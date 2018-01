Τα ξημερώματα της Κυριακής 7 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή απονομής των 75ων Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Βραβείων της Χρονιάς, (Golden Globe Awards), με οικοδεσπότη της βραδιάς τον Σεθ Μέγιερς (φωτογραφία άρθρου). Φέτος η βραδιά πρόκειται να έχει έντονο πολιτικό χρώμα, τόσο διότι συμπληρώνεται ένας χρόνος προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και γιατί αναμένεται οι παρευρισκόμενοι να καταδικάσουν τη σεξουαλική παρενόχληση που μαστίζει τη βιομηχανία του κινηματογράφου και που αποκαλύφθηκε μετά το σκάνδαλο Γουεϊνστάιν.

Τα Βραβεία απονέμει κάθε χρόνο η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Hollywood Foreign Press Association), γνωστότερα ως Χρυσές Σφαίρες, εγκαινιάζοντας παράλληλα και την προ-οσκαρική περίοδο.

Μία από τις σημαντικότερες ταινίες της νέας χρονιάς, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας στο 74ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2017, ενώ οδηγεί και την κούρσα Υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2018, έχοντας αποσπάσει επτά (7) Υποψηφιότητες, είναι «H Μορφή Του Νερού» (The Shape Of Water - 2017) του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο.

Πρόκειται για ένα απόκοσμο παραμύθι τοποθετημένο χρονικά στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Στο μυστικό, υψίστης ασφαλείας εργαστήριο στο οποίο δουλεύει, η μοναχική Ελίζα (Σάλι Χόκινς) είναι εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση απόλυτης απομόνωσης. Η ζωή της θα αλλάξει για πάντα, όταν μαζί με τη συνάδελφό της, Ζέλντα (Οκτάβια Σπένσερ), θα ανακαλύψουν ένα άκρως απόρρητο πείραμα.

Ακολουθούν το πολιτικό θρίλερ του Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Post» μαζί με το «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» του εξαιρετικού Μάρτιν Μακ Ντόνα («Αποστολή στη Μπριζ») με έξι (6) υποψηφιότητες το καθένα, ενώ το ανεξάρτητο διαμάντι της Γκρέτα Γκέργουικ, «Lady Bird», έχει αποσπάσει τέσσερις (4) υποψηφιότητες.

«The Post: Απαγορευμένα Μυστικά» (The Post - 2017) του Στίβεν Σπίλμπεργκ

O Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθετεί την Μέριλ Στριπ και τον Τομ Χανκς στην ταινία «The Post: Απαγορευμένα Μυστικά». Πρόκειται για μία συγκλονιστική δραματική ταινία που αφηγείται την ιδιαίτερη συνεργασία ανάμεσα στην πρώτη γυναίκα εκδότη εφημερίδας, Κέι Γκράχαμ (Μέριλ Στριπ), και στον άτεγκτο συντάκτη Μπεν Μπράντλι (Τομ Χανκς). Καθώς προσπαθούν να προλάβουν να δημοσιεύσουν ένα τεράστιο σκάνδαλο από κυβερνητικά μυστικά τριών δεκαετιών και τεσσάρων Αμερικανών Προέδρων, η Κέι Γκράχαμ και ο Μπεν Μπράντλι πρέπει να βρουν τρόπο να γεφυρώσουν τις διαφορές τους, καθώς θέτουν τόσο τις καριέρες τους όσο και την ελευθερία τους σε κίνδυνο, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. Η ταινία αποτελεί την πρώτη κοινή κινηματογραφική σύμπραξη μεταξύ του κορυφαίου κινηματογραφιστή και των καταξιωμένων ηθοποιών, ενώ ο Σπίλμπεργκ, εκτός από τη σκηνοθεσία, έχει αναλάβει και την παραγωγή μαζί με τις Έιμι Πασκάλ και Κρίστι Μακόσκο Κρίγκερ. Το σενάριο συνυπογράφουν η Λιζ Χάνα και ο Τζος Σίνγκερ.

«Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) του Μάρτιν ΜακΝτόνα

Μετά από μήνες χωρίς να έχει βρεθεί ο ένοχος στην υπόθεση δολοφονίας της κόρης της, η Μίλντρεντ Χέις (βραβευμένη με Όσκαρ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ) κάνει μία τολμηρή κίνηση, παραγγέλνοντας τρεις πινακίδες στο δρόμο που οδηγεί στην κωμόπολη της, οι οποίες έχουν ένα αμφιλεγόμενο μήνυμα για τον σεβαστό σερίφη της περιοχής, Ουίλιαμ Ουίλοουμπι (υποψήφιος για Όσκαρ, Γούντι Χάρελσον). Όταν ο δεύτερος στην ιεραρχία, Αξιωματικός Ντίξον (Σαμ Ρόκγουελ), ένας ανώριμος τύπος με ροπή προς τη βία, μπλέκεται στην υπόθεση, η μάχη μεταξύ της Μίλντρεντ και της αστυνομίας του Έμπινγκ θα επιδεινωθεί.

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ πρωταγωνιστεί στο ανατρεπτικό δράμα, με αρκετές δόσεις χιούμορ, «Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι». Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάρτιν ΜακΝτόνα (Αποστολή στη Μπριζ), ενώ το φιλμ έχει ήδη αποσπάσει έξι Υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες 2018.

«Lady Bird» (2017) της Γκρέτα Γκέρβιγκ

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μια δεκαεπτάχρονη με κλίση στις Τέχνες ενηλικιώνεται στο Σακραμέντο της Καλιφόρνια. Η Κριστίν "Lady Bird" ΜακΦέρσον είναι τελειόφοιτη του Λυκείου από μια λαϊκή συνοικία. Λαχταρά την περιπέτεια, την ανώτερη κουλτούρα και μια ευκαιρία, αλλά δεν βρίσκει τίποτα από αυτά στο Καθολικό Λύκειο του Σακραμέντο. Η ταινία ακολουθεί το τελευταίο έτος του ομώνυμου χαρακτήρα της στο Λύκειο, συμπεριλαμβανομένων της πρώτης αισθηματικής της σχέσης, της συμμετοχής στο σχολικό παιχνίδι και, κυρίως, της αίτησης για το κολέγιο. Στη νέα ταινία της Γκρέτα Γκέρβιγκ (Nights and Weekends - 2008), πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Σαουόρς Ρόναν, Τίμοθι Κάλαμεντ, Οντέγια Ρας, Λόρι Μέτκαλφ, Λούκας Χέντζις, Κάθριν Νιούτον, Τζέικ Μακντόρμαν.

Αναλυτικά όλες οι Υποψηφιότητες:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Ταινία (Δράμα)

Call Me by Your Name του Λούκα Γκουαντανίνο

Δουνκέρκη του Κρίστοφερ Νόλαν

The Post του Στίβεν Σπίλμπεργκ

The Shape of Water του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri του Μάρτιν ΜακΝτόνα

Α’ Ανδρικός Ρόλος (Δράμα)

Τιμοτέ Σαλαμέ για το Call Me by Your Name

Ντάνιελ Ντέι Λιούις για το Phantom Thread

Τομ Χανκς για το The Post

Γκάρι Ολντμαν για το Darkest Hour

Ντένζελ Γουάσινγκτον για το Roman J. Israel, Esq.

Α’ Γυναικείος Ρόλος (Δράμα)

Τζέσικα Τσαστέιν για το Molly’s Game

Σάλι Χόκινς για το The Shape of Water (φωτογραφία)

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Μέριλ Στριπ για το The Post

Μισέλ Γουίλιαμς για το All the Money in the World

Καλύτερη Ταινία (Κωμωδία – Μιούζικαλ)

The Disaster Artist του Τζέιμς Φράνκο

I, Tonya

Lady Bird της Γκρέτα Γκέργουικ

Τρέξε! του Τζόρνταν Πιλ

The Greatest Showman

Α’ Ανδρικός Ρόλος (Κωμωδία – Μιούζικαλ)

Στιβ Καρέλ για τη Μάχη των Φύλων

Ανσελ Ελγκορτ για το Baby Driver

Τζέιμς Φράνκο για το The Disaster Artist

Χιου Τζάκμαν για το The Greatest Showman

Ντάνιελ Καλούγια για το Τρέξε!

Α’ Γυναικείος Ρόλος – (Κωμωδία – Μιούζικαλ)

Τζούντι Ντεντς για το Βικτώρια & Αμπντούλ

Μάργκο Ρόμπι για το I, Tonya

Σίρσα Ρόναν για το Lady Bird

Εμα Στόουν για τη Μάχη των Φύλων

Ελεν Μίρεν για το The Leisure Seeker

Β’ Ανδρικός Ρόλος (Κωμωδία – Μιούζικαλ)

Γουίλεμ Νταφόε για το The Florida Project

Αρμι Χάμερ για το Call Me by Your Name

Ρίτσαρντ Τζένκινς για το The Shape of Water

Κρίστοφερ Πλάμερ για το All the Money in the World

Σαμ Ρόκγουελ για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Β’ Γυναικείος Ρόλος (Κωμωδία – Μιούζικαλ)

Μέρι Τζ. Μπλάιτζ για το Mudbound

Χονγκ Τσάου για το Downsizing

Αλισον Τζάνεϊ για το Ι, Tonya

Λόρι Μέτκαλφ για το Lady Bird

Oκτάβια Σπένσερ για το The Shape of Water

Σκηνοθεσίας

Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για το The Shape of Water

Μάρτιν ΜακΝτόνα για το Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Κρίστοφερ Νόλαν για τη Δουνκέρκη

Ρίντλεϊ Σκοτ για το All The Money in the World

Στίβεν Σπίλμπεργκ για το The Post

Σεναρίου

The Shape of Water

Lady Bird

The Post

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Molly’s Game

Καλύτερη Ταινία (Animation)

Coco

Loving Vincent

Ferninand

The Boss Baby

The Breadwinner

Μουσική

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

The Shape of Water

Phantom Thread

The Post

Δουνκέρκη

Ξενόγλωσση Ταινία

Μια Φανταστική Γυναίκα του Σεμπαστιάν Λέλιο

First they Killed my Father της Αντζελίνα Τζολί

Χωρίς Αγάπη του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ

Το Τετράγωνο του Ρούμπεν Οστλουντ

In the Fade του Φατίκ Ακίν

Τηλεόραση

Με έξι υποψηφιότητες προηγείται το «Big Little Lies» (φωτογραφία), ενώ ακολουθούν το «Feud: Bette and Joan» με τέσσερις και το «The Handmaid’s Tale» με τρεις υποψηφιότητες.

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά (Δράμα)

The Crown

The Deuce

Game of Thrones

The Handmaid’s Tale

Stranger Things

This is Us

Α’ Γυναικείος Ρόλος (Δράμα)

Κατριόνα Μπάλφε για το Outlander

Κλερ Φόι για το The Crown

Μάγκι Τζίλενχαλ για το The Deuce

Κάθριν Λάνγφορντ για το 13 Reasons Why

Ελίζαμπεθ Μος για το The Handmaid’s Tale

A’ Ανδρικός Ρόλος (Δράμα)

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν για το This is Us

Φρέντι Χάιμορ για το The Good Doctor

Μπομπ Οντενκερκ για το Better Call Saul

Λιβ Σράιμπερ για το Ray Donovan

Τζέισον Μπέιτμαν για το Ozark

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά (Κωμωδία)

Black-ish

The Marvelous Mrs. Maisel

Master of None

SMILF

Will & Grace

Α’ Γυναικείος Ρόλος (Κωμωδία)

Πάμελα Αντλον για το Better Things

Αλισον Μπρι για το Glow

Ισα Ρέι για το Insecure

Ρέιτσελ Μπροσνάνα για το The Marvelous Mrs. Maisel

Φράνκι Σο για το SMILF

Α’ Ανδρικός Ρόλος (Κωμωδία)

Αντονι Αντερσον για το Black-ish

Αζίζ Ανζάρι για το Master of None

Κέβιν Μπέικον για το I Love Dick

Γουίλιαμ Μέισι για το Shameless

Ερικ ΜακΚόρμακ για το Will and Grace

Καλύτερη Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά

Big Little Lies

Feud

Fargo

The Sinner

Top of the Lake

Α’ Ανδρικός Ρόλος (Τηλεταινία ή μίνι σειρά)

Ρόμπερτ Ντε Νίρο για το The Wizard of Lies

Κάιλ ΜακΛάχλαν για το Twin Peaks

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ για το Fargo

Τζέφρι Ρας για το Genius

Τζουντ Λο για το Young Pope

Α’ Γυναικείος Ρόλος (Τηλεταινία ή μίνι σειρά)

Τζέσικα Μπίελ για το The Sinner

Νικόλ Κίντμαν για το Big Little Lies

Ρις Γουίδερσπουν για το Big Little Lies

Σούζαν Σαράντον για το Feud: Bette and Joan

Τζέσικα Λανγκ για το Feud: Bette and Joan

Β’ Ανδρικός Ρόλος (Τηλεοπτική σειρά, τηλεταινία ή μίνι σειρά)

Αλφρεντ Μολίνα για το Feud

Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ για το Big Little Lies

Ντέιβιντ Θιούλις για το Fargo

Ντέιβιντ Χάρμπουρ για το Stranger Things

Κρίστιαν Σλείτερ για το Mr. Robot

Β’ Γυναικείος Ρόλος (Τηλεοπτική σειρά, τηλεταινία ή μίνι σειρά)

Λόρα Ντερν για το Big Little Lies

Αν Ντάουντ για το The Handmaid’s Tale

Κρίσι Μετζ για το This is Us

Μισέλ Φάιφερ για το The Wizard of Lies

Σειλίν Γούντλει Big Little Lies