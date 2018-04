Ο Άντονι Χόπκινς ανέβασε ένα βίντεο που χορεύει κάνοντας περίεργες γκριμάτσες και όλο το Twitter πήρε φωτιά.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός απλά έβαλε μουσική και ξεκίνησε να τρελές χορευτικές κινήσεις, τρελές γκριμάτσες και γερή δόση ενθουσιασμού.

«Αυτό συμβαίνει όταν δουλεύεις όλη μέρα και δεν διασκεδάζεις», ήταν η λεζάντα που το συνόδευε.

Το βίντεο μέσα σε 24 ώρες απέκτησε περισσότερα από επτά εκατομμύρια views, ενώ τα retweets άγγιξαν τα… 70.000.

This is what happens when you’re all work and no play... pic.twitter.com/2KvkJ2baw6

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018