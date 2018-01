Η Πρωτοχρονιά μπορεί να πέρασε αλλά δεν είναι αργά για να ευχηθείτε χρόνια πολλά και καλή χρονιά στους φίλους από τα διάφορα μέρη του κόσμου.

Στον παρακάτω χάρτη του @JakubMarian μπορείτε να δείτε πως να στείλετε τις ευχές σας σε διάφορες διαλέκτους της Ευρώπης. Βέβαια σε κάποιες γλώσσες μπορεί να έχετε πρόβλημα με τη σωστή προφορά, αλλά σημασία έχει η προσπάθεια.

Αναλυτικά:

-Αλβανία: Gëzuar Vitin e Ri

-Βασκικά: Urte berri on

-Λευκορωσία: З Новым годам

-Βρετονική γλώσσα (Γαλλία): Bloavezh mat

-Βουλγαρία: Честита Нова Година

-Καταλανικά: Feliç/Bon any (nou)

-Κροατία: Sretna Nova godina

-Τσεχία: Šťastný nový rok

-Δανία: Godt nytår

-Ολλανδία: Gelukkig Nieuwjaar

-Βρετανία: Happy New Year

-Εσθινία: Head uut aastat

-Φινλανδία: Hyvää uutta vuotta or Onnellista uutta vuotta

-Φρισική γλώσσα (Ολλανδία): Gelokkich Nijjier

-Γαλικία (Ισπανία): Feliz aninovo

-Γερμανία: Schönes/Frohes/Gutes neues Jahr or Guten Rutsch (ins neue Jahr)

-Ελλάδα: Καλή χρονιά

-Ουγγαρία: Boldog új évet

-Ισλανδία: Farsælt or gleðilegt followed by komandi or nýtt ár

-Ιρλανδία: Athbhliain faoi Mhaise Duit

-Ιταλία: Felice anno nuovo or Buon anno

-Λετονία: Laimīgu jauno gadu

-Λιθουανία: Laimingų naujųjų metų

-Λουξεμβούργο: Glécklecht neit Joer

-Σκόπια: Среќна Нова Година

-Μάλτα: Is-Sena t-Tajba

-Νορβηγία: Godt nytt år

-Ρουμανία: Un An Nou fericit or La mulți ani (general phrase)

-Οξιτανική γλώσσα (νότια Γαλλία): Bonna annada

-Πολωνία: Szczęśliwego Nowego Roku

-Πορτογαλία: Feliz ano novo

-Ρωσία: С Новым годом

-Σαάμι (βόρεια Σκανδιναβία): Buore ođđajagi

-Σαρδινία: Bon’annu nou

-Σκωτία (Gaelic): Bliadhna mhath ùr

-Σερβία: Srećna Nova godina or Срећна Нова година

-Σλοβακία: Šťastný nový rok

-Σλοβενία: Srečno novo leto

-Ισπανία: Feliz Año Nuevo or Próspero Año Nuevo after Feliz Navidad

-Σουηδία: Gott nytt år

-Ουκρανία: З Новим роком

-Ουαλία: Blwyddyn Newydd Dda