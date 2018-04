Η Σίλικον Βάλεϊ της Καλιφόρνια, γνωστό ως έδρα χιλιάδων καινοτόμων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, χάνει εταιρείες. Νέοι επιχειρηματίες μεταξύ 18 και 35 ετών αναζητούν νέους τόπους για τα start up τους.

Η πόλη Τάμπα στη Φλόριντα εξελίσσεται σε μια από τις πιο δημοφιλείς τοποθεσίες για νέους επιχειρηματίες που αναζητούν εναλλακτική στη Σίλικον Βάλεϊ. Η συγκεκριμένη περιοχή είναι ιδιαίτερα αγαπητή και ανάμεσα σε ξένους από τη Γερμανία και την Ελβετία, οι οποίοι επιχειρούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στις ΗΠΑ.

Ένας από αυτούς είναι και ο 22χρονος Φλόριαν Ράικε από τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Πριν από έναν χρόνο ίδρυσε μαζί με δύο φίλους του μια start up εταιρεία που κατασκευάζει τεχνολογικές εφαρμογές blockchain για επιχειρήσεις. Η αξία της εταιρείας εκτινάχθηκε και οι νεαροί επιχειρηματίες αποφάσισαν να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους στις ΗΠΑ. Σε αναζήτηση έδρας έλαβαν τη συνειδητή απόφαση να αποφύγουν τη Σίλικον Βάλεϊ.

Όπως εξηγεί ο Φλόριαν Ράικε, «η Τάμπα έχει για εμάς ορισμένα πλεονεκτήματα συγκριτικά με τη Σίλικον Βάλεϊ. Από τη μια πλευρά τα ενοίκια για γραφείο και κατοικία είναι πολύ χαμηλότερα, και από την άλλη μπορούμε να βρούμε ευκολότερα ταλαντούχους εργαζόμενους με λιγότερο κόστος. Παράλληλα και οι συνθήκες στην Τάμπα, στη Φλόριντα, είναι γενικά εξαιρετικές».

Άλλοτε γνωστή ως πόλη συνταξιούχων, η Τάμπα προσελκύει σήμερα πολλούς νέους επαγγελματίες. Ως πόλος έλξης λειτουργούν και τα διακεκριμένα πανεπιστήμια σε Τάμπα, Ορλάντο και Μαϊάμι.

Άνιση μάχη μεταξύ start up και κολοσσών

Ο Ντίτερ Κόντεκ στηρίζει με την εταιρεία του Rocket Lounge εταιρείες start up που θέλουν να εισέλθουν στην αμερικανική αγορά, φέρνοντάς τες σε επαφή με δυνητικούς συνεργάτες και επενδυτές. Παλαιότερα είχε και ο ίδιος την επαγγελματική του έδρα στη Σίλικον Βάλεϊ. Σήμερα συμβουλεύει νεαρούς επιχειρηματίες να επιλέξουν κάτι άλλο. «Πρέπει να αναλογιστεί κανείς ότι ο ανταγωνισμός στη Σίλικον Βάλεϊ δεν γίνεται μεταξύ start up, αλλά ανάμεσα σε start up και κολοσσούς όπως το Facebook, η Google, η Apple, το E-Bay. Αυτές οι εταιρείες φτιάχνουν εκεί τεράστια κτίρια και πάρκα, προσλαμβάνουν χιλιάδες εργαζόμενους και μπορούν να πληρώνουν μισθούς οποιουδήποτε ύψους. Ένα start up δεν μπορεί να αντέξει σε αυτό το περιβάλλον», τονίζει.

Τα υψηλά ενοίκια, η πολλή κίνηση στους δρόμους και η αίσθηση πολλών επιχειρηματιών ότι παλεύουν μόνοι απέναντι σε μεγαθήρια, είναι μερικοί από τους λόγους που απομακρύνουν πολλούς νέους επιχειρηματίες από τη Σίλικον Βάλεϊ. Αυτό, συγκεκριμένα το Σαν Φρανσίσκο, απώλεσε το τελευταίο τρίμηνο του 2017 περισσότερους κατοίκους από κάθε άλλη πόλη των ΗΠΑ, δείχνουν στοιχεία της εταιρείας ακινήτων RedFin. Αντίθετα ο πληθυσμός στη Φλόριντα αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, με τη συγκεκριμένη πολιτεία να αποδεικνύεται για πολλά start up εξαιρετική εναλλακτική στη Σίλικον Βάλεϊ.

Πηγή: Deutsche Welle