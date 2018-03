Ακούμε πολλά για το πώς η κάνναβη βοήθησε ανθρώπους που πάσχουν από μια μεγάλη ποικιλία ασθενειών, από τον καρκίνο[1] έως το γλαύκωμα[2] και το AIDS[3]. Ωστόσο, οι αναφορές σχετικά με τη χρήση της κάνναβης για τη θεραπεία ψυχολογικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη, είναι λιγότερο συχνές. Εδώ και καιρό όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι μιλάνε[4] για το πώς η κάνναβη τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν ψυχικές νόσους, ενώ γιατροί και οι ερευνητές[5] επίσης αρχίζουν να μεταβάλουν τη θέση τους και να εμφανίζονται υπέρ της κάνναβης και της δυνατότητάς της να θεραπεύει ψυχικές διαταραχές[6].

Τι είναι η κατάθλιψη;

Η κατάθλιψη είναι μια περίπλοκη διαταραχή διάθεσης που συχνά αφήνει στους πάσχοντες ανίκανους να εργαστούν, να φάνε, να κοιμηθούν ή να διασκεδάσουν, λόγω της αδυναμίας τους να αισθανθούν χαρά ή ευχαρίστηση. Υπάρχουν διάφορες μορφές κατάθλιψης:

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization) εκτιμά ότι 350 εκατομμύρια άνθρωποι όλων των ηλικιών υποφέρουν από κατάθλιψη

Αυτό καθιστά την κατάθλιψη ως την κύρια αιτία αναπηρίας παγκοσμίως.

Ποια είναι τα συμπτώματα της κατάθλιψης;

Δεν υπάρχουν δύο άνθρωποι ίδιοι στα συμπτώματα της κατάθλιψης, αλλά η απελπισία και ο λήθαργος είναι κοινά συμπτώματα, μαζί με την χαμηλή αυτοεκτίμηση, την ενοχή ή την ντροπή. Μπορεί να αφήσει ένα άτομο κουρασμένο και ανίκανο να συγκεντρωθεί ή να καταστείλει τις αρνητικές σκέψεις, οδηγώντας το σε απότομες αντιδράσεις και ευερεθιστότητα. Μπορεί να είναι δύσκολο να πάρεις αποφάσεις ή να θυμάσαι πράγματα. Η κατάθλιψη μπορεί επίσης να προκαλέσει απρόσεκτη συμπεριφορά μαζί με σημαντικές διακυμάνσεις στο βάρος και με προβλήματα ύπνου. Οι ασήμαντες εργασίες μπορεί να είναι εξαιρετικά εξαντλητικές και χρονοβόρες.

Η κατάθλιψη μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αυτοκτονικές σκέψεις και ενέργειες. Η αυτοκτονία είναι η δέκατη κύρια αιτία θανάτου στην Αμερική, σύμφωνα με τα Centers for Disease Control and Prevention[7] (Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων), τα οποία κατέγραψαν περισσότερες από 42.000 αναφερόμενες αυτοκτονίες το 2014. Αυτό σημαίνει μια χαμένη ζωή κάθε 15 λεπτά. Παρόλο που η κατάθλιψη επηρεάζει περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες, πάνω από το 75% των αυτοκτονιών που πραγματοποιήθηκαν στην Αμερική το 2014 ήταν από άντρες.

Τρέχουσες θεραπείες για την κατάθλιψη

Δεδομένου ότι ένας συνδυασμός βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη, δεν υπάρχει απλή αντιμετώπιση ή θεραπεία. Η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι σημαντική. Εξαλείφοντας τους στρεσογόνους παράγοντες, προσθέτοντας τον διαλογισμό στην καθημερινή ρουτίνα, την τακτική άσκηση για την ενίσχυση των ενδορφινών, τη σωστή διατροφή, τα ισορροπημένα γεύματα και τον σταθερό ύπνο 7 με 9 ώρες κάθε μέρα, έχουμε έναν τέτοιο υγιεινό τρόπο.

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναγνωριστούν και να εκφραστούν τα συναισθήματα και παράλληλα να δημιουργηθούν οι δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπιστούν οι αντιξοότητες, το τραύμα και η απώλεια.

Τα αντικαταθλιπτικά από μόνα τους δεν αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη και πολλά από αυτά μπορεί να χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να επιδράσουν. Οι παρενέργειές τους μάλιστα περιλαμβάνουν ζάλη, αποπροσανατολισμό και αύξηση βάρους.

Πώς βοηθά η κάνναβη στην αντιμετώπιση της κατάθλιψης;

Η κάνναβη έχει χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της κατάθλιψης ανά τους αιώνες. Το 1621, ο Άγγλος κληρικός Robert Burton συνέστησε τη χρήση της στο βιβλίο του “The Anatomy of Melancholy”, ενώ οι γιατροί στην Ινδία την ίδια περίοδο την χρησιμοποίησαν ενεργά για να θεραπεύσουν την κατάθλιψη των ασθενών τους.

Η κάνναβη είναι μια λειτουργική εναλλακτική λύση στα αντικαταθλιπτικά, διεγείρει το ενδοκανναβινοειδές σύστημα[9] και επιταχύνει την αύξηση και την ανάπτυξη του νευρικού ιστού με ελάχιστες -έως καθόλου- δυσάρεστες παρενέργειες. Αυτή η φυσική θεραπεία προσφέρει στους ασθενείς «ειρήνη στο πνεύμα» και καταπολεμά το άγχος ενισχύοντας τη διάθεση, παρέχοντας ενέργεια και εστίαση, ανακουφίζοντας το άγχος, προκαλώντας όρεξη και καταπολεμώντας την αϋπνία.

Οι περιστασιακοί ή οι καθημερινοί καταναλωτές κάνναβης έχουν χαμηλότερα επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων από ότι οι μη χρήστες, σύμφωνα με μελέτη του 2006[10].

Οι ερευνητές στο McGill University στο Μόντρεαλ ανακάλυψαν ότι η THC σε χαμηλές δόσεις μπορεί να χρησιμεύσει ως αντικαταθλιπτικό και να παράγει σεροτονίνη – αλλά διαπίστωσαν επίσης ότι οι υψηλές δόσεις THC μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Τα κανναβινοειδή THC και CBD είναι γνωστό ότι ασκούν καταπραϋντικά, αντικαταθλιπτικά και αντιψυχωτικά αποτελέσματα στους χρήστες τους.

Το University Medical Center Utrecht, στην Ολλανδία, περιέγραψε τη κάνναβη ως μια θεραπεία για την κατάθλιψη και για άλλες ψυχικές ασθένειες μετά τη διεξαγωγή μελέτης στην οποία διαπιστώθηκε[11] ότι η THC μπορεί να αλλάξει την ανταπόκριση σε αρνητικές εικόνες ή συναισθήματα ενεργοποιώντας το ενδοκανναβινοειδές σύστημα στον εγκέφαλο.

Μια άλλη μελέτη[12] συνέδεσε τη χρήση κάνναβης με τη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε άτομα που πάσχουν από διπολική διαταραχή. Προφανώς χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα, αλλά μιας και ακόμη σε πολλά μέρη του πλανήτη η κάνναβη είναι απαγορεευμένη ουσία η έρευνα προχωράει με αργά βήματα.

Ο Samir Haj-Dahmane, υπεύθυνος έρευνα στο University at Buffalo’s Research Institute on Addictions, που μελετά το χρόνιο άγχος και την κατάθλιψη[14], δηλώνει:

“Η χρήση ενώσεων που προέρχονται από την κάνναβη για την αποκατάσταση της φυσιολογικής ενδοκανναβινοειδούς λειτουργίας θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στη σταθεροποίηση των διαθέσεων και στη μείωση της κατάθλιψης”.

