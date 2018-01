O Elvis Presley (8 Ιανουαρίου 1935 - 16 Αυγούστου 1977), γεννήθηκε στο Τουπέλο του Μισισίπι, μέσα σε ένα «shotgun house», μια παράγκα δύο δωματίων. Εκεί πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Εκεί έπαιξε και τις πρώτες του νότες με μια κιθάρα που του έκαναν δώρο οι γονείς του Vernon και Gladys Presley. Όταν στις 3 Οκτωβρίου του 1945 ο δεκάχρονος Elvis στεκόταν αμήχανα ντυμένος με μια στολή cowboy μπροστά στο κοινό ενός τοπικού διαγωνισμού, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτό το πιτσιρίκι θα «κατακτούσε» τον κόσμο του θεάματος.

Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας Presley ήταν σε πολύ δύσκολο σημείο. Έτσι το 1948 η οικογένεια μετακομίζει στο Μέμφις του Τένεσι προς αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Τα πράγματα δεν άλλαξαν. Οι Presley συνεχίζουν να μένουν σε υποβαθμισμένες περιοχές.Ο Elvis κάνει διάφορες δουλειές ώστε να βοηθήσει την οικογένεια του. Ταυτόχρονα όμως στο σχολείο περνάει δύσκολες στιγμές καθώς συχνά γίνεται στόχος κακόγουστων αστείων των συμμαθητών του. Ο ίδιος έχει αρχίσει να διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους νέους της γενιάς του ενώ συνεχίζει να «ξεσπάει» πάνω στην κιθάρα του. Οι ήχοι του είναι ένα συνονθύλευμα gospel, country, jazz και blues που θα τον οδηγήσει στο καθαρό Rock & Roll.

Με την αγάπη του για τη μουσική βάδισε μέχρι το 1953. Στις 18 Ιουλίου με δική του πρωτοβουλία μπαίνει μέσα στη Sun Studios για να ηχογραφήσει δύο τραγούδια το My Happiness και το That's When Your Heartaches Begin ώστε να τα κάνει δώρο στη μητέρα του για τα γενέθλιά της. Άλλωστε ο Elvis είχε μια ιδιαίτερα δυνατή σχέση με την μητέρα του «Είναι η σημαντικότερη γυναίκα στη ζωή μου» είχε πει σε συνέντευξή του.

Η βοηθός του ιδιοκτήτη Marion Keisker θα τον ρωτήσει : «Τι τραγουδάς;» «Τα πάντα…» θα αποκριθεί. «Με ποιόν μοιάζει η φωνή σου;» θα επιμείνει η βοηθός «Με κανενός…» θα απαντήσει με περίσσια αυτοπεποίθηση. Με το τέλος της ηχογράφησης η Keisker θα σημειώσει: «Τραγουδάει καλά μπαλάντες. Δώστε του προσοχή.»

Λίγους μήνες αργότερα ο Elvis επιστρέφει για την ηχογράφηση δύο νέων τραγουδιών, των I'll Never Stand in Your Way και It Wouldn't Be the Same Without You. Όμως αυτή τη φορά θα τον ακούσει ο ιδιοκτήτης του μικρού στούντιο Sam Phillip και θα εντυπωσιαστεί. Σύντομα θα τον καλέσει για ένα δοκιμαστικό. Μέσα στο στούντιο θα παίξει με τους Scotty Moore και Bill Black. Μετά από σειρά δοκιμών τελικά ηχογραφείται το That's All Right και βγαίνει στην κυκλοφορία σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία. Ήταν το πρώτο single του Elvis Presley και η αρχή μιας διαδρομής που θα τον οδηγήσει στην ολοκληρωτική καταξίωση και στην τελική πτώση.

Σαν φυσικό επακόλουθο έρχεται ένας ακόμα δίσκος με τα Good Rockin' Tonight και I Don't Care if the Sun Don't Shine αλλά και η τηλεοπτική εμφάνιση στο «stage show». Το άστρο του Έλβις έχει αρχίσει να λάμπει σε όλη την Αμερική.

Το 1955 έρχεται η γνωριμία και η συνεργασία με τον μάνατζερ Tom Parker γνωστό και ως «συνταγματάρχη». Ο Parker μετέτρεψε τον Elvis στο απόλυτο είδωλο αλλά ταυτόχρονα τον απομάκρυνε από την αρχική «επαναστατική» του διάσταση. Από τη μικρή και ασήμαντη Sun Studios τον μεταφέρει στην περίφημη RCA Records. Επιπλέον τον μεταμορφώνει σε κινηματογραφικό αστέρα υπογράφοντας 7ετές συμβόλαιό και οργανώνει σειρά τηλεοπτικών εμφανίσεων. Ο Έλβις πλέον είναι ένας ζωντανός θρύλος. Οι γυναίκες τον αναγνωρίζουν ως το απόλυτο ερωτικό σύμβολο και ο αντρικός πληθυσμός τον έχει ως πρότυπο. Το 1958 κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας γνωρίζει την 14χρονη Priscilla Beaulieu που μια δεκαετία αργότερα θα γίνει γυναίκα του και θα του χαρίσει τη μοναδική απόγονό του, την κόρη του Lisa Marie Presley. Ο Elvis κυριαρχεί στα charts και γίνεται ένας κινηματογραφικός αστέρας σε μέτριες, ομολογουμένως, ταινίες. Όμως η συμμετοχή του, και μόνο, ήταν αρκετή για να τις κάνει «επιτυχίες».

Στα μέσα τις δεκαετίας του 60, ο Presley μοιάζει κάπως παρωχημένος και βρίσκεται μακριά από τις πρώτες θέσεις. Οι Beatles έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως και η βρετανική μουσική με δούρειο ίππο τα «σκαθάρια» κυριαρχεί στο παγκόσμιο μουσικό στερέωμα. Ταυτόχρονα στις ΗΠΑ κάνει, δειλά, την εμφάνιση του το ψυχεδελικό ροκ. Ο «Βασιλιάς» πλέον είναι γυμνός. Όμως ο θρόνος του ανήκει και επιστρέφει δυναμικά το 1968 με μια απόλυτα επιτυχημένη μαγνητοσκοπημένη συναυλία με τίτλο «68 Comeback Special» όπου μεταδόθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC. O Presley επανέρχεται στο προσκήνιο. Ίσως να έχει χάσει λίγο από τη δόξα του αλλά το άστρο του συνεχίζει να λάμπει. Οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη: Kentucky Rain, Love Letters, That’s The Way It Is, Aloha from Hawaii‎ κ.α

Όμως ο χρόνος είναι αμείλικτος και η δόξα βαρύ φορτίο. Ο χωρισμός του με την Priscilla Beaulieu το 1973 έρχεται να επιβαρύνει την άσχημη ψυχολογική του κατάσταση. Αλκοόλ, ναρκωτικά, απομόνωση και περιττά κιλά. Τα μάτια του πάλαι ποτέ φλογερού εραστή έχουν χάσει τη σπίθα τους. Το χαμόγελο του μοιάζει μάλλον κουρασμένο. Το βαρύ κορμί του δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ξέφρενους ρυθμούς. Οι φαβορίτες, το καλοφτιαγμένο μαλλί και τα αστραφτερά ρούχα είναι ότι έχει απομείνει από το ένδοξο παρελθόν του.

«Ασθμαίνοντας» έφτασε μέχρι το 1977. Κάθε προσπάθεια για «επιστροφή» έμοιαζε μάταιη. Στις 16 Αυγούστου του 1977 ο Elvis αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στη βίλα του Graceland. Το πτώμα του βρέθηκε από την τελευταία σύντροφό του Ginger Alden. Το ιατρικό ανακοινωθέν αναφέρει πως ο θάνατος προήλθε από «καρδιακή αρρυθμία η οποία προκλήθηκε από μεγάλη δόση φαρμάκων». Λέγεται πως σύρθηκε μερικά μέτρα μέχρι το σημείο που απεβίωσε. Στις 16 Αυγούστου του 1977 το Rock & Roll πέθανε μαζί με τον «Βασιλιά» του, αλλά μόνο τυπικά, γιατί ο Elvis μέσα από τους ήχους του πέρασε για πάντα στην αθανασία.

Ο Elvis σε αριθμούς

Ο Elvis Presley είναι ο πρώτος καλλιτέχνης σε πωλήσεις. Πάνω από 1 δις αντίτυπα έχουν πουληθεί σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική 150 διαφορετικοί δίσκοι έχουν γίνει χρυσοί πλατινένιοι ή πολλαπλά πλατινένιοι. Είχε 14 υποψηφιότητες για βραβείο Grammy (3 φορές το κέρδισε) ενώ σε ηλικία 36 χρονών τιμήθηκε με το βραβείο με το Grammy Lifetime Achievement για το σύνολο της καριέρας του. Συμμετείχε σε 33 κινηματογραφικές ταινίες που σημείωσαν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Τέλος εμφανίστηκε σε μεγάλο αριθμό τηλεοπτικών προγραμμάτων και αφιερωμάτων που άφησαν εποχή στη μικρή οθόνη.