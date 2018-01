Η Ανιές Βαρντά μαζί με τον φωτογράφο και εικαστικό JR, σε ένα feelgood οδοιπορικό, διασχίζουν την γαλλική ύπαιθρο, μοιράζονται μια απροσδόκητη φιλία και αποθεώνουν τους απλούς ανθρώπους που συναντούν καθ’ οδόν, μετατρέποντας τα φωτογραφικά τους πορτρέτα σε τεράστιες τοιχογραφίες. Αυτό είναι το «Πρόσωπα & Ιστορίες / Faces Places», το Υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ το 2018, το οποίο θα αποτελέσει την Ταινία Έναρξης του 20ού Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

«Στις ταινίες μου πάντα ήθελα να κάνω τους ανθρώπους να δουν σε βάθος. Δεν θέλω να δείξω πράγματα, αλλά να τους δώσω την επιθυμία να δουν.» - Ανιές Βαρντά

Πρόσωπα και Ιστορίες / Faces Places / Visages villages

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Ανιές Βαρντά, JR

Χώρα Παραγωγής: Γαλλία

Έτος Παραγωγής: 2017

Διάρκεια: 89 λεπτά

Υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 2018

Καταργώντας τα σύνορα μεταξύ ντοκιμαντέρ και ταινίας μυθοπλασίας, εισάγοντας καινοτομίες και υιοθετώντας τεχνοτροπίες όπως την «κάμερα στυλό», η Ανιές Βαρντά - η μεγάλη κυρία του Γαλλικού Σινεμά και «γιαγιά της Nouvelle Vague», όπως συχνά πυκνά την αποκαλούν - αποτελεί μία μοναδική περίπτωση στην Ιστορία της Έβδομης Τέχνης.

Πρόκειται για μια αεικίνητη πρωτοπόρο των εικόνων, η οποία άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το Σινεμά. Μία θρυλική σκηνοθέτιδα το έργο της οποίας θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε στο επετειακό 20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Η πρόσφατη ταινία της Ανιές Βαρντά και του JR, «Πρόσωπα & Ιστορίες / Faces Places», είναι ένα ζωηρό και αισιόδοξο road movie, το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Καννών. Με πρωταγωνιστές την ίδια και τον 33χρονο διεθνώς αναγνωρισμένο Γάλλο φωτογράφο και εικαστικό JR, με τον οποίο η Βαρντά συνυπογράφει τη σκηνοθεσία.

Η ταινία τεκμηρίωσης «Πρόσωπα & Ιστορίες» θα αποτελέσει την Ταινία Έναρξης του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 2 Μαρτίου στο Ολύμπιον, ενώ θα κυκλοφορήσει σύντομα στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες, σε διανομή της εταιρείας One from the Heart.

Ανιές Βαρντά / Agnès Varda

Γεννημένη στις 30 Μαΐου του 1928 στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο, η Ανιές Βαρντά αν και μας παρουσιάζεται το 1962 με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, «Η Κλεό από τις 5 έως τις 7» (Cleo from 5 to 7 / Cléo de 5 à 7), ωστόσο έχει επικρατήσει να αποκαλείται χαρακτηριστικά ως η «γιαγιά του Νέου Κύματος».

Αιτία γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι από το 1954 έχει ήδη σκηνοθετήσει ταινίες μικρού και μεσαίου μήκους, αν και η μεγάλη της αγάπη είναι τα ντοκιμαντέρ.

Γεγονός το οποίο την επηρέασε και στις ταινίες με την χρήση, για παράδειγμα, της κάμερας στο χέρι, μια καινοτομία που χαρακτηρίζει τους σκηνοθέτες της Nouvelle Vague, προσδίδοντας έτσι μια μοναδική αίσθηση ρεαλισμού.

Στις ταινίες της, αυτής της περιόδου, συγκαταλέγονται οι δημιουργίες: "Le Bonheur" (Η Ευτυχία, 1965), "Les Creatures" (Παιχνίδι με τον Διάβολο, 1966), το ντοκιμαντέρ "Loin du Vietnam" (Μακριά από το Βιετνάμ, 1967) και "Lions Love (... and Lies)" του 1969.

Τον Νοέμβριο του 2017, η Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο έργο της Ανιές Βαρντά στον χώρο της Έβδομης Τέχνης, της παρέδωσε ένα τιμητικό Όσκαρ για την συνολική της προσφορά:

20ό Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης γιορτάζει 20 χρόνια δημιουργικής σχέσης με την συναρπαστική τέχνη του ντοκιμαντέρ. Το επετειακό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 2 έως και την Κυριακή 11 Μαρτίου. Το Tvxs.gr θα δώσει και φέτος το παρών σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του είδους - Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης στα 10 καλύτερα του κόσμου - και στην Κινηματογραφική του Στήλη, θα σας ενημερώνουμε αναλυτικά με τα νέα, αλλά και τις προτάσεις μας.

