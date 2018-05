Αθώα έκρινε προχθές το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθήνας τη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου, η οποία είχε βρεθεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου. Αιτία ήταν το άρθρο της στην εφημερίδα «Αthens Voice» τον Νοέμβριο του 2015, αμέσως μετά την επίθεση στο Μπατακλάν, με τίτλο «Rock and Roll Will Never Die».

Το άρθρο της είχε συμπεριληφθεί στην αναφορά που είχε καταθέσει το Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι, το οποίο είχε συμπεριλάβει διάφορες περιπτώσεις φερομένων ως εγκλημάτων ρατσιστικής βίας.

Στην αρχή της διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης της Σ. Τριανταφύλλου υπέβαλαν ένσταση αντισυνταγματικότητας του νόμου με βάση τον οποίο κινήθηκε η ποινική δίωξη, επισημαίνοντας ότι με αυτή παραβιάζεται το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης.

Ως μάρτυρες εξετάστηκαν στο δικαστήριο η καθηγήτρια της Παντείου Βασιλική Γεωργιάδου, η οποία έχει ασχοληθεί επί χρόνια με θέματα ρητορικής μίσους, και ο συγγραφέας Απόστολος Δοξιάδης.

Mε τη σειρά της, η εισαγγελέας Μαγδαληνή Καλπακίδου στην αγόρευσή της είπε ότι «αυτές οι απόψεις που εξέφρασε η κατηγορούμενη εκφράζουν τις απόψεις που πέρασαν από το μυαλό όλων μας μετά την επίθεση στο Μπατακλάν. Το κείμενό της αποτελεί έκφραση άποψης και δεν στοιχειοθετείται ούτε καν η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος».

Αλήθεια όμως, ποιες ήταν αυτές οι σκέψεις που εξέφρασε η Σ. Τριανταφύλλου και μάλιστα «πέρασαν και από το μυαλό όλων μας» κατά την εισαγγελέα μετά το Μπατακλάν; Ότι «όσα υφιστάμεθα από τους ισλαμιστές (όχι μόνο την τρομοκρατία, αλλά την καθημερινή πίεση, τη συμπεριφορά μίσους), δεν οφείλονται στις 'επεμβάσεις' της Δύσης στις χώρες της Ανατολής, αλλά στην πολεμοχαρή και φθονερή φύση του ισλάμ: το ισλάμ δεν είναι μια θρησκεία σαν τις άλλες, αγαπητοί συμπολίτες. Είναι πολιτικό πρόγραμμα, είναι ιδεολογία εκβαρβαρισμού», όπως έγραφε η Σ. Τριανταφύλλου στο επίμαχο άρθρο όπου δεν παρέλειψε να περιλάβει και την απαραίτητη δόση αγνής παρθένας ρατσιστικής ρητορικής που επαναλαμβάνει κάθε ξενόφοβος της Ευρώπης ότι οι «ξένοι» ζουν από τα επιδόματα της κρατικής κοινωνικής πρόνοιας".

Η ισλαμοφοβία χαρακτηριζόταν ως «φυσικό αυτονόητο αντανακλαστικό», το ισλάμ ήταν «φθονερή θρησκεία» και κινδυνεύει και ο πολιτισμός μας. Δεν χρειάζεται καν να επανάλαβουμε ότι η συγγραφέας έφτασε να βάζει λόγια και στο στόμα του Μάρκο Πόλο (!) περί μετριοπαθών και φανατικών μουσουλμάνων - υποθέτουμε ότι και αυτά άποψη δική της. Προφανώς δεν θα σχολιάσουμε κατά πόσο ισλαμοφοβικές είναι οι απόψεις που εκφράστηκαν, όμως δεν είναι δυνατόν να μη σχολιαστεί η «ταύτιση» της εισαγγελέα.

Λυπάμαι -ή μάλλον χαίρομαι-, αλλά δεν σκεφτήκαμε όλοι αυτό μετά το Μπατακλάν. Τον Νοέμβριο του 2015, όταν και συνέβη η συγκεκριμένη τρομοκρατική επίθεση, η κοινή γνώμη, την οποία επικαλείται ουσιαστικά η εισαγγελέας, η Ελλάδα δεν βρομούσε ισλαμοφοβία. Τότε οι γιαγιάδες της Λέσβου και των άλλων νησιών έδιναν στις μαντιλοφορούσες πρόσφυγες στεγνά ρούχα και νανούριζαν τα μωρά τους μέχρι να αλλάξουν οι βρεγμένες μανάδες τους, ενώ οι λιμενικοί βαρούσαν τριπλοβάρδιες για να μην πνιγούν άλλες οικογένειες κατατρεγμένων -και ναι, στην πλειονότητά τους μουσουλμάνων- προσφύγων. Ανθρώπων κατατρεγμένων από τις δυτικές επεμβάσεις στις πατρίδες τους αλλά και από το Ισλαμικό Κράτος, το οποίο και είχε αναλάβει την ευθύνη για το Μπατακλάν.

Στο μυαλό κάποιων έρχεται και η υπόθεση του γέροντα Παστίτσιου, ή αλλιώς του Φίλιππου Λοΐζου, ο οποίος τρόλαρε μέσω Facebook το εμπόριο ουσιαστικά που είχε στηθεί γύρω από τα θαύματα και τις προφητείες του μοναχού Παΐσιου. Ο γέροντας Παστίτσιος είχε συλληφθεί το 2012 από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος λίγες ημέρες μετά από επερώτηση στην Βουλή του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Χρήστου Παππά, ο οποίος ζητούσε να προβούν στις «απαραίτητες ενέργειες» οι υπουργοί Παιδείας και Δημόσιας Τάξης, καθώς «ο χρήστης υβρίζει, ειρωνεύεται και προσπαθεί να εξευτελίσει την ιερή μορφή της ελληνορθοδοξίας, τον γέροντα Παΐσιο».

Μάλιστα, καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από Τριμελές Πλημμελειοδικείο για εξύβριση θρησκεύματος και τελικά, πέντε χρόνια μετά, τον Μάρτιο του 2017, έληξε η δικαστική του περιπέτεια με το δικαστήριο να τον απαλλάσσει.

Χάθηκε κι αυτός ο Παστίτσιος να ήταν Μωάμεθ Παστίτσιος για να τη γλιτώσει; Ίσως τότε καταλαβαίναμε καλύτερα τη σάτιρά του ή την άποψή του.

