Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να προστατεύσει τα νότια σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό μέχρι την ανέγερση ενός τείχους στην αμερικανική μεθόριο και έως να υπάρξει «η κατάλληλη ασφάλεια».

«Θα κάνουμε πράγματα με τον στρατό... Θα προστατεύσουμε τα σύνορά μας με τις ένοπλες δυνάμεις μας. Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα» επισήμανε ο μεγιστάνας μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, έπειτα από μια συνάντηση που είχε με ηγέτες χωρών της Βαλτικής, προσθέτοντας ότι συζήτησε την ιδέα με τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις.

Επιπλέον, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος καταφέρθηκε για μία ακόμη φορά κατά του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα «ο οποίος έκανε αλλαγές με αποτέλεσμα απλά την απουσία των συνόρων».

Τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τρμαπ επέκρινε με δριμύτητα το Μεξικό λέγοντας ότι άφησε περισσότερους από 1000 μετανάστες από την Κεντρική Αμερική να κατευθυνθούν προς τις ΗΠΑ, όπου πολλοί ελπίζουν ότι θα ζητήσουν να τους χορηγηθεί άσυλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διατύπωσε την εκτίμηση ότι αυτό το «καραβάνι» νομιμοποιεί την ανέγερση του τείχους που ο ίδιος επιζητά στα σύνορα μεταξύ του Μεξικού και των ΗΠΑ.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 Απριλίου 2018