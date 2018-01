Εικόνες βγαλμένες από κινηματογραφική ταινία, έζησαν οι κάτοικοι του Λος Άντζελες, όταν είδαν αστυνομικούς να κυνηγούν κότες στους δρόμους.

Ειδικότερα, είκοσι κότες έπεσαν από φορτηγό που τις μετέφερε και άρχισαν να βολτάρουν σε κεντρικό δρόμο κοντά στην πόλη του Λος Άντζελες. Ο οδηγός του φορτηγού δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό και συνέχισε την πορεία του.

Διερχόμενοι οδηγοί ειδοποίησαν τις αρχές, οι οποίες ανέλαβαν δράση. Δείτε το βίντεο με τη «μάχη» που έδωσαν οι οδηγοί.

Feel good story of the day, no fowl play suspected.

