Καταγγέλοντας τις Επιτροπές, τις έρευνες και «το μίσος μεταξύ των κομμάτων» που προκλήθηκε από την υπόθεση της φερόμενης ρωσικής ανάμιξης στις προεδρικές εκλογές, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σήμερα ότι η Μόσχα «τα κατάφερε, πέρα από τα πιο τρελά της όνειρα» αν ο σκοπός της ήταν πράγματι «να σπείρει τη διχόνοια, την αταξία και το χάος στις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Έχουν πεθάνει στα γέλια στη Μόσχα. Ξύπνα, Αμερική!» συνέχισε ο πρόεδρος νωρίς το πρωί της Κυριακής, σε άλλη μια ομοβροντία μηνυμάτων στο Twitter.

«Αν ο ΣΚΟΠΟΣ της Ρωσίας ήταν να σπείρει τη διχόνοια, την αταξία και το χάος στις Ηνωμένες Πολιτείες, τότε, με όλες αυτές τις ακροάσεις στις Επιτροπές, τις έρευνες και το μίσος μεταξύ των κομμάτων, τα κατάφερε πέρα από τα πιο τρελά της όνειρα», ανέφερε σε ένα από αυτά τα μηνύματα.

Ο πρόεδρος Τραμπ άρχισε να στέλνει μηνύματα από τις 6.30 το πρωί, από την εξοχική κατοικία του στη Φλόριντα, όπου θα περάσει και την αυριανή ημέρα, καθώς είναι αργία για της ΗΠΑ.

Όλα τα μηνύματα επικεντρώνονταν γύρω από την έρευνα για τη ρωσική ανάμιξη κατά την προεκλογική περίοδο για τις προεδρικές εκλογές του 2016. Δεν έκανε καμία αναφορά στα 17 θύματα του μακελειού στο Λύκειο της πόλης Πάρκλαντ, την περασμένη Τετάρτη. Μαθητές που συμμετείχαν σε μια διαδήλωση κατά της οπλοκατοχής το βράδυ του Σαββάτου τα έβαλαν προσωπικά με τον πρόεδρο και την πολιτική του στο θέμα αυτό.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the U.S. then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America!

