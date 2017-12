Το όνομά της είναι Άχεντ Ταμίμι. Μετράει 16 μόλις χρόνια σε μια δύσκολη ζωή που ήδη τα βαραίνει. Είχε την «τύχη» να γεννηθεί στην Παλαιστίνη. Διόλου τυχαία όμως, έγινε το σύμβολο του αγώνα για τους Παλαιστινίους και το σύμβολο του εχθρού για τους Ισραηλινούς, αφού όλοι βλέπουν στο οργισμένο και γενναίο βλέμμα της την αποφασιστικότητα του παλαιστινιακού λαού.

Τα ξημερώματα της 19ης Δεκέμβρη Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν στο σπίτι της, χτύπησαν τη μητέρα της και τα αδέλφια της, κατάσχεσαν κινητά, υπολογιστές και συνέλαβαν την 16χρονη Άχεντ επειδή είχε χειρονομήσει εναντίον δύο στρατιωτών με το βίντεο το γεγονότος να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Η Άχεντ στοχοποιήθηκε μετά από τη συμμετοχή της σε διαμαρτυρία στο Νάμπι Σάλεχ, ένα χωριό βόρεια της Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, εναντίον των ισραηλινών στρατιωτών που χτύπησαν με σφαίρα τον 14χρονο αδελφό της Μοχάμεντ Ταμίμι, ο οποίος βρίσκεται σε κώμα.

«Όλοι όσοι εμπλέκονται, όχι μόνο το κορίτσι, αλλά και οι γονείς της και οι γύρω τους δεν θα ξεφύγουν από αυτό που τους αξίζει», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Άβιγκντορ Λίμπερμαν μετά τη σύλληψή της. «Όποιος ξεφεύγει από τα όρια κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα συλλαμβάνεται τη νύχτα», συμπλήρωσε.

Μια ημέρα αργότερα, όταν η μητέρα της Άχεντ, Ναριμάν Ταμίμι θέλησε να την επισκεφθεί και να διαμαρτυρηθεί στο αστυνομικό τμήμα όπου κρατούνταν, οι αρχές του Ισραήλ συνέλαβαν και την ίδια. Τη σύλληψη της Ναριμάν, ανακοίνωσε μέσω facebook ο σύζυγός της και πατέρας της Άχεντ, Μπάσεμ Ταμίμι.

Παράλληλα, οι αρχές του Ισραήλ συνέλαβαν και μια ακόμη νεαρή γυναίκα, την ξαδέλφη της Άχεντ, Νουρ Ταμίμι, 21 ετών. Η αντικατοχική δράση της Νουρ είναι επίσης έντονη.

Το αποκορύφωμα ήρθε από τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Μπεν Γκάσπιτ, ο οποίος μέσα από την εφημερίδα «Maariv», εμμέσως πλην σαφώς προέτρεψε σε βιασμό της Άχεντ. «Στην περίπτωση των κοριτσιών (σσ. εννοεί και την 16χρονη φυλακισμένη) θα πρέπει να καθοριστεί ένα τίμημα με κάποια άλλη ευκαιρία, στο σκοτάδι, χωρίς μάρτυρες και κάμερες» έγραψε χαρακτηριστικά.

Κάποια Ισραηλινά και φιλοϊσραηλινά μέσα την αποκαλούν «Σίρλεϊ Τεμπλ» και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου«Pallywood» (κατά το Holywood), υποστηρίζοντας έτσι ότι είναι στημένα, μέρος της παλαιστινιακής προπαγάνδας.

Η ιστορία από την άλλη και όπως έχει αποτυπωθεί λέει τα εξής…Η Άχεντ μεγάλωσε στο χωριό Νάμπι Σάλεχ, ένα από τα πολλά σημεία της Δυτικής Όχθης όπου κατασκευάζονται οι παράνομοι ισραηλινοί εποικισμοί και βρίσκεται στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των Παλαιστινίων.

Έτσι σε ηλικία 9 ετών αντιστάθηκε με το ίδιο θάρρος μπροστά στους ισραηλινούς στρατιώτες όταν συνέλαβαν τον πατέρα της και είναι η ίδια που τον Αύγουστο του 2015, επιτέθηκε σε ισραηλινό στρατιώτη που κρατούσε τον αδελφό της και μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά της κατάφεραν να τον απελευθερώσουν. Το 2015, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης η Άχεντ επιτέθηκε φραστικά σε ομάδα ισραηλινών γυναικών αστυνομικών, ενώ η φωτογραφία όπου η ίδια υψώνει το μεσαίο της δάχτυλο στις στρατιωτικούς έκανε τον γύρο του κόσμου.

«Οι Ταμίμι έχουν υπάρξει στην πρώτη γραμμή της αντίστασης στην ισραηλινή κατοχή. Το χωριό τους στην περιοχή Νάμπι Σάλεχ έχει αρπαγεί από παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς και οι Ισραηλινοί στρατιώτες είναι εκείνοι που προστατεύουν τη συγκεκριμένη κλοπή», δηλώνει στο Newsweek ο Γιούσεφ Μουνάγιερ, διευθυντής της αμερικανικής καμπάνιας για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.

«Η στρατιωτική ισραηλινή καταστολή των διαδηλώσεων των χωρικών έχει αφήσει πολλά μέλη της οικογένειας Ταμίμι τραυματισμένα, νεκρά και φυλακισμένα σε όλα αυτά τα χρόνια. Παρά τα εγκλήματα, η Άχεντ, μια νεαρή γυναίκα έχει κατηγορηθεί από τους Ισραηλινούς ως προβοκάτορας για το γεγονός ότι είχε το “θράσος” να χαστουκίσει έναν ένοπλο ισραηλινό στρατιώτη», καταλήγει ο Μουνάγιερ.

Η Άχεντ τα τελευταία χρόνια έχει γίνει παγκόσμιο σύμβολο του παλαιστινιακού αγώνα. Έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή για την υπεράσπιση των παλαιστινιακών δικαιωμάτων και για τη συμμετοχή της σε τακτικές διαμαρτυρίες κατά της δήμευσης γης με στόχο το Νάμπι Σάλεχ και άλλα χωριά γύρω από τη Ραμάλα. Έχει παραβρεθεί σε συνέδρια διεθνώς, μεταξύ άλλων στην Τουρκία, τη Νότια Αφρική και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε μια διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε φέτος τον Σεπτέμβριο με θέμα τις γυναίκες στην παλαιστινιακή αντίσταση, όπου μίλησε μαζί με τη Λέιλα Χάλεντ, τη Σαχάρ Φράνσις και αρκετά μέλη του κοινοβουλίου.

Παλαιστινιακές οργανώσεις από όλο τον κόσμο καλούν σε διαδηλώσεις αλλά και σε χρήση του hashtag #FreeAhedTamimi που ήδη έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στο πλαίσιο του διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης για την απελευθέρωση του κοριτσιού λαμβάνει χώρα και εκστρατεία συλλογής υπογραφών στο Αvaaz.

#Ahd_Tamimi the girl from Palestine kidnapped by the Israeli Army this morning. pic.twitter.com/Nhb2KCTsqm

— Shehab News (@ShehabAgencyEn) December 19, 2017