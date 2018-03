Σε επίδειξη δύναμης προχώρησε ο Βλάντιμιρ Πούτιν που ανακοίνωσε και παρουσίασε τα «ανίκητα» όπλα της Ρωσίας. Προηγμένα όπλα, όπως είπε, μεταξύ των οποίων ένας διηπειρωτικός πύραυλος «Σαρμάτ», ικανός να φέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές, καθώς και να διαπερνά όλα τα σημερινά αντιπυραυλικά συστήματα.

«Οι τελευταίες εξελίξεις στην ρωσική στρατιωτική τεχνολογία καθιστούν απαρχαιωμένα τα αντιπυραυλικά συστήματα της Αμερικής, οπότε η Ουάσιγκτον πρέπει να σταματήσει να μειώνει την ασφάλεια της Ρωσίας και να αρχίσει να μιλά με τη Μόσχα ως ισότιμος εταίρος κι όχι ως την κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη που επιδιώκει να είναι», είπε ο Ρώσος πρόεδρος, σε μια ομιλία, τόσο προεκλογική στο εσωτερικό, όσο και προειδοποιητική για το εξωτερικό και συγκεκριμένα για την Αμερική.

Ο Πούτιν κατηγόρησε τις ΗΠΑ για αλαζονεία, υποστηρίζοντας πως σκέφτηκαν ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε ποτέ να ανακάμψει από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και ότι θα μπορούσαν απλώς να αγνοούν τα συμφέροντά της. Χωρίς έναν αμυντικό πυρηνικό παράγοντα, η Ρωσία θα ήταν εκτεθειμένη στην στρατιωτική πίεση των ΗΠΑ και δεν θα μπορούσε να ασκήσει κυρίαρχη πολιτική, είπε ο Ρώσος πρόεδρος και υπενθύμισε ότι ήδη από το 2004 είχε προειδοποιήσει ότι η Ρωσία δεν θα καθόταν αδρανής και θα ανταποκρινόταν στην απειλή αναπτύσσοντας νέα συστήματα όπλων. Και τώρα το έκανε.

Ο Ρώσος πρόεδρος στη συνέχεια παρουσίασε μια σειρά από νέα «ανίκητα» όπλα, κάποια από τα οποία δεν έχουν ακόμη ονόματα και τα οποία προορίζονται για τα τρέχοντα και τα μελλοντικά αντιπυραυλικά συστήματα της Ρωσίας. Η παρουσίαση συνοδεύτηκε και με σχετικά βίντεο από τα νέα οπλικά συστήματα.

Τα νέα ρωσικά υπερ-όπλα

Το πρώτο από τα όπλα είναι το νέο «θηρίο» της Ρωσίας, το Διηπειρωτικό Βαλιστικό Πύραυλο με το όνομα Σαρμάτ ή RS-28. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο η αυξημένη εμβέλειά του επιτρέπει στον πύραυλο να φτάσει στην αμερικανική επικράτεια από τη Ρωσία μέσω μιας διαδρομής στο Νότιο Πόλο. Οι ΗΠΑ έχουν δεκάδες αμυντικούς πυραύλους ανεπτυγμένους στην Αλάσκα υποθέτοντας ότι οι διηπειρωτικοί πύραυλοι της Ρωσίας θα πλησιάσουν από αυτή την κατεύθυνση κάτι που δεν θα συνέβαινε με τον Σαρμάτ.

Το δεύτερο υπερόπλο που παρουσίασε ο Πούτιν είναι ένας τηλεκατευθυνόμενος πύραυλος με σχεδόν απεριόριστο εύρος. Το όπλο αυτό δεν έχει ακόμη όνομα. Έχει όμως ένα εξαιρετικά αποδοτικό, μικροσκοπικό πυρηνικό αντιδραστήρα που του επιτρέπει να πετάει. Ένας τέτοιος πύραυλος μπορεί να πετά αρκετά χαμηλά για να μην εντοπίζεται εύκολα, μπορεί να αλλάξει πορεία για να αποφύγει τα εχθρικά αντικατασκοπευτικά μέσα και για να διαπεράσει τα αντιπυραυλικά συστήματα που προστατεύουν το στόχο του.

Ο Πούτιν στη συνέχεια τόνισε ότι η κατασκευή της μινιατούρας ενός πυρηνικού αντιδραστήρα επέτρεψε στη Ρωσία να δημιουργήσει ένα ακόμη προηγμένο σύστημα όπλων με τη μορφή ενός υποθαλάσσιου drone υψηλής αντοχής. Το drone μπορεί να κατέβει «πραγματικά πολύ βαθιά» και να ταξιδέψει από μια ήπειρο σε μια άλλη με ταχύτητα πολλές φορές υψηλότερη από αυτή ενός υποβρυχίου, μιας τορπίλης ή ακόμη κι ενός κανονικού πλοίου. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, αυτά τα drone μπορούν να επιτεθούν σε εχθρικά αεροσκάφη, αμυντικά συστήματα ακτών και υποδομές και δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από κανένα αμυντικό σύστημα στον κόσμο. Μπορούν να κατασκευαστούν είτε σε συμβατική, είτε σε πυρηνική έκδοση.

Τον Δεκέμβριο του 2017, η Ρωσία ολοκλήρωσε τις δοκιμές ενός πυρηνικού αντιδραστήρα που δίνει στα drones τέτοιες δυνατότητες. Ο αντιδραστήρας είναι «100 φορές μικρότερος» από αυτούς που χρησιμοποιούνται στα πυρηνικά υποβρύχια και παράγει περισσότερη ενέργεια. Επιπλέον, μπορεί να φτάσει τη μέγιστη ισχύ του 200 φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό πυρηνικό εργοστάσιο. Το βίντεο που παρουσιάστηκε γι’ αυτό το σύστημα όπλων δεν περιείχε εικόνες από δοκιμή αλλά την κατά ισχυρισμό δημιουργία της μικρογραφίας του πυρηνικού αντιδραστήρα που χρησιμοποιήθηκε για το τηλεκατευθυνόμενο βλήμα και ο οποίος μπορεί επίσης να λειτουργήσει σε ένα σκάφος.

Ο Πούτιν παρουσίασε στη συνέχεια δύο παραλλαγές ενός υπερηχητικού οπλικού συστήματος που έχει ήδη αναπτυχθεί από τη Ρωσία. Η πρώτη παραλλαγή αφορά ένα όχημα που εκτοξεύεται από αέρος κι έχει αναπτυχθεί στη νότια Ρωσία για να δοκιμαστεί στη μάχη. Ονομάζεται Kinzhal («στιλέτο» στα ρωσικά) και είναι διαθέσιμο σε συμβατική και πυρηνική μορφή.

Ο Ρώσος πρόεδρος τέλος αναφέρθηκε σε ένα ακόμη όπλο, που όπως ισχυρίστηκε έχει αναπτυχθεί, αλλά δεν παρουσιάστηκε καθώς η εμφάνισή του είναι απόρρητη. Αυτό το όπλο είναι, σύμφωνα με τον Πούτιν ένα υπερευαίσθητο ανεμόπτερο με κεφαλή που μπορεί να αναπτυχθεί από το διάστημα. Όπως τόνισε, η Ρωσία δοκίμασε αυτό το όπλο για πρώτη φορά το 2004 και έκανε σημαντική πρόοδο από τότε. Το ανεμόπτερο μπορεί να πετά στην ατμόσφαιρα σε υψηλές ταχύτητες και να αντέξει θερμοκρασία έως και 2.000 βαθμούς Κελσίου. Το σύστημα βρίσκεται στην γραμμή παραγωγής και ονομάζεται Avangard («προφυλακή» στα Ρώσικα).

Το τελευταίο όπλο που παρουσίασε ο Πούτιν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ήταν ένα λέιζερ μάχης, το οποίο είπε ότι η Ρωσία είχε αρχίσει να αναπτύσσει πέρσι. Σε ένα μικρό βίντεο έγινε μια μικρή παρουσίαση, σύμφωνα με την οποία πρόκειται για ένα σύστημα λέιζερ κατά των εχθρικών αεροσκαφών, αλλά δεν προβλήθηκε κάποια δοκιμή.

