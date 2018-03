Το «Symphony of the seas», το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο που παραδόθηκε από τα γαλλικά ναυπηγεία STX, σήκωσε άγκυρες σήμερα το πρωί από το λιμάνι Σεν-Ναζέρ, στη δυτική Γαλλία, μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους.

Το «Symphony of the seas», που έχει μήκος 362 μέτρα, πλάτος 66 μέτρα και ολική χωρητικότητα 228.000 κόρων, παραδόθηκε στην αμερικανική εφοπλιστική εταιρεία Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL), ιστορικό πελάτη των γαλλικών ναυπηγείων STX.

Αυτός ο γίγαντας των θαλασσών, κόστους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, μπορεί να υποδεχθεί περισσότερους από 8.000 επιβαίνοντες, από τους οποίους 2.200 είναι τα μέλη του πληρώματος.

Για μερικά μέτρα και μερικές καμπίνες περισσότερες, αποσπά τον τίτλο του μεγαλύτερου κρουαζιεροπλοίου στον κόσμο από το δίδυμό του «Harmony of the seas», που είχε παραδοθεί στην RCCL από τα ναυπηγεία STX το 2016.

Το «Symphony of the seas» είναι μια αληθινή πλωτή πόλη. Περιλαμβάνει πάνω από 66.000 τ.μ. χώρων εστίασης και ψυχαγωγίας, ανάμεσα στους οποίους ένα Σέντραλ Παρκ, όπως στη Νέα Υόρκη, με 12.000 είδη φυτών.

Ένας χώρος για πατινάζ που μετατρέπεται σε «παιγνίδι λέιζερ» ή μια πολυτελής οικογενειακή σουίτα με εσωτερική νεροτσουλήθρα, ιδιωτικό υδρομασάζ και μηχανή για ποπκόρν είναι μερικές από τις καινοτομίες.