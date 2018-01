Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η αναφορά του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ περί «τελικής λύσης» σε ό,τι αφορά την προσφυγική κρίση.

Η διατύπωσή του (στα γερμανικά «finale Lösung») θύμισε την ανάλογη φράση που χρησιμοποιούσαν οι Ναζί για τους Εβραίους («Endlösung») και έγινε τις τελευταίες ώρες αντικείμενο δριμείας κριτικής κυρίως στα social media.

Η κεντρική προσπάθεια της Ευρώπης για το 2018 θα είναι η αναζήτηση μιας «τελικής λύσης» στην προσφυγική κρίση, δήλωσε ο Βέμπερ στο πλαίσιο της ημερίδας του κόμματός του, των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU), στην Άνω Βαυαρία, στην οποία επίσημος προσκεκλημένος ήταν ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν.

Η παρουσία του ακροδεξιού Όρμπαν επίσης προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, με τον επικεφαλής του κόμματος συνεργάτη του CDU της Μέρκελ, Χορστ Ζεεχόφερ να τον αποκαλεί «καλό φίλο» και τον Μάρτιν Σουλτς των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών να χαρακτηρίζει την πρόσκληση αυτή «πρόκληση».

Ο Σουλτς μάλιστα είχε δηλώσει ότι περίμενε από τον Ζεεχόφερ να θέσει στον προσκεκλημένο του το ζήτημα της υποδοχής προσφύγων στο πλαίσιο της δίκαιης κατανομής μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ο Όρμπαν κρατά την γνωστή αντι-προσφυγική στάση.

Για σκόπιμη παρερμηνεία μιλά ο Βέμπερ μέσω twitter

Ο Βέμπερ αναγκάστηκε αργότερα να απολογηθεί, μέσω Twitter.

Συγκεκριμένα δήλωσε ότι μετανιώνει την επιλογή των λέξεων αλλά κατηγόρησε τους πολιτικούς του αντιπάλους ότι είναι «ανέντιμοι» όταν τον συνδέουν με την ιδεολογία των ναζί

My choice of words yesterday was wrong and I regret it. But accusing me of intending any further associations is dishonest and completely mischaracterises my personal view and position. 1/2

«Αναφορικά με το ζήτημα αυτό παραμένω στο εξής: Το 2018 χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή απάντηση στην πρόκληση του μεταναστευτικού. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να προσφέρουμε περαιτέρω προστασία για τα άτομα που έχουν ανάγκη και ταυτόχρονα να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση», πρόσθεσε.

This is where I remain on the issue: We need in 2018 a European answer to the migration challenge. We Europeans must offer further protection for people in need and at the same time stop illegal migration. #migrationEU 2/2

— Manfred Weber (@ManfredWeber) January 6, 2018