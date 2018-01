Eίναι η τρίτη φορά τα τελευταία 37 χρόνια που πέπλο χιονιού καλύπτει την «Πύλη της ερήμου», όπως αποκαλούν οι Αλγερινοί την μικρή πόλη πόλη Αίν Σέφρα, στη Σαχάρα.

Η περιοχή της μεγάλης ερήμου καλύφθηκε με χιόνι που έφτασε τα 40 εκατοστά, ενώ ασυνήθιστα πολικά φαινόμενα καταγράφονται στο γειτονικό Μαρόκο αλλά και στην Ισπανία, ως αποτέλεσμα των υψηλών πιέσεων, που από την Ευρώπη έφτασαν πιο νότια από ότι συνήθως, στη Βόρεια Αφρική.

Η προηγούμενη φορά που χιόνισε στη Σαχάρα ήταν στα μέσα Δεκεμβρίου του 2016, ενώ η πρώτη φορά, ήταν τον Φεβρουάριο του 1979.

Οι χιονοπτώσεις στην οροσειρά του Άτλαντα, σε υψόμετρο 900 μέτρων, έριξαν τον υδράργυρο στους -5 βαθμούς Κελσίου» και στο Μαρόκο.

«Κάτοικοι παγιδεύτηκαν, δρόμοι κόπηκαν στα δύο, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα τους» δήλωσε κάτοικος του Μπεν Σμιμ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

WATCH: Snow reaches the Sahara, the hottest desert in the world https://t.co/pJfF6mVMy3 via @ReutersTV pic.twitter.com/SHTz7fwzkD

Το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε εντολή να «κινητοποιηθεί το σύνολο των κυβερνητικών φορέων», επιβεβαιώνοντας ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι θα ενταχθούν στο σχέδιο για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Από ακτή του ήλιου, ακτή του χιονιού, χαρακτηρίζεται η τουριστική Κόστα ντελ Σολ της Ισπανίας, όπου στην άμμο, εκτός από χιόνι, διακρίνεται και χαλάζι. Η θερμοκρασία ήταν 23 βαθμοί Κελσίου, πριν από την απρόσμενη βουτιά που κάλυψε με πυκνό χιόνι τη βόρεια και κεντρική Ισπανία.

A rare snow dusting in the Sahara Desert was spotted over the weekend -- an unusual sight for an area known for its relentless heat. pic.twitter.com/uFiUiFnhxC

— CBS News (@CBSNews) January 8, 2018