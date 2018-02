Η πιο «διάσημη γυναίκα με τα μούσια» των τσίρκων των ΗΠΑ το 1930, ξυπνά στο Μεταξουργείο της σημερινής Αθήνας. Προσπαθεί να επανεφεύρει την ταυτότητά της, ανακινώντας τις μνήμες της πάνω στα πλήκτρα ενός πιάνου, γιατί απλά… “nobody puts baby in the corner!” Οι πτυχές της πολυτάραχης και συναρπαστικής ζωής ενός φρικιού που γεννήθηκε στις αρχές του προηγούμενου αιώνα ξεδιπλώνονται μουσικά για λίγες ακόμα παραστάσεις κάθε Παρασκευή στις 23:50 στο Small Argo full of Art στο Μεταξουργείο.

Το Tvxs εξασφάλισε τρεις διπλές προσκλήσεις για την παραστάση στις 9 Φεβρουαρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν όνομα και τηλέφωνο επικοινωνίας στο theatro@tvxs.gr, σημειώνοντας στο θέμα τον τίτλο της παράστασης.

Για αυτή τη γυναίκα με τα μούσια, Crush είναι η δύναμη να κάνεις reset, να ξεκινάς από την αρχή, να ψάχνεις την αλήθεια, να εξομολογείσαι, να πέφτεις και να μπορείς να στέκεσαι στα πόδια σου. Να αγαπιέσαι ακριβώς για αυτό που είσαι.

Τη σύλληψη, το κείμενο και τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Nopubitco. Το δίδυμο των Nopubitco (Χρήστος Καρανάτσης και Andrea Lotta Γιαννακοπούλου) εμπνεύσθηκε το όνομά του από τη θρυλική φράση του Πάτρικ Σουέιζι «Nobody puts baby in the corner» (Dirty Dancing, 1987). Πρωτοσυναντήθηκαν σε ένα διαδικτυακό forum δραματουργίας ψάχνοντας πληροφορίες για τα «freak shows» των ΗΠΑ, ενώ συνέχισαν την επικοινωνία τους τηλεφωνικά και μέσω email (ζούνε στις ΗΠΑ και την Ελλάδα) εξερευνώντας πιθανούς τρόπους διαχείρισης των ιδεών τους και των στοιχείων που είχαν συλλέξει. Ξεκινώντας από τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο κατέληξαν στο θέατρο, ένα χώρο οικείο και για τους δυο, λόγω των σπουδών τους και της ενασχόλησής τους με την περφόρμανς και τη σκηνοθεσία. Στόχος τους είναι να συνεχίσουν να εξερευνούν παραστατικά ιστορίες που τους κινητοποιούν και τους εμπνέουν.

Είπαν για το Crush

«Χθες βράδυ κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια που οδηγούν στο υπόγειο του Θεάτρου «Αργώ» στο Μεταξουργείο, βρέθηκα μπροστά σε μια εικόνα που εικαστικά με παρέπεμψε σε εκείνες τις ασύμβατες εικόνες που συνθέτει ο David Lynch…Μ’άρεσε πολύ αυτό που είδα και περισσότερο αυτό που άκουσα από την φωνή του Χρήστου Καρανάτση ή αν θέλετε της Lady Saligia… Να πάτε, διαφορετικό και όμορφο το “Crush”.»

Μάκης Γαζής –casting director

«Το κείμενο των Andrea-Lotta Γιαννακοπούλου και Χρήστου Καρανάτση είναι εξαιρετικά καλογραμμένο και προσωπικό, φανερά αποτέλεσμα μίας έρευνας πάνω στο θέμα του έργου. Έχουμε ξανακούσει αρκετά συχνά queer ιστορίες, αλλά εδώ υπάρχει κάτι το ιδιόκτητο. Ο ηθοποιός σε παίρνει αμέσως μαζί του. ενώ τα μουσικά κομμάτια είναι το ατού της παράστασης.»

Αναστάσιος Πινακουλάκης - artic.gr

«Ο Χρήστος Καρανάτσης ως Lady Saligia έχει μια θαυμάσια σκηνική παρουσία, αίσθηση του χιούμορ, δραματικότητα και εξαιρετική ικανότητα να αναδεικνύει τον λόγο. Η τερατώδης ταυτόχρονη παρουσία του αρσενικού και του θηλυκού η οποία είναι και άπειρα ελκυστική, αποδίδεται από τον ταλαντούχο ηθοποιό με ευκρίνεια, διάχυτο αλλά και υποβολιμαίο ερωτισμό, αμεσότητα και δραματικό βάθος.»

Μαρία Κυριάκη –episkinis.gr

Ταυτότητα παράστασης:

Κείμενο – σκηνοθεσία: Andrea-Lotta Γιαννακοπούλου και Χρήστος Καρανάτσης (nopubitco)

Σύμβουλος δραματουργίας/βοηθός σκηνοθέτη: Άννα-Μαρία Πισκοπάνη

Σύμβουλος σε θέματα ήχου και επεξεργασία ηχητικών εφέ: Θεοδόσης Κουτρούλης

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Σκηνικά –κοστούμια: nopubitco & friends

Κατασκευή κοστουμιού: Ρούλα Μελετίου (e-paramana)

Ερμηνεία: Lady Saligia

Φωτογραφίες & Video Trailer: Γιάννης Βολιώτης - Volition Pictures

Επικοινωνία & Marketing: Άρης Σομπότης – Playwalk

Curator: Χρύσα Καψούλη

Πληροφορίες:

Χώρος: A Small Argo full of Art, Θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 15, Μεταξουργείο

Ημέρες και ώρες παραστάσεων: Παρασκευή στις 23:50 (μέχρι τις 23/02)

Διάρκεια: 70’

Εισιτήρια: €12, €10 (μειωμένο), €5 (ατέλειες και ανέργων)