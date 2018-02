Σε περιπέτεια εξελίχθηκε μια βόλτα που έκανε γυναίκα στη λίμνη Trout του Vancouver, η οποία είδε τον πάγο να υποχωρεί και ένα σκύλο να πέφτει στα παγωμένα νερά.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε ένας άνδρας, ο οποίος ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χαρακτηρίζοντας την ως «ηρωίδα».

«Είδα τον πάγο να υποχωρεί και τον σκύλο να πέφτει στα παγωμένα νερά και ούρλιαξα. Άνθρωποι της κοινότητας έτρεξαν να βοηθήσουν, με τη συγκεκριμένη γυναίκα να βουτά αμέσως στη λίμνη. Όλοι οι άλλοι φωνάζαμε το όνομα του σκύλου, για να συνεχίσει να κολυμπά. Μόλις βγήκαν και οι δύο από την παγωμένη λίμνη, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο σπίτι και έκανε ζεστό μπάνιο, ενώ περίμενε το ασθενοφόρο. Ο σκύλος επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του», έγραψε στην ανάρτηση του.

A woman is being called a “hero” after coming to the rescue of a dog that fell into the icy waters of Trout Lake, in Vancouver’s John Hendry Park. pic.twitter.com/Jpzr2Ya2mA

— Fox News (@FoxNews) February 27, 2018