«Φαντάσου την ανθρώπινη φύση ως προς την παιδεία και την απαιδευσία, σαν μια εικόνα που παριστάνει μια τέτοια κατάσταση»

Πλάτων, Πολιτεία, Έβδομο βιβλίο.

Φαντάσου τώρα πως βρίσκεσαι σε ένα ειδικά διαμορφωμένο εικαστικό περιβάλλον, όπου μέσα στον μαυρόασπρο κόσμο των σκιών, δεν ξεχωρίζεις τι είναι πραγματικό και τι φανταστικό, τι σκιά και τι σώμα. Ξέρεις ότι κάποιοι χειρίζονται αυτές τις εικόνες, αλλά δε βλέπεις τους χειριστές. Φαντάσου πως οι ζωντανές λυρικές φωνές και τα ηχοτοπία είναι κλειδιά για να κατανοήσεις κάτι βαθύτερο για τον εαυτό σου και τον κόσμο.

Το «Σπήλαιο» σε σύλληψη/σκηνοθεσία της Έλλης Παπακωνσταντίνου παρουσιάζεται στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης για δέκα παραστάσεις, από 31 Ιανουαρίου μέχρι 11 Φεβρουαρίου και διερευνά, μέσα από την φιλοσοφική διάσταση της τυφλότητας, πιθανές παραλληλίες με τον σημερινό κόσμο της εικονικής πραγματικότητας και των ψευδών ειδήσεων αντλώντας από την πλατωνική αλληγορία του Σπηλαίου.

Στην Αλληγορία του “Σπηλαίου” (514 π.Χ. – 520 π.Χ.) ο Πλάτων βάζει τον Σωκράτη να περιγράφει μια ομήγυρη ανθρώπων που ζουν αλυσοδεμένοι μέσα σε ένα σπήλαιο και βλέπουν μόνο σκιές πραγμάτων, ζώων και ανθρώπων που τις παίρνουν για αληθινές. Ποιός είναι λοιπόν ο αληθινός κόσμος;

Με τους στενούς συνεργάτες και μέλη της ODC Ensemble, τον εικαστικό Παντελή Μάκκα και τον μουσικοσυνθέτη Τηλέμαχο Μούσα –που υπογράφουν αντίστοιχα το εικαστικό περιβάλλον και τη μουσική σύνθεση–, και την δραματουργική συνεργασία των Στέλλα Ράπτη και Tanja Diers, η ομάδα προτείνει μια νέα όπερα που αντλεί από μια μεγάλη γκάμα επιρροών: μοτίβα παραδοσιακής ελληνικής μουσικής, μπαρόκ μουσική, λουπαδόροι και θορυβικά τοπία συνυφαίνονται με τον απρόβλεπτο εικαστικό κόσμο των σκιών σε μια ποιητική εμπειρία. Μια νέα όπερα για 4 φωνές, σαντούρι, πιάνο και live electronics. Οι περφόρμερς, λυρικοί τραγουδιστές και χειριστές του θεάτρου σκιών στο κέντρο αυτού του έργου, μετέχουν με όλα τους τα εκφραστικά μέσα. Για το ΣΠΗΛΑΙΟ, ξένοι και Έλληνες δημιουργοί μοιράζονται τεχνικές και γνώσεις του θεάτρου σκιών και της νέας όπερας.

Με διακρίσεις στο εξωτερικό –πρόσφατα οι ΟDC βραβεύτηκαν για την παράσταση Revolt AthenΣ με το “First Prize Award BE Festival for the REP” στη Μεγάλη Βρετανία– αλλά και με σταθερή παρουσία στην Ελλάδα, η ομάδα συνεχίζει την έρευνά της στο σύγχρονο πολιτικό θέατρο.

Η παράσταση υποστηρίζεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και αποτελεί διεθνή συμπαραγωγή και συνεργασία φορέων του εξωτερικού, όπως των Teater Nordkraft, Aalborg (Δανία), REP Theatre, Birmingham (Μεγ. Βρετανία), New Media Department, Stanford University (ΗΠΑ) και Copenhagen Operafestival (Δανία).

Η πρώτη παρουσίαση θα γίνει στο Θέατρο Τέχνης για δέκα παραστάσεις (31 Ιανουαρίου – 11 Φεβρουαρίου 2018). ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ θα εξελιχθεί μέσα από διεθνή residencies και συνεργασίες σε βάθος χρόνου ενώ έχουν ήδη κλειστεί παραστάσεις στο εξωτερικό.

Ταυτότητα / συντελεστές:

Concept/ Σκηνοθεσία/ Libretto: Έλλη Παπακωνσταντίνου

Μουσική Σύνθεση: Τηλέμαχος Μούσας

Δραματουργική συνεργασία: Στέλλα Ράπτη, Tanja Diers

Βοηθός Σκηνοθέτη: Κατερίνα Δρακοπούλου

Video installations/ Real-time video και video-art: Παντελής Μάκκας

Shadow puppet designers: Τάσος Κώνστας/ Παντελής Μάκκας

Κατασκευή φιγούρων θεάτρου σκιών: Τάσος Κώνστας

Φωτισμοί: Ολυμπία Μυτιληναίου

Performers/Παίζουν οι: Σταύρος Γιαγκούλης, Αναστασία Κατσιναβάκη, Βιβή Πέτση, Μαριλένα Χρυσοχοΐδη

Πιάνο, Μουσική Διδασκαλία: Αναστασία Κατσιναβάκη

Σαντούρι: Μαριλένα Χρυσοχοΐδη

Voice looper: Σταύρος Γιαγκούλης

Ηχοληψία: Σπύρος Δουκέρης

Φωτογράφοι: Karol Jarek, Ηλίας Μωραΐτης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλ Βότση

Διεύθυνση Παραγωγής: Κωνσταντίνα Αγγελέτου

Παραγωγή: ODC Ensemble

Χρονοδιά:

Πρεμιέρα και πρώτη παρουσίαση στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης: 31 Ιανουαρίου – 11 Φεβρουαρίου 2018

Δεύτερο residency: BE Festival for REP, Birmingham residency, Birmingham, Μεγάλη Βρετανία.

Τρίτο residency: Teater Nordkraft, Aalborg, Δανία.

Παραστάσεις:

31 Ιανουαρίου 2018 – 11 Φεβρουαρίου 2018 Θέατρο Τέχνης – Υπόγειο, Αθήνα, Ελλάδα

4–6 Ιουλίου 2018 Φεστιβάλ BE, Birmingham, Μεγάλη Βρετανία.

Αύγουστος 2018 Ααlborg Theater, Δανία

Αύγουστος 2018 Copenhagen Operafestival, Δανία

The Gate Theatre, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία

Operadagen Festival, Ολλανδία

H ODC Ensemble

Η ODC Ensemble, μια διεθνώς αναγνωρισμένη ομάδα που δρα στο χώρο της σύγχρονης και πειραματικής τέχνης, έχει ιδρυθεί από τη σκηνοθέτιδα Έλλη Παπακωνσταντίνου. H ODC Ensemble δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης τέχνης δημιουργώντας κυρίως υβριδικά έργα. Η ODC Ensemble εμπνέει και προκαλεί το κοινό με θεατρικές παραγωγές κλασσικών και σύγχρονων έργων. Οι παραστάσεις της έχουν παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Αθηνών, και έχουν χρηματοδοτηθεί από το Arts Council της Μεγάλης Βρετανίας και το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Στο εξωτερικό έχουν παρουσιαστεί στα Όπερα του Καΐρου (Υπό την Αιγίδα του ΟΗΕ), Chashama Theatre, Times Square (ΝΥ, Η.Π.Α.), Φεστιβάλ Εδιμβούργου (1998 και 2004), (Μεγ. Βρετανία), Πανεπιστήμιο Princeton (Η.Π.Α.), LaMaMa E.T.C., (ΝΥ, Η.Π.Α.), Πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ του Ιράκ, Operadagen Festival (Ολλανδία), Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας (επίσημα εγκαίνια), Neukollner OperBerlin, Musikteatertage Festival Vienna κ.α. Το 2016 η ODC Ensemble συμμετείχε στην PQ Quadrennial 2016 (CZ). Τον Ιούνιο του 2017 παρουσίασε την “Λουιζέτα, τα καμαρίνια μιας επανάστασης” σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021. Η Valetta 2018, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης έχει αναθέσει στην ODC Ensemble την πραγματοποίηση παράστασης με τίτλο «Casino Baroque”.

Το 2011, η ODC Ensemble σύστησε ένα χώρο συλλογικής έκφρασης, δικτύωσης καλλιτεχνών και πολιτών, μια θερμοκοιτίδα σύγχρονης τέχνης το «ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΟ», το οποίο και διηύθυνε μέχρι το 2016. Σήμερα, πρωτοστατώντας στη διεθνή δικτύωση, συμμετέχει ως partner σε τρία Creative Europe προγράμματα: Business Models for Culture (2016-2020), Europe Grand Central (2016-2018), Polar Circle (2017-2020). Είναι μέλος των διεθνών δικτύων Trans Europe Halles και IETM.

Η τελευταία της παράσταση, Revolt AthenΣ παρουσιάστηκε μεταξύ άλλων στα φεστιβάλ: Acco Festival – Ισραήλ, Operadagen Festival – Ολλανδία, Neukoellner Oper – Γερμανία, Musikteater Festival – Αυστρία, Faki Festival – Κροατία, BE Festival for the REP – Μεγάλη Βρετανία, Antik Theatre – Ισπανία και Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.

Πληροφορίες:

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν – Υπόγειο: Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα

Ώρες Παραστάσεων:

Τετάρτη 31 Ιανουαρίου στις 20:00

Πέμπτη 1, Παρασκευή 2, Σάββατο 3 Φεβρουαρίου στις 21:15

Κυριακή 4 Ιανουαρίου στις 20:00

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου στις 20:00

Πέμπτη 8, Παρασκευή 9, Σάββατο 10 Φεβρουαρίου στις 21:15

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου στις 20:00

Τηλέφωνο ταμείου: 2103228706