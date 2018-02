Δίψασε ο τερματοφύλακας της Ντούισμπουργκ Μαρκ Φλέκεν και αφού το παιχνίδι εξελισσόταν στο απέναντι μισό του γηπέδου είπε να ξεδιψάσει με λίγο νερό.

Η φάση όμως εξελίχθηκε πολύ γρήγορα. Κι ενώ εκείνος πήγε να πιει νερό από το μπουκαλάκι που είχε κοντά στα δίχτυα του τέρματος οι αντίπαλοι διεκδίκησαν τη μπάλα κι αντεπιτέθηκαν.

Εκείνος με γυρισμένη πλάτη δεν είδε τίποτα με αποτέλεσμα να φάει το γκολ και να γίνει viral. Μάλλον έπρεπε να περιμένει κάποια διακοπή…

From hero to zero, ο Μαρκ Φλέκεν που λίγο πριν είχε πιάσει πέναλτι. Μπάλα είναι και γυρίζει.