστές δραματικών σχολών και σχολών χορού, καθώς και σε άτομα με εμπειρία στο χώρο του χορού, του θεάτρου και των άλλων παραστατικών

τεχνών.

Στο τέλος του εργαστηρίου δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Δηλώσεις συμμετοχής: 2114035789 ή στο info@artactarea.com

Δηλώσεις συμμετοχής (μέχρι και 1 Μαΐου)

Βιογραφικά Συντονιστών

[Ελένη Χατζηγεωργίου]

Χορογράφος, Ψυχολόγος-Χοροθεραπεύτρια

Η Ελένη Χατζηγεωργίου σπούδασε σύγχρονο χορό στα επαγγελματικά τμήματα της Ακαδημίας Χορού του Rotterdam Ολλανδίας (CODARTS) και την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης. Επίσης, είναι Ψυχολόγος, Πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt , απόφοιτη του Κέντρου Εκπαίδευσης στην Ψυχοθεραπεία Gestalt (Gestalt Foundation).

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα και σεμινάρια σωματικού θεάτρου και εμψύχωσης μάσκας στο Παρίσι, τεχνικών Body Mind Centering, Feldenkrais, Pilates, Skinner Releasing Technique, Hatha και Vinyasa Krama Yoga, ενώ παράλληλα μελετά την παράδοση των ρυθμικών χορών της Μεσογείου και της Ανατολής και παραδοσιακό-πολυφωνικό τραγούδι.

Αναζητώντας μια τεχνική που να ενσωματώνει τα δύο πεδία ενασχόλησής της, το 2010 ολοκλήρωσε τη μετεκπαίδευσή της στη Χοροθεραπεία μέσω της Πρωτόγονης Έκφρασης (Primitive Expression), στo Atelier du Geste Rythmé της F.S.-Billmann, στο Παρίσι, μέθοδος η οποία προεκτείνει την έρευνα του χορού σε ανθρωπολογικό, κοινωνιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Έως και σήμερα, εργάζεται στον τομέα του χορού, της εμψύχωσης ομάδων και της θεραπείας, εστιάζοντας το ενδιαφέρον της στην έρευνα της χρήσης της κίνησης, του ρυθμού και των δομών της τελετουργίας, τόσο ως μέσα δόμησης του εαυτού και των κοινωνικών σχέσεων όσο και ως εργαλεία καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Ως χορεύτρια-performer και χορογράφος έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στα εξής: επιμέλεια κίνησης στο θεατρικό μονόλογο «Τέχνη» του Δ. Δημητριάδη, σκηνοθεσία Δημήτρης Τσιάμης, BIOS, κινησιολογία στη θεατρική παράσταση «Ο Ξένος» του Α. Καμύ, σε σκηνοθεσία Δ. Τσιάμη, Θέατρο 104, «Ο χορός των 4 στοιχείων», Θέατρο Άβατον, «From Nature to Culture» και «Revival of Haiti’s Ritual Dances», The Hub-Athens , «Νούφαρο», Στούντιο Κινητήρας, Κινησιολογία στη θεατρική παράσταση «The Peter Pan Project, Vol 1.», σκηνοθεσία Ε. Αλεξανδροπούλου, Θέατρο Άκης Δαβής , Τελετή Έναρξης Παραολυμπιακών Αγώνων (Αποστολία Παπαδαμάκη), «Η έβδομη νύφη» (physical theater), του Φίλιππου Λάζαρη, «Carmen», θέατρο De Doelen, Rotterdam, «The Shakers» (Doris Humphrey), Paradijskerk Theater (Rotterdam και Den Haag), “Varilux Panoramique”, Van Nelle, Rotterdam (J.F Productions), κ.α.

Eίναι Αντιπρόεδρος της Γαλλικής Εταιρείας Danse Rythme Lien Social et Thérapie (DRLST), και Υπεύθυνη Ελλάδος της Διεθνούς Εκπαίδευσης Χοροθεραπείας της DRLST, με έδρα το Παρίσι.

[Δημήτρης Τσιάμης]

Σκηνοθέτης-Ηθοποιός

Απόφοιτος της σχολής ΑΚΤ ΖΕΝΤ (GITIS Class)

Μέλος του Team of Teachers του European Association for Theatre Culture

Συνεργάτης του Dr. Jurij Alschitz από το 2009, συμμετείχε ως εκπαιδευτής, σκηνοθέτης και ηθοποιός στα προγράμματα, “World Theatre Training Laboratory” “The new face of acting teachers”, “Methodika”,“School of Dialogue”κ.α.

Σκηνοθέτης της ομάδας Per-Theater-Formance (“Τέχνη” του Δ.Δημητριάδη- στο Bios,“Μότσαρτ & Σαλιέρι -Το Ρέκβιεμ” του Α.Πούσκιν, στο Bios και στο International Duo Performing Arts Festival, Korea. «Ωραίοι σαν βερολινέζοι» του Δ.Τσιάμη & ομάδας PTF, στο Bios και στο P.A.i.R Festival, Broellin, Γερμανία. «Ο Θεός Κυρίλοφ» (βασισμένο στον Α.Κυρίλοφ από τους Δαιμονισμένους του Φ.Ντοστογιέφσκι) στο Bios και στο Saint Muse Festival 2016-Mongolia , “Το Κλέφτικο-Μία Τελετουργία” του Γ.Πρεβεδουράκη, -Bios, “Μέγας Προφητικός Καζαμίας” -Eliart, «Η γενιά των Κόστια»- Θέατρο Φουρνος, «Στους Dada Θα Άρεσε Μια Νύχτα Σαν Κι Αυτή» -Θύρα Τέχνης, “T.R.as.H.-Think Rubbish As Hope” της ομάδας PTF-Bios ,«Φετίχ» του Δ.Τσιάμη- Booze. . «Το χορικό του Χρόνου» «Άδειος Χώρος-Εθνικό Θέατρο» κ.α.)

Επίσης έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις: “Ο Ξένος”, του Α.Καμύ (Θέατρο 104, Από Μηχανής Θέατρο) , “White Shadow-A Ritual Encounter” (Heimathafen, Neukoln, Berlin.Συν-σκηνοθεσία με τον Itay Ganot) «Εκείνος που δέχεται χαστούκια», του Λ.Αντρέγιεφ (2012.Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων).

Έχει παρουσιάσει δύο lecture-performances: “Theatre: A Time Machine”(ΑΚΤ ΖΕΝΤ -World Theatre Training Institute, Methodika Festival και Θέατρο Εμπρός) και “Ritual and Performance”( ΑΚΤ ΖΕΝΤ -World Theatre Training Institute)

Ως ηθοποιός έχει συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες R.Palmieri (La prospettiva di Myskin, βασισμένο στον “Ηλίθιο” του Φ.Ντοστογιέφσκι,Teatro Dei Venti), G.Gotti (I Demoni, F.Dostoyevsky, Teatro Era), Stefano D’Argenio (La Basura-street performance, Barcelona), Τ.Ράλλη (Klein-a biography,Bios basement), Θ.Τσαπακίδη (Πρόβα Τζενεράλε, Θέατρο Άλεκτον & Θέατρο του Νέου Κόσμου) ,Μ. Λαμπροπούλου ( Ρωμαίος & Ιουλιέτα-Περιμένοντας, Πειραματική Σκηνή Εθνικού Θεάτρου & Θέατρο Φούρνος) κ.α.

Έχει διδάξει υποκριτική και σκηνοθεσία θεάτρου στην Αθήνα, στο Λονδίνο (East 15 Acting School), στο Βερολίνο (ΑΚΤ ΖΕΝΤ), στο Ταταρστάν (Nauruz Festival), στην Ιταλία (Teatro Cajka ), στην Κορέα (International Duo Performing Arts Festival) και στην Κύπρο (Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος)