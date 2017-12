Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ έχει συνήθως δυσάρεστες συνέπειες. Αυτές οι συνέπειες ήταν φανερές και στον Freddie Andrews μετά από μια έξοδο με φίλους οπού ήπιε 10 μπύρες.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο νεαρός άνδρας προσπάθησε να κάνει τσουλήθρα στο μετρό του Λονδίνου και χτύπησε δύο φορές στα ευαίσθητα σημεία του. Ο 22χρονος ξεκίνησε την τσουλήθρα με μια σχετική αρμονία κινήσεων, ωστόσο σύντομα έμοιαζε με κόλπο σε ταινία δράσης.

Ωστόσο, στόχος επετεύχθη, μάλλον, αφού ο σκοπός του να γίνει viral, πραγματοποιήθηκε., ξεπερνώντας τα 23 εκατομμύρια views.

Top night last night, but this has to be the highlight pic.twitter.com/yMqDvOoVML

— James Gower (@__gower) December 21, 2017