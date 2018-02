Δύο έφηβοι ηλικίας 15 ετών τραυματίστηκαν από σφαίρες κατά τη διάρκεια του μαθήματος στο Λος Άντζελες, σε ένα ακόμη περιστατικό ένοπλης βίας με θύματα σε σχολείο των ΗΠΑ. Μια «νεαρή γυναίκα», πιθανόν μαθήτρια, συνελήφθη, σύμφωνα με το τοπικό πρακτορείο ειδήσεων CNS.

Οι ομάδες πρώτων βοηθειών, που κλήθηκαν στο γυμνάσιο Salvador Castro στη συνοικία Ουεστλέικ, ανέφεραν ότι οι δύο έφηβοι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Πρόκειται για ένα αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά και ένα κορίτσι που φέρει ελαφρύτερα τραύματα.

Ο 15χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι και η συνομήλικη του στον καρπό, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Επιπλέον, μια γυναίκα ηλικίας 30 ετών δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες καθώς είχε τραυματιστεί ελαφρά, έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία του Λος Άντζελες, η οποία δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Το όπλο με το οποίο διαπράχθηκε η επίθεση έχει βρεθεί, όπως αναφέρει η αστυνομία του Λος Άντζελες που είναι επιφορτισμένη με την ασφάλεια των σχολείων.

L.A. school shooting so far:

–Two 15yo students shot in a classroom; one is in critical condition

–30yo female also injured (not a gunshot wound)

–Female suspect in custody

–At Salvador Castro Middle School, which shares campus with Belmont High Schoolhttps://t.co/oIe5jmV82c pic.twitter.com/VPRV16VOAT

— Los Angeles Times (@latimes) 1 Φεβρουαρίου 2018