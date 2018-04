Μπορεί το ράψεις ένα κουμπί να είναι εύκολη υπόθεση, αλλά να περάσεις την κλωστή στη βελόνα έχει αποδειχτεί δύσκολο ειδικά για όσους δε βλέπουν καλά.

Παλιά προσπαθούσαν να βρέξουν την κλωστή για να την ισιώσει και μετά προσπαθούσαν να την περάσουν. Αλλά μάλλον τζάμπα παιδευόμασταν τόσο καιρό.

Το παρακάτω βίντεο δείχνει έναν απλό τρόπο να περάσετε γρήγορα την κλωστή, χωρίς κούραση και νεύρα.

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY

