Η ηθοποιός και σκηνοθέτης πορνογραφικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς διαβεβαίωσε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης της που μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, ότι είχε σεξουαλικές συνευρέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο του 2006 και ότι δέχθηκε απειλές κατά της σωματικής της ακεραιότητας όταν θέλησε να μιλήσει για τη σχέση της με τον Τραμπ δημόσια.

Αν και δεν περιείχε ουσιαστικά καμία αποκάλυψη, η συνέντευξη που μεταδόθηκε την Κυριακή από την εκπομπή 60 λεπτά φέρνει σε ακόμα πιο άβολη θέση τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Η ηθοποιός μίλησε για πρώτη φορά δημόσια όσον αφορά το θέμα, μετά τις αποκαλύψεις που έκανε σχετικά η εφημερίδα The Wall Street Journal τον Ιανουάριο. Η οικονομική εφημερίδα είχε αναφερθεί τότε στην εξωσυζυγική σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Στέφανι Κλίφορντ, όπως είναι το πραγματικό όνομα της ηθοποιού, κι είχε αποκαλύψει ότι ένας από τους πιστότερους δικηγόρους του Αμερικανού προέδρου, ο Μάικλ Κόεν, της είχε δώσει 130.000 δολάρια για να αγοράσει τη σιωπή της, μερικές ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2016.

Στη συνέντευξη, η απομαγνητοφώνηση της οποίας δημοσιοποιήθηκε πριν από τη μετάδοσή της την Κυριακή, η ηθοποιός εξήγησε ότι είχε σεξουαλικές συνευρέσεις με τον νεοϋορκέζο μεγιστάνα των ακινήτων στο περιθώριο ενός τουρνουά γκολφ στη Λίμνη Τάχο, τον Ιούλιο του 2006.

Η ηθοποιός και ο επιχειρηματίας παρέμειναν σε επαφή για έναν χρόνο, κατά την ίδια, καθώς ο Τραμπ της είχε υποσχεθεί μια θέση στην τηλεοπτική εκπομπή The Celebrity Apprentice, της οποίας ήταν παρουσιαστής, υπόσχεση στην οποία δεν έδωσε συνέχεια..

Η 39χρονη, που άρχισε την καριέρα της ως στριπτιζέζ, διαβεβαίωσε ακόμα ότι δεν είχε άλλες σεξουαλικές συνευρέσεις με τον δισεκατομμυριούχο μετά τη συνάντησή τους στη λίμνη Τάχο.

Stormy Daniels highlights: ICYMI, watch the top six moments from 60 Minutes' interview with the porn star who says she had an affair with Donald Trump. https://t.co/CiAgRoGpdm — 60 Minutes (@60Minutes) March 26, 2018

Η Κλίφορντ αφηγήθηκε ότι ήλθε σε επαφή μαζί της το κουτσομπολίστικο περιοδικό In Touch το 2011, τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία επαφή της με τον Τραμπ, για να της κάνει ερωτήσεις όσον αφορά τη σχέση τους.

Είπε ότι είχε δεχθεί τότε να αποκαλύψει τις λεπτομέρειες για τη σχέση έναντι 15.000 δολαρίων. Μετά τις απειλές του δικηγόρου Μάικλ Κόεν ότι θα προχωρούσε σε μήνυση, το περιοδικό τελικά επέλεξε να μη δημοσιεύσει το κείμενο.

Η ηθοποιός είπε ότι μερικές εβδομάδες αργότερα, την πλησίασε ένας άγνωστος σε χώρο στάθμευσης στο Λας Βέγκας, ενώ είχε μαζί της την κόρη της, μηνών τότε.

In her much anticipated 60 Minutes interview, Stormy Daniels shared graphic details about her alleged affair with President Trump, and said she signed an NDA to keep quiet because she felt threatened. https://t.co/C772ZRO8GR — NPR (@NPR) March 26, 2018

«Άσε ήσυχο τον Τραμπ. Ξέχνα αυτή την ιστορία», της πέταξε ο άγνωστος, ανέφερε η ηθοποιός. «Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο μικρό κοριτσάκι», συνέχισε, κοιτώντας την κόρη της. «Θα ήταν κρίμα αν κάτι συνέβαινε στη μητέρα του», συμπλήρωσε ο άγνωστος, πάντα κατά τα όσα ισχυρίστηκε η Κλίφορντ, πριν να φύγει.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι δεν επικοινώνησε με την αστυνομία για το περιστατικό, διότι «φοβήθηκε».

Not long after the magazine story was killed, Stormy Daniels says she was threatened by a man who approached her in Las Vegas. “A guy walked up on me and said to me, ‘leave Trump alone. Forget the story.’” pic.twitter.com/JMskKQiYCi — 60 Minutes (@60Minutes) March 25, 2018

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP