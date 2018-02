Η περίεργη κόμμωση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει ανά καιρούς πολλά ερωτηματικά σχετικά με τα μαλλιά του. Είναι τελικά δικά του ή είναι ψεύτικα και πως τα χτενίζει;

Η δημοσιογράφος Άσλεϊ Φέιμπεργκ, ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter ένα περίεργο βίντεο του Προέδρου των ΗΠΑ, που ανεβαίνει με τις σκάλες στο αεροσκάφος Air Force One.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, καθώς ανεβαίνει τις σκάλες ο άνεμος δυναμώνει και το πίσω μέρος των μαλλιών του φαίνεται να σηκώνεται και να αιωρείται πάνω από το μέτωπο.

«Στην αρχή δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να είναι πραγματικό, αλλά... είναι;», έγραψε η Φέιμπεργκ με ένα link με το βίντεο που έφερε τον τίτλο «Ο πραγματικός Ντόναλντ Τραμπ. Προσοχή. Δε γίνεται να μην το δείτε».

at first i didnt think this could possibly be real but.... i think it is? https://t.co/zlm8V0z8hr

— Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) February 7, 2018