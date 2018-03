Η Καναδέζικη Sandoz Canada Inc. ανακοίνωσε εχθές τη συνεργασία της με την επίσης Καναδέζικη Tilray με σκοπό την παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη συμφωνία μεταξύ μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας αυτού του μεγέθους και μια εταιρείας παραγωγής κάνναβης.

Η Καναδέζικη Sandoz ανήκει στην πολυεθνική Novartis International AG, μια από τις τέσσερις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες του πλανήτη.

Η «στρατηγική συμμαχία», όπως χαρακτηρίζεται από τη σχετική ανακοίνωση των εταιρειών, αφορά στη δημιουργία προϊόντων που θα κυκλοφορούν με τη φίρμα και των δύο εταιρειών καθώς και στη συνεργασία τους στο επίπεδο της έρευνας και της παραγωγής.

«Το Τμήμα Πωλήσεων της Sandoz Canada θα βοηθήσει ώστε τα μη καπνιζόμενα προίόντα κάνναβης της Tilray που αναμένουν σχετικές εγκρίσεις να εισαχθούν στα φαρμακεία και τα νοσοκομεία της χώρας», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν ανακοινώθηκαν, είναι όμως παραπάνω από φανερό ότι αυτό που γνωρίζαμε ως «παγκόσμια αγορά κάνναβης» μέχρι σήμερα, αλλάζει άρδην μετά από αυτό το «deal».

Αφενός η κάνναβη θα ακολουθήσει αμετάκλητα την πορεία της προς τη νομιμοποίηση και την φαρμακευτική αναγνώρισή της σε όλο τον πλανήτη, αφετέρου η λογική μέσα από την οποία θα αναπτυχθεί η βιομηχανία αυτή, θα προσομοιάζει εν γένει εκείνη του φαρμάκου και τα όσα οι πολυεθνικοί κολοσσοί ορίζουν εδώ και αιώνες ως «ήθη και έθιμά» της.

Financial Post: Big Pharma’s first foray into cannabis arrives with Sandoz-Tilray deal

Πηγή: cannabisnews.gr