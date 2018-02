Ήταν 9 Φεβρουαρίου του 1964, όταν οι Beatles περνούν για πρώτη φορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και εμφανίζονται στο δημοφιλές τηλεοπτικό σόου του Ed Sullivan. Είχε προηγηθεί η μουσική απόβαση, καθώς ήδη τα τραγούδια τους είχαν βρεθεί στο νούμερο ένα τον αμερικανικών charts, και η Beatlemania εξαπλώνεται και στις ΗΠΑ.

Η αποβίβαση των «σκαθαριών» στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, στις 7 Φεβρουαρίου του 1964, συνοδεύτηκε από ορδές δημοσιογράφων και θαυμαστριών, που παραληρούσαν. Τις επόμενες δύο ημέρες η παρέα από το Λίβερπουλ θα περάσει κλεισμένη μέσα στο ξενοδοχείο Plaza Hotel, το οποίο είχε περικυκλωθεί από θαυμαστές που επιχειρούσαν με κάθε τρόπο να εισβάλουν.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 9 Φεβρουαρίου του 1964, 73 εκατομμύρια τηλεθεατές καθηλώθηκαν μπροστά στις τηλεοράσεις τους προκειμένου να δουν την πρώτη εμφάνιση των Beatles στις ΗΠΑ. Η τηλεθέαση του Ed Sullivan Show άγγιξε το 60%. Εν μέσω ουρλιαχτών ο Ed Sullivan παρουσιάζει του Beatles, που θα ξεκινήσουν εμ το «All My Loving». Στη συνέχεια έπαιξαν το «Till There Was You» και το «She Loves You». Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με δύο ακόμη επιτυχίες των Beatles, το «I Saw Her Standing There» και το «I Want To Hold Your Hand». Η 9η Φεβρουαρίου του 1964 έχει καταγραφεί ωςμία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης...