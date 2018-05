O επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι οι πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για το Ιράν υπογραμμίζουν τη «σημασία να διατηρηθεί» η συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης που υπογράφηκε το 2015.

«Η ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ για τις παρελθούσες έρευνες του Ιράν στον τομέα των πυρηνικών όπλων δείχνει γιατί χρειαζόμαστε τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η συμφωνία με το Ιράν δεν βασίζεται στην εμπιστοσύνη αλλά σε λεπτομερείς ελέγχους», έγραψε ο Τζόνσον στο Twitter.

Επιμένοντας στη «σημασία να διατηρηθούν οι περιορισμοί» που περιλαμβάνονται στη συμφωνία αυτή, ο Τζόνσον υπογράμμισε σε ανακοίνωση ότι οι «όροι που αφορούν τους λεπτομερείς ελέγχους καθιστούν πιο δύσκολο για το Ιράν να επαναλάβει τέτοιου είδους έρευνες».

«Αυτό είναι ένας ακόμη καλός λόγος για τη διατήρηση της συμφωνίας και παράλληλα την ανάπτυξή της προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νόμιμες ανησυχίες των ΗΠΑ και των άλλων συμμάχων μας», πρόσθεσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών.

Με τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2015 στη Βιέννη, έπειτα από μακρές και σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των παγκόσμιων μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Βρετανία, Ρωσία και Γερμανία), η Τεχεράνη δέχτηκε να παγώσει το πυρηνικό της πρόγραμμα έως το 2025.

Israeli PM’s speech on Iran’s past nuclear weapons research shows why we need Iran Nuclear deal. Iran deal based not on trust but verification, allowing @iaeaorg unprecedented access. Need to keep deal & build on it to take account of US & allies’ concerns https://t.co/To50dEs3zM

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 Μαΐου 2018