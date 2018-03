Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας 47χρονος ο οποίος κατηγορείται για την κλοπή του Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου που είχε απονεμηθεί στη Φράνσις Μακντόρμαντ.

Πρόκειται για τον Τέρι Μπράιαντ ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία της διακεκριμένης κλοπής ενώ ορίστηκε εγγύηση ύψους 20.000 δολαρίων.

Συνελήφθη την Κυριακή αφότου έγινε αντιληπτό ότι κατά τη διάρκεια του επίσημου γκαλά μετά την τελετή απονομής το αγαλματίδιο είχε εξαφανιστεί, και αφότου ο Μπράιαντ ανάρτησε στο facebook βίντεο όπου εμφανιζόταν με σμόκιν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης να κρατά το Όσκαρ και να λέει στους άλλους καλεσμένους ότι είναι μεταξύ των νικητών.

Προς το παρόν δεν έχει διευκρινιστεί με ποια ακριβώς ιδιότητα παραβρέθηκε στην εκδήλωση, ωστόσο η αστυνομία διαβεβαιώνει ότι είχε πρόσκληση.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt

— Cara Buckley (@caraNYT) March 5, 2018