Να μαζέψει τα αμάζευτα επιχείρησε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ που χθες χαρακτήρισε «χώρες απόπατους» της Αϊτή και τα κράτη της Αφρικής και αναρωτήθηκε γιατί οι ΗΠΑ να υποδέχονται μετανάστες από εκεί αντί από τη… Νορβηγία.

Μετά τον σάλο που ξέσπασε ο Τραμπ επιχείρησε να διορθώσει, χωρίς να τα καταφέρει, τα πράγματα, υποστηρίζοντας ότι «η γλώσσα που χρησιμοποίησα κατά τη συνάντηση ήταν σκληρή, αλλά δεν ήταν αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν». «Δεν είπα ποτέ κάτι υποτιμητικό για τους Αϊτινούς, μόνο ότι η Αϊτή είναι, προφανώς, μια πολύ φτωχή και ταλαιπωρημένη χώρα», πρόσθεσε σε μήνυμά του στο twitter, ενώ έκανε λόγο για μύθευμα από τους Δημοκρατικούς.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA!

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018