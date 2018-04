Οι επτά ημέρες της δημιουργίας του κόσμου και του ανθρώπου - In A Gadda Da Vida, παρουσιάζονται στο Bios.Basement από 27 Απριλίου και κάθε Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή στις 21:00. O πιο γνωστός κοσμογονικός μύθος, μεταφέρεται για πρώτη φορά στο θέατρο σε μία σκηνική σύνθεση που παρουσιάζει τα επτά στάδια της δημιουργίας του κόσμου σε αντιστοιχία με τα στάδια δημιουργίας ενός καλλιτεχνικού έργου.

Μύθος και πραγματικότητα συνδιαμορφώνονται μέσα σε ένα σύγχρονο τελετουργικό δρώμενο που αφηγείται την πορεία αναγέννησης του ανθρώπου, από το χάος στην δημιουργικότητα και από την ένωση στην ουτοπία.

Ο σκηνοθέτης Δημήτρης Τσιάμης και η χορογράφος Ελένη Χατζηγεωργίου συνδυάζουν μεθόδους και πρακτικές από το θέατρο και το χορό και μαζί με την video designer Ερατώ Τζαβάρα και τους συνεργάτες τους, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που μας συνδέει με το μυθικό χρόνο και ταυτόχρονα μας εισάγει σε ένα χώρο όπου φανερώνονται οι πολλαπλές διαστάσεις του φαινομένου της ανθρώπινης δημιουργικότητας.

Αντί σκηνοθετικού σημειώματος

“Στην αρχαία θρησκευτική αντίληψη η συμβολική επιστροφή στο πρωταρχικό χάος είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε καινούρια δημιουργία. Στον αρχαίο κόσμο η κοσμογονία συνήθως απαγγελλόταν σε λειτουργικό περιβάλλον, κυρίως κατά την διάρκεια ακραίων περιστάσεων, όταν οι άνθρωποι ένιωθαν μετέωροι μπροστά στο άγνωστο ή στην αρχή κάποιου καινούριου εγχειρήματος. Ο σκοπός της δεν ήταν πληροφοριακός αλλά κυρίως θεραπευτικός. Οι άνθρωποι άκουγαν την απαγγελία ενός κοσμογονικού μύθου όταν αντιμετώπιζαν μια επερχόμενη καταστροφή, όταν ήθελαν να δώσουν τέλος σε μια σύγκρουση ή να θεραπεύσουν τον άρρωστό τους. Η βασική ιδέα ήταν η εκμετάλλευση της διαχρονικής ενέργειας που υποστήριζε την ανθρώπινη ύπαρξη. Ο μύθος και τα συνοδευτικά τελετουργικά ήταν μια υπενθύμιση ότι η επιβίωση και η δημιουργικότητα απαιτούσαν επίμονο αγώνα.”

(Κάρεν Αρμστρονγκ-Σύντομη ιστορία του μύθου, μτφ.Λ.Καρατζάς, εκδ.Ωκεανίδα)

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Κείμενο: Δημήτρης Τσιάμης

Χορογραφία: Ελένη Χατζηγεωργίου

Video Design: Ερατώ Τζαβάρα

Μουσική: Βασίλης Τζαβάρας

Βοηθός σκηνοθέτη-δραματολόγος: Δημήτρης Μπαμπίλης

Σκηνικά-κοστούμια: Δάφνη Αηδόνη

Φωτισμοί: Εβίνα Βασιλακοπούλου

Video trailer: Γιώργος Αποστολόπουλος

Φωτογραφίες: Νίκος Τσάπογλου

Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Κωνσταντίνος Πλατής

Ερμηνεύουν: Ελένη Χατζηγεωργίου, Δημήτρης Τσιάμης

Πληροφορίες

Παραστάσεις

Από 27 Απριλίου έως 10 Ιουνίου 2018

(εκτός από 1, 2 & 3 Ιουνίου)

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 21:00

Διάρκεια παράστασης

60’ χωρίς διάλειμμα

Βιογραφικά συντελεστών

Δημήτρης Τσιάμης

Απόφοιτος της σχολής E.A.T.C.-ΑΚΤ ΖΕΝΤ (GITIS Class). Μέλος του Team of Teachers του European Association for Theatre Culture. Πιστοποιημένος δάσκαλος της μεθόδου Jurij Alschitz. Σκηνοθέτης της ομάδας Per-Theater-Formance (“Τέχνη” του Δ.Δημητριάδη-Bios, “Μότσαρτ & Σαλιέρι -Το Ρέκβιεμ” του Α.Πούσκιν- Bios και στο International Duo Performing Arts Festival, Korea, «Ωραίοι σαν Βερολινέζοι»- Bios και P.A.i.R Festival, Broellin. «Ο Θεός Κυρίλοφ»-Bios και Saint Muse Festival 2016-Mongolia, “Το Κλέφτικο-Μία Τελετουργία”-Bios,“Μέγας Προφητικός Καζαμίας” (Θέατρο Eliart) “Η Γενιά των Κόστια” (Θέατρο Φούρνος), “Στους Dada θα άρεσε μια νύχτα σαν κι αυτή” (Θύρα Τέχνης) κ.α.

Επίσης έχει σκηνοθετήσει τις παραστάσεις: “Ο Ξένος”,του Α.Καμύ (Θέατρο 104 & Από Μηχανής Θέατρο),“White Shadow-A Ritual Encounter” (Heimathafen, Neukoln, Berlin. Συν-σκηνοθεσία με τον Itay Ganot) κ.α.

Έχει διδάξει υποκριτική και σκηνοθεσία θεάτρου στην Αθήνα, στο Λονδίνο (East 15 Acting School), στο Βερολίνο (ΑΚΤ ΖΕΝΤ), στο Ταταρστάν (Nauruz Festival), στην Ιταλία (Teatro Cajka ), στην Κορέα (International Duo Performing Arts Festival) και στην Κύπρο (Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος)

Ελένη Χατζηγεωργίου

Σπούδασε σύγχρονο χορό στην Ακαδημία Χορού του Rotterdam Ολλανδίας (CODARTS), και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ) και έπειτα μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι, στο Atelier du Geste Rythmé της F.S-Billmann, στην Πρωτόγονη Έκφραση, τεχνική χορού και μέθοδο Χοροθεραπείας, που εστιάζει στην ανθρωπολογική έρευνα του χορού, της τελετουργίας και της έκστασης. Επίσης, είναι Ψυχολόγος, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και Ψυχοθεραπεύτρια Gestalt (Απόφοιτη του Gestalt Foundation). Ως χορεύτρια-performer και χορογράφος έχει συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στα εξής: επιμέλεια κίνησης στο θεατρικό μονόλογο «Τέχνη» του Δ. Δημητριάδη, σκηνοθεσία Δημήτρης Τσιάμης, BIOS, κινησιολογία στη θεατρική παράσταση «Ο Ξένος» του Α. Καμύ, σε σκηνοθεσία Δ. Τσιάμη, Θέατρο 104 και από Μηχανής Θέατρο, «Ο χορός των 4 στοιχείων», Θέατρο Άβατον, «From Nature to Culture» και «Revival of Haiti’s Ritual Dances», The Hub-Athens , Κινησιολογία στη θεατρική παράσταση «The Peter Pan Project, Vol 1.», σκηνοθεσία Ε. Αλεξανδροπούλου, Θέατρο Άκης Δαβής , Τελετή Έναρξης Παραολυμπιακών Αγώνων (χορογραφία Α. Παπαδαμάκη), «Carmen», θέατρο De Doelen, (Rotterdam), «The Shakers» (Doris Humphrey), Paradijskerk Theater (Den Haag), κ.α.

Από τον Οκτώβριο 2017 συντονίζει, μαζί με τον Δημήτρη Τσιάμη, το μονοετές εργαστήριο «Ritual Performance» (Η τελετουργία στις παραστατικές τέχνες), στη σχολή Art Act Area.