Βίντεο που καταγράφει μια εμπλοκή ισραηλινού ελεύθερου σκοπευτή στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια πρόσφατων διαδηλώσεων προκαλεί σάλο στο Ισραήλ.

Στο βίντεο, εικονίζεται στη διόπτρα ένας άοπλος άνδρας που βαδίζει κοντά στα σύνορα, τον οποίο ο σκοπευτής πυροβολεί στοχεύοντάς τον στο κεφάλι. Ο «στόχος» σωριάζεται στο έδαφος, κάτι που προκαλεί τους πανηγυρισμούς των συντρόφων του σκοπευτή. Η αυθεντικότητα του βίντεο, που κυκλοφόρησε ευρύτατα σε ιστότοπους κοινωνικής τη Δευτέρα, δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί από το Γερμανικό Πρακτορείο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Από τη Μεγάλη Παρασκευή των καθολικών μέχρι χθες, 32 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι 2.800 τραυματίστηκαν από σφαίρες και δακρυγόνα του ισραηλινού στρατού στις διαδηλώσεις κατά μήκος των συνόρων της Λωρίδας της Γάζας και του Ισραήλ.

Δεν είναι σαφές πόσο πρόσφατα γυρίστηκε το βίντεο.

«Όσον αφορά το βίντεο που κυκλοφορεί τώρα, το γεγονός που εικονίζει προφανώς έγινε πριν από μήνες», ανέφερε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού τη Δευτέρα. «Το συμβάν εξετάζεται και θα διενεργηθεί σε βάθος έρευνα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ισραηλινή οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων B'Tselem καταδίκασε μέσω Twitter «τις παράνομες διαταγές σε στρατιώτες να πυροβολούν εναντίον ανθρώπων που δεν αποτελούν κίνδυνο για κανέναν».

Ο ισραηλινός άραβας βουλευτής Αϊμάν Οντέ καταδίκασε τις ενέργειες που καταγράφονται στο επίμαχο βίντεο. «Ο στρατιώτης που πυροβόλησε ενώ μαγνητοσκοπούσε πρέπει να προσαχθεί σε δίκη, αλλά αυτός που τον διέταξε να πυροβολήσει είναι ο αληθινός κίνδυνος», τόνισε.

Israeli policymakers & military officials' professed shock & promise to investigate are lip service, their “thorough investigation” will be whitewashing yet again. They are the ones supporting manifestly illegal commands ordering soldiers to shoot people who pose no threat #Gaza https://t.co/KsyoS3zlgX

— B'Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) April 9, 2018