Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με νέα ανάρτηση στο twitter όσον αφορά ενδεχόμενο στρατιωτικό πλήγμα εναντίον της Συρίας: «Θα μπορούσε να γίνει πολύ σύντομα ή όχι τόσο σύντομα». Ουδέποτε είπα πότε θα γίνει επίθεση στη Συρία».

Και συμπληρώνει: «Σε κάθε περίπτωση, οι ΗΠΑ, υπό την κυβέρνησή μου, έχει κάνει τρομερή δουλειά για να απαλλάξει την περιοχή από το ISIS. Πού είναι το ‘ευχαριστούμε Αμερική’;»

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσε σήμερα από την πλευρά του με γραπτή ανακοίνωση, πως οποιαδήποτε ενδεχόμενη δράση δυτικών κρατών θα προκαλέσει περισσότερη αστάθεια στην περιοχή, μετέδωσε η συριακή κρατική τηλεόραση.

«Με κάθε νίκη που επιτυγχάνεται επί του εδάφους, υψώνονται οι φωνές ορισμένων δυτικών κρατών και εντείνονται ενέργειες στη προσπάθειά τους να αλλάξουν την πορεία των γεγονότων... αυτές οι φωνές και οποιαδήποτε ενδεχόμενη δράση δεν θα κάνουν τίποτε άλλο από το να συμβάλουν σε μια αύξηση της αστάθειας στην περιοχή, απειλώντας τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε ο Άσαντ υποδεχόμενος στη Δαμασκό στον Αλί Ακμπάρ Βελαγιατί, σύμβουλο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

