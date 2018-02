Ενθαρρυντικό είναι το μήνυμα της επιστήμης, για την πρόληψη του καρκίνου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία σχεδόν το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Στην Ελλάδα ο πιο συχνός καρκίνος είναι του πνεύμονα και ακολουθούν του μαστού, του παχέος εντέρου, του προστάτη και ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης.

Η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ), στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (4 Φεβρουαρίου), σχεδιάζει μια σειρά δράσεων με στόχο να φτάσουν με άμεσο τρόπο στο κοινό επίσημες οδηγίες και χρήσιμες πληροφορίες για την πρόληψη του καρκίνου.

Ειδικότερα, την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ενημέρωσης κοινού και βιωματικά σεμινάρια διατροφής και άσκησης, στο Δημαρχείο Περιστερίου, με την συνεργασία του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Φίλων Ιατρών «ΚΕΦΙ Αθηνών» και την υποστήριξη του Δήμου Περιστερίου και των Γυναικών στην Ογκολογία (W4O-HELLAS).

Η ΕΟΠΕ καλεί όσους θέλουν να συμμετάσχουν, να βάλουν τα αθλητικά τους και με θετική διάθεση να έρθουν την Κυριακή στο Δημαρχείο Περιστερίου στις 16:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Παθολόγοι - Ογκολόγοι, Μέλη της ΕΟΠΕ και Διαιτολόγοι - Διατροφολόγοι θα μιλήσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις του κοινού για θέματα που αφορούν στο ρόλο της διατροφής, της φυσικής δραστηριότητας, της άσκησης και του ισορροπημένου τρόπου ζωής στην πρόληψη του καρκίνου.

Επίσης, πρόκειται να γίνουν βιωματικά σεμινάρια διατροφής, pilates και yoga που έχουν στόχο να ενισχύσουν τη γνώση, μέσω της συμμετοχής του κοινού, ώστε οι καλές συνήθειες να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των συμμετεχόντων και των οικογενειών τους, ενώ έχει προγραμματιστεί και ειδικό σεμινάριο άσκησης για ασθενείς.

Η ΕΟΠΕ συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης της UICC (Union for International Cancer Control), με αναρτήσεις στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας τα hashtags #WeCanICan #WorldCancerDay #hesmo #HealthyLifestyle #ΥγιεινήΖωή .

Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου (World Cancer Day) είναι μία συνολική δράση, με την οποία όλος ο κόσμος μπορεί να ενωθεί στην μάχη κατά του καρκίνου. Καθιερώθηκε το 2000, στην πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής κατά του Καρκίνου, η οποία διεξήχθη στο Παρίσι. Εκπρόσωποι οργανισμών για τον καρκίνο από όλο τον κόσμο υπέγραψαν την Χάρτα των Παρισίων κατά του Καρκίνου, ένα έγγραφο που περιέχει 10 άρθρα τα οποία περιγράφουν μια συνολική δέσμευση συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους ασθενείς, την προώθηση των ερευνών, την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και την κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας ενάντια στον καρκίνο.

Σύμφωνα με την Χάρτα η 4η Φεβρουαρίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου. Η Παγκόσμια Ένωση για τον Έλεγχο του Καρκίνου (Union for International Cancer Control - UICC) με σύνθημα We Can I Can (Μπορούμε - Μπορώ) διεξάγει παγκόσμια εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ